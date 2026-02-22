　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

力守13席！2026家族內戰、派系互打　國民黨6縣市陷「掉棒危機」

▲國民黨全代會，新任黨主席鄭麗文致詞。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

面對2026年底九合一選舉，擁有4都加11個縣市執政權的國民黨，如何才算勝選呢？國民黨輔選系統初步評估，目前有新竹縣、彰化縣、嘉義縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣等6縣市選情，遭遇不同程度的困難，若提名不當或內部整合未成可能會輸。對國民黨而言，只要能穩住4都不失，2026就可排除大敗風險，但若其他11縣市執政地盤有失，又無法拿下綠營現有任一執政縣市彌補，仍不免會被定義為敗選。其中11縣市若只掉2縣市，勉強算及格邊緣，但若有4至5個縣市敗選，就算保住4都，都還是算大敗，屆時恐會衝擊國民黨2028年總統選情。

提名節奏混亂　基層批黨中央遊戲規則不明確

相較於民進黨縣市長初選全數落幕，國民黨僅在2025年12月24日通過首波縣市長提名名單，其中徵召立委謝龍介參選台南市長、立委柯志恩參選高雄市長、立委蘇清泉參選屏東縣長及台東縣議長吳秀華參選台東縣長。盤點國民黨執政屆滿兩任的縣市，包括新北市、台中市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣及台東縣，除了台東縣已提名吳秀華，其餘縣市都有黨內人選擺不平及藍白合問題。國民黨幹部指出，黨中央提名缺乏節奏與章法，不明確的遊戲規則就會引發基層焦慮。

一名地方要角指出，2022年縣市長選舉大勝奠下的基期太高，2026年想維持既有戰果已很吃力，尤其又有高達9位藍營縣市長任滿，必須提名新人參選，整體輔選壓力空前沉重，四都中台北市長蔣萬安、桃園市長張善政連任應無懸念，而新北市、台中市得提名新人接棒，雖然國民黨可望在農曆年後提名台北市副市長李四川參選新北市長，但李四川出線後，仍要與民眾黨主席黃國昌進行整合，黃在春節期間，勤跑地方，其在基層累積的實力也不容小覷 ，未來藍白是否能整合成功，攸關國民黨能否守住新北。

一手好牌打到輸？　台中「姊弟之爭」陷內耗

原被國民黨列為「穩當區」的台中市卻意外陷入內部鬥爭，在藍委楊瓊瓔還沒宣布要爭取台中市長黨內提名前，黨內皆認為立院副院長江啟臣是盧秀燕的接班人，也是國民黨守住中台灣的不二人選。直到楊瓊瓔展現「勇於承擔」的雄心，本來相對單純的台中因為「姊弟之爭」將一盤好棋越下越糟。而江楊二人在2月13日也好不容易同意在3月份進行民調決勝負，不過完成的民調不公布，只讓江、楊兩人知道。

台中的初選民調延到三月，讓基層焦慮炸鍋，因為民進黨的對手何欣純早在去年10月便已獲得提名，所以不少藍營人士私下認為，鄭麗文一再強調要尊重制度，但從各種坊間民調都可看出，江啟臣大幅領先楊瓊瓔，身為黨主席理應好好協調勸退，而非任由江楊二人一再廝殺，如此內耗，並不利於初選後的團結與整合。相關人士不諱言，國民黨或許認為，無論是江啟臣還是楊瓊瓔，對決何欣純都不會輸，所以提名作業才如此聲聲慢吧！

對國民黨而言，只要先能穩住4都不失，2026年地方選舉就可排除大敗風險，但若其他11縣市執政地盤有失，又無法拿下綠營現有任一執政縣市彌補，仍不免會被定義為敗選。而11縣市中若只掉2縣市，勉強算在及格邊緣，但若有4至5個縣市敗選，就算保住4都，都還是算大敗，屆時恐會衝擊國民黨2028年總統選情。

國民黨6縣市拉警報　嘉義市、宜蘭縣最危急

據分析，在國民黨內部評估中，目前有新竹縣、彰化縣、嘉義縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣等6縣市選情，遭遇不同程度的困難及危機，其中最危急的是「嘉義市及宜蘭縣」，因這兩個藍營執政縣市共同的麻煩為後繼無強棒，而綠營對手不是戰力強大，就是已完成內部整合。以嘉義市來說，民進黨提名的資深立委王美惠，基層實力毋需多言，藍營雖有議員鄭光宏、醫師翁壽良等人有意參選，民眾黨前立委張啓楷也早早宣布參戰，但聲勢都遠低於王美惠，即使藍白能聯手共推一人，地方評估勝算也不高，2026年民進黨拿下嘉義市幾成定局。嘉義縣先前傳出中選會代理主委吳容輝將披藍袍上陣，但他本人已公開婉拒，據悉，若最終找不到人的話，現任藍委王育敏也願意再披掛上陣。

宜蘭縣的情況也與嘉義市類似，現任國民黨縣長林姿妙憑著穩紮穩打的基層服務，所拿票源橫跨藍綠，就算深陷貪瀆官司，民進黨也對她莫可奈何，但林姿妙8年任滿後，國民黨卻苦於找不到強將接棒，即便民進黨提名的律師林國漳是沒有公職經歷、知名度也不高的新人，但他形象不錯，加上宜蘭縣綠營基本盤本就比藍營大，整合成功後實力不容小覷；反觀國民黨可能人選，國民黨不分區立委吳宗憲在宜蘭知名度太低、地方難以信服，現任議長張勝德基層經營雖然不弱，但票源卻僅侷限於藍營基本盤，難獲中間選民青睞。此外，民眾黨現任宜蘭黨部主委陳琬惠熱身已久，只要陳堅持選到底、國民黨不願讓步，戰局變成三強競逐，林國漳坐收漁翁之利贏面很大；縱使陳琬惠最後退選，小草選票能否全面支持藍營人選也是個問號。

謝衣鳯、謝典霖姊弟鬩牆　彰化爆家族內鬥

彰化縣部分，主要則是藍委謝衣鳯及謝家內部紛擾，謝衣鳯自宣布參選後，其胞弟、彰化縣議長謝典林隨即表示將不競選縣長，轉而爭取議長連任，但劍指下屆議長寶座的現任副議長許原龍掌握較多議員票，因此也不願意退出競爭，若謝典林堅持與許原龍硬幹到底，許將不支持謝衣鳯選縣長，最終恐造成三方相互廝殺拚命，就算綠營候選人陳素月戰力不算太強，但只要藍營內部自亂陣腳，也會落入滿盤皆輸的結局。

新竹縣長搶破頭　徐欣瑩、陳見賢互殺恐分裂

新竹縣長選情吃緊則是國民黨始料未及，畢竟新竹縣藍綠基本盤相差懸殊，國民黨近25年來又從未在縣長選戰吃過敗仗，但2026年新竹縣長情勢已大不相同，民進黨潛在候選人鄭朝方因竹北市高科技新住民湧入的人口結構改變，已可與國民黨一戰。重點是藍營陷入內戰，副縣長陳見賢與藍委徐欣瑩初選殺的刀刀見骨，黨內人士感嘆，歷史經驗證明只要內部失和、分裂出走，再厚實的基本盤也可能瞬間崩解，將縣長寶座拱手讓人，在1997年縣長選舉，正是因為邱鏡淳脫黨參選，讓民進黨候選人林光華當選縣長寶座。

花蓮「傅氏王朝」會翻船？　綠布局找上反傅派

國民黨團總召傅崐萁妻子、現任縣長徐榛蔚，先後擔任花蓮縣長超過16年，被戲稱「傅氏王朝」。2026年徐榛蔚8年任期屆滿，傅家找上吉安鄉長游淑貞來延續地方霸業，不過游的基層實力與傅崐萁夫婦有差距，面對死對頭花蓮議長張峻及前花蓮市長魏嘉賢的反傅聯盟並沒有明顯優勢，尤其尚未表態的魏嘉賢基層實力強勁，加上民進黨一直想與反傅陣營合作扳倒傅崐萁，以至於長期屬於國民黨鐵板一塊的花蓮處境意外不穩。

盤點國民黨2026年縣市長選情，藍營人士直言，前黨主席朱立倫留給鄭麗文15席地方執政地盤，若是鄭無力開疆拓土，斬獲南台灣綠營執政縣市，至少也要力拚平盤，鄭麗文應認真處理選情有隱憂的6縣市，否則時間拖久了，有可能會難以回天；且國民黨的挑戰不僅來自在黨內，究竟該如何定位自己與民眾黨之間的關係才是棘手的問題，到底有哪些縣市要「藍白合」？藍營地方是否會買單？若真的禮讓了能換到什麼實質籌碼？在鄭麗文的進與退之間，每一步都攸關國民黨地方版圖的成敗。 

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

