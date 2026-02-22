仙氣飄飄藏危機！這款飲料「喝錯」恐害胃炸裂　急診醫師示警

▲液態氮雞尾酒飲用時必須謹慎。（示意圖／CFP）



不少人在酒吧或派對小酌時，喜歡來一杯「乾冰雞尾酒」，飲品周圍飄著迷幻煙霧的視覺效果，看起來超有氣氛。不過，外國一名急診室醫師示警，若飲用方式不慎，這種夢幻調酒恐讓人胃穿孔，嚴重時甚至可能送命。

仙氣飄飄為何物？液態氮暗藏風險

急診室醫師兼毒物學專家崔貝克（Dr. Josh Trebach）在X發文揭露，這類酒精飲料添加的是液態氮（liquid nitrogen），「溫度非常低，必須存放在特殊容器裡，因為它在室溫下就會沸騰，接觸皮膚或組織時，會造成凍傷。」

他指出，使用液態氮製作飲品不需要專業訓練或管制，但許多消費者並不清楚相關風險，「有些人覺得在飲料中加入液態氮，拍攝冒煙效果上傳社群媒體超級酷，卻沒意識到可能致命。」

如果你喝下飲料時，裡頭還殘留著液態氮，「一旦液態氮進入胃部，它會迅速擴張，甚至導致你的胃直接炸裂。」

若無立即開刀，大量氣體湧入腹腔，會導致腹部膨脹，壓迫其他器官並導致呼吸衰竭。這種突如其來的體積擴張，還可能造成內出血。此外，液態氮產生的-195°C極端低溫，也可能凍結人體組織，加劇傷勢。

喝太快釀胃穿孔 外國有案例

英國一名18歲少女飲用含液態氮調酒後，立即出現劇烈腹痛及呼吸困難，檢查結果顯示胃部穿孔破裂。儘管醫療團隊緊急開刀，卻因周圍組織嚴重壞死，最終只能切除部分胃部，直接將食道與消化道重新接合。此案例被蘭開斯特皇家醫院（Royal Lancaster Infirmary）發表在《英國醫學期刊》（BMJ）。

去年12月，俄羅斯也發生類似案例。一名莫斯科男子在公司聖誕派對上，一口氣喝下液態氮雞尾酒，緊急送醫後才發現已胃穿孔，只能緊急開刀搶救。

專家建議 這樣喝最安心

《紐約郵報》指出，人們應該等到煙霧完全消散再開始飲用。崔貝克則呼籲，「我個人認為完全不值得冒險，我還是會乖乖喝那些不會冒煙的普通飲料。請務必注意安全！」