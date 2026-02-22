給男友第一次「脫內褲表情變了」　妹子自卑：形狀特殊！網吵翻

▲男友幫脫內褲，當下錯愕表情讓原PO陷入自卑。（示意圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／劉維榛報導

「男友臉上的表情...我一輩子忘不了！」一名女網友表示，兩人第一次發生關係，但男友替她脫內褲的瞬間露出愣住表情，雖未多說什麼，卻讓原PO深受打擊。事後她比對資料，發現私密處形狀確實比較特殊，於是動念做手術。文章引發討論，「我第一次看到男友生殖器，也是愣了一下」。

一名女網友在Dcard透露，那一天把第一次獻給男友，豈料對方幫她脫下內褲時，臉上出現一種說不出口的愣住表情，既像驚訝又帶點遲疑，讓原PO瞬間陷入強烈的不安與自卑感。

完事後，儘管男友什麼都沒說，原PO私下搜尋不少影片與圖片作比較，才發現自己的小陰唇外觀，可能真的比大部分人「有特色」。對此，原PO一度猶豫是否要動手術，內心又陷入兩難，「是不是我太玻璃心？」「為了男人去動刀好像不值得？」因此想問大家看法。

網友共鳴：第一次見到生殖器都被嚇到



文章曝光後，不少網友也曝真心話，「我猜男生應該沒別的意思，我第一次看到實體的生殖器，也是愣了一下」、「我也是，畢竟以前看漫畫都有聖光，根本沒看過生殖器長怎樣，也覺得很醜很怪（但還是愛男友，關燈就可以）」、「+1，以前在A片裡見過，但看到實體的時候...還是嚇了一跳」、「我也是，嚇瘋」。

過來人建議：別為男人眼光改變自己



也有網友建議，「如果會因為摩擦而不舒服，或是形狀關係容易感染，才建議做手術，如果你是為了另一半能賞心悅目...還是不要做了」、「不用為了男人的眼光去改變你原來的狀態，能保證這段感情能長久嗎」、「對生活機能沒影響就是正常，妳可以先去問醫生有沒有動手術的必要」。

事後，原PO再次更新後續，已經和男友分手，同時也決定去做私密處手術，「已經術後六週了，狀況恢復得比我預期中順利，現在清潔更方便，穿貼身內褲也不會有卡卡的感覺，心理上的那種焦慮也少了很多。」