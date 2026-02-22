桃園南門市場浴火重生即將營運　全數點交周邊環境同步升級

▲桃園南門市場去年11月發生大火焚毀後，市府積極重建並於日前完成攤舖點交，已重新開放營業。（圖／市府經發局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市南門公有零售市場於去年11月5日晚間發生大火後，造成攤商無法營業，由於農曆春節將屆，市府積極召開跨局處協調啟動災後復原機制，全力推動市場重建與攤商復業作業。市府表示，市場攤鋪位復原工程已於1月底全數完成點交，42個攤鋪均已交付攤商使用，南門市場將以嶄新面貌重新營運，迎接民眾春節期間回流採買。

▲桃園南門市場經市府積極重建並於日前完成攤舖點交，已重新開放營業。（圖／市府經發局提供）

經發局指出，南門市場攤位復原工程自去年12月27日進場施作，於今年1月20日至27日完成設置與點交作業，並同步調整施工圍籬範圍。南門市場將全面恢復開放，提供市民安全、舒適且完善購物環境，協助攤商穩定復業、重建市場機能。

除市場相關復原外，市府亦同步完成市場周邊環境改善工程，包括重新劃設道路標線，完善交通動線配置，兼顧行人通行安全與攤商、民眾進出市場之便利性；同時針對文化街既有水溝進行改善，提升排水效能，降低積水風險，並加設路燈設備，強化夜間照明，提升周邊環境明亮度與行走安全，整體市容與使用品質均獲得顯著改善。

▲桃園南門市場規劃新增19格臨時攤位，日前邀請有志投入攤商舉行說明。（圖／市府經發局提供）

經發局強調，考量周邊攤販之安置需求，市府亦同步規劃新增19格臨時攤位，並採公開抽籤方式辦理，以確保程序公平透明。抽籤過程全程邀請政風人員到場監督與見證，強化公正性與公信力。相關作業已於完成，並於1月20日公告審查結果、1月22日召開攤位抽籤會議、1月26日辦理攤位選位會議，並於1月31日前完成簽約及搬遷作業，全程秉持公平、公正及公開原則辦理。

▲桃園南門市場經市府積極重建並於日前完成攤舖點交，日前在政風人員全程見證下，完成公開抽籤作業。（圖／市府經發局提供）

為迎接南門市場重新營運，市府將於2月5日（四）上午8時起，在南門市場辦理「開市大吉」集客活動，並於2月5日（四）、2月6日（五）及2月10日（二）連續三日發放買菜金。活動期間，民眾至市場消費，不限金額，憑商品實體即可兌換100元南門市場加菜金，數量有限，兌完為止，期盼透過連續活動吸引人潮回流，帶動南門市場整體買氣，支持在地攤商。

南門市場是桃園地方重要民生據點，未來將持續強化市場管理與周邊環境維護，陪伴攤商穩定經營，讓南門市場以全新姿態，持續服務市民生活需求。