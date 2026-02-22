　
天氣太冷拒絕邀約也OK！日本人氣身心科醫師教你不勉強自己的界限原則

▲OL，員工，加班，上班族，哭，女子，妹子，女人，女生，霸凌，欺負，委屈，難過，傷心，落淚，憂鬱，低潮。（圖／pakutaso，示意圖，與本文當事人無關）

▲不勉強自己的第一步，是要懂得清楚的立下界限。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

作者：身心科醫生 藤野智哉

●精選書摘

要對什麼人、設定界線到哪種程度？
想想看，「跟誰」在「哪種情況」會覺得不自在或感到消耗？

關於劃下界線、設定界線，或許有很多人並不清楚具體而言到底該怎麼做。
因此在第一章，我打算先把重點放在說明有關設定界線的思考方式。
簡單來說，在劃下界線之前可以先想想：
「對誰？」、「自己可以接受到什麼程度？」

舉例來說，如果好友問，下次能不能去你家玩？你可能會爽快地回答「當然」。但如果換成主管問這個問題，你的反應可能就會是「呃......不太方便耶」，對吧？
每個人都會根據對象，劃出「這個程度可以接受」、「超過這個程度不行」的界線。

另一方面，雖然是主管，如果提出的要求不是來家裡玩，而是要不要一起吃午餐，我想應該多數人都會答應。如果沒有在「對誰？」「可以接受到什麼程度？」上劃下界線，就可能心裡其實百般不情願，卻因為無法推辭，結果誰都可以來你家玩；又或是防衛心過重，讓人際關係變得狹隘。

界線，就是設定好「拒絕」的觸發條件

因此，我們需要依照自己的想法，劃出屬於自己的界線。
這一點這非常重要，我要再次強調，先思考「對誰？」以及「自己可以接受到什麼程度？」設定界線的標準會因人而異。

因此，請你依照自己的想法做出決定。畢竟每個人可承受的體力、時間、價值觀和感受等等，都完全不同：

‧ 有些人即使突然受邀一起共進午餐也完全沒問題，甚至會覺得開心；但對有些人來說，卻可能造成極大壓力。
‧ 有些人能接受熟識同事邀請吃午餐，但怎麼樣也無法接受前輩的邀約。
‧ 有些人覺得很多人一起共進午餐沒問題，但兩個人單獨用餐卻不自在。
‧ 有些人喜愛公司的喝酒聚會，但也有些人發自內心排斥。
‧ 有些人覺得一星期加一、兩次班沒問題，甚至認為「多賺一些加班費很幸運」；但也有些人因為加班影響到其他日子的體力，無法持續。

每個人都有各自的好惡、能與不能、可以欣然接受或滿心不情願的事情。

重要的是，應該反思自己的「標準、價值觀、體力、感受」，然後嘗試劃出界線。

我就曾因為「冬天的寒冷」而感到疲憊，並在X（原Twitter)發布過一篇貼文：「到底是有多冷，只是工作一天，所有能量就消耗光了啦！大家下班後怎麼還有辦法做家事？你們是能量怪物嗎？」

沒錯，光是寒冷就讓我疲憊到沒力氣做家事了。因此，在這種時候，即使朋友約我去喝酒，我也會劃下「拒絕」的界線。就算被朋友抱怨「只不過是天氣冷一點」，我也不在乎。如果無法掌握自己的標準值、感受和能力極限，就可能會被人不斷地入侵私領域，耗費你的時間和心力。

Point
用自己的標準，思考各種「對象」和「情境」，確定能接受到什麼程度。

《顧好自己就夠了》（圖／讀書共和國提供）

★本文經讀書共和國出版授權，摘自《顧好自己就夠了：【隨書附 立下界線提示書卡3張一組】勇於宣告底線、停止消耗情緒和時間的忍耐，暖男身心科醫生教你35個立下界線的課題》

02/20 全台詐欺最新數據

分享給朋友：

