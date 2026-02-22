被推薦轉職台積電技術員！他「1原因」陷掙扎：該繼續當保全嗎

▲原PO陷入掙扎，他該繼續當保全嗎？（示意圖／記者鄺郁庭攝，下同）

網搜小組／曾筠淇報導

找工作時，穩定與高薪常難以兼得。一名男網友發文表示，自己曾任職服務業，待業兩年後轉行擔任保全。目前雖然薪資較少，但作息正常，且下午有充裕的自由時間，對於朋友推薦轉職台積電技術員，讓他陷入掙扎，對未來感到迷惘。貼文曝光後，引起討論。

工作自由但薪水少 他對未來感到迷茫

這名男網友在Dcard上，以「該繼續當保全還是有別條路？」為標題發文，提到自己目前擔任日班保全，工作環境單純，完成交辦事項後即可自由上網或休息，但缺點就是薪水少。

原PO說，雖然他曾考慮過考國營事業或公職，但因缺乏動力與方向，每日多在混日子中度過，眼看年近30歲卻無社交生活也無女友，對現狀感到焦慮。

朋友推薦應徵台積電職缺 但他排斥熬夜

原PO提到，近期有朋友推薦他應徵很缺人的台積電技術員，且有熟人可以引薦。然而，技術員需面對日夜顛倒的輪班生活，讓他這個厭惡熬夜的人相當排斥。他坦言雖然渴望增加收入，卻又不捨離開目前的舒適圈，面對國考也提不起勁，因此發文詢問網友，究竟該繼續守著保全崗位，還是有其他更適合的路可走？

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「看你自己，台積電雖然錢多，但相對壓力大，自己開心最重要」、「雖然我沒有去當保全，不過目前狀況差不多，繼續耍廢也不知道能耍到什麼時候」、「你要問的是自己吧，別人無法幫你決定你該走什麼路」、「去台積電，絕對不會後悔，我是文組碩士，我都想去台積電當作業員了」。

也有網友說，「你這心態只適合當保全」、「不要輪夜班，如果不想操就待著吧」、「我覺得你感覺當保全樂在其中，不如就繼續當，只是要記得存錢理財或搞個副業賺外快」。