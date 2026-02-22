迴轉壽司店「為何都提供熱綠茶？」　內行曝原因...長知識了

▲很多台灣人喜歡吃迴轉壽司。（示意圖／記者黃士原攝）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人愛吃迴轉壽司，並且留意到店內提供的熱飲，大多是綠茶。但為什麼迴轉壽司通常是提供綠茶呢？據外媒報導，主要原因包含衛生、方便、有清潔味蕾的功效等，尤其「熱茶會洗去魚肉的油膩感，使舌頭恢復清爽」，可以讓客人好好品嘗壽司的美味。

提供熱綠茶原因1：兒茶素有抗菌作用

根據日本媒體《周刊女性PRIME》，評論家米川信夫指出，迴轉壽司之所以會提供熱綠茶，是因為它很方便、衛生、具有清潔味蕾的功效，而且使用茶粉來沖泡，是很容易的。他進一步指出，早在江戶時代，就已經有人喝茶配壽司，因為他們認為兒茶素具有抗菌作用，它和使用生食的壽司很搭，而到了現在，熱茶仍被視作「健康」。

提供熱綠茶原因2：有「清口」作用

米川信夫接著指出，熱綠茶還能起到很好的「清口」作用，不會影響到壽司的味道。他說，壽司的味道通常比較清淡，而熱茶可以洗去魚肉的油膩感，讓舌頭恢復清爽，如果喝其他冷飲，反而可能會因此蓋住壽司原本的味道。

提供熱綠茶原因3：考慮到成本

米川信夫最後也提到，店家的成本、工作效率也是關鍵，很多迴轉壽司店都是使用即溶茶，只需要少量，也可以泡出濃郁的茶，而且顧客還可以依照自身需求，來自行調整濃度，大大減輕了員工的負擔，因此是非常經濟實惠的選擇。