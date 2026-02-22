　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「2026北橫櫻花散步地圖」賞櫻趣　浪漫北橫櫻花季將啟動

▲桃園市復興區北橫櫻花季即將展開，圖為去年櫻花盛開美景。（圖／市府觀旅局提供）

▲桃園市復興區北橫櫻花季即將展開，圖為去年櫻花盛開美景。（圖／市府觀旅局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

隨著冬季進入尾聲邁入春季，桃園市復興區北橫櫻花季節即將展開，市府觀旅局指出，位於復興區北橫沿線櫻花品種眾多，包括山櫻花、枝垂櫻、八重櫻、香水櫻、昭和櫻、富士櫻及千島櫻等，粉色浪漫從1月下旬至3月下旬皆能觀賞各式櫻花盛開，盛情邀請大眾跟著北橫賞櫻地圖沿著台七線進入桃園復興區，找出您最喜愛的櫻花秘境。

▲北橫山櫻花、枝垂櫻率先綻放，揭開北橫櫻花季序幕。（圖／市府觀旅局提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲北橫山櫻花、枝垂櫻率先綻放，揭開北橫櫻花季序幕。（圖／市府觀旅局提供）

觀旅局表示，台灣原生種山櫻花開時呈現深緋紅色、花形為下垂鐘形，在角板山行館、東眼山櫻花大道、羅馬公路、比亞外、上高義及爺亨一帶均有種植，盛開時滿樹桃紅特別討喜；枝垂櫻枝條柔軟自然下垂，盛開時形成粉紅瀑布，主要種植在復興區詩朗道路，兩種櫻花品種預估在1月下旬陸續綻放，預期2月初邁入盛開期，桃紅與粉紅櫻花輪番盛開，為北橫櫻花季提前暖身。

▲2月中旬至3下旬北橫櫻吹雪，浪漫不間斷。（圖／市府觀旅局提供）

▲2月中旬至3下旬北橫櫻吹雪，浪漫不間斷。（圖／市府觀旅局提供）

北橫的2月上旬至3月下旬非常熱鬧，包括復興區詩朗道路的八重櫻、富士櫻與吉野櫻，爺亨道路的吉野櫻與富士櫻預估2月上旬迎來盛開期，緊接著2月中旬開始比亞外昭和櫻、卡維蘭部落吉野櫻與八重櫻、光華櫻花故事林道與下巴陵拉拉山遊客中心的昭和櫻、中巴陵櫻木花道周邊的八重櫻、昭和櫻，以及上巴陵中心路的富士櫻熱烈綻放；2月底至3月中下旬上巴陵中心路及拉拉山遊客中心則是千島櫻，千島櫻花期較晚，千島櫻的盛開代表一年一度的北橫櫻花季即將結束。

此外，從1月下旬開始到3月底桃園復興區北橫櫻吹雪盛開無間斷，想賞花遊客，歡迎跟著賞櫻地圖規劃一日遊或二日遊，上山感受櫻花季的浪漫、北橫山林的自在與靜謐。

▲巴陵地區櫻花花況預估可參考「2026北橫櫻花散步地圖」。。（圖／市府觀旅局提供）

▲巴陵地區櫻花花況預估可參考「2026北橫櫻花散步地圖」。。（圖／市府觀旅局提供）

觀旅局局長陳靜芳強調，春節期間計畫前往復興區巴陵地區一帶賞花民眾，市府團隊參考歷年花況資訊，推出「2026北橫櫻花散步地圖」，想賞花遊客可至「桃園市政府風景區管理處」或「探索北橫」粉絲專頁下載最新賞櫻地圖，欲知道最新花況資訊，可關注「桃園市政府風景區管理處」臉書粉專，自今年2月起每週更新最新櫻花花況資訊。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
超狂開工禮！　老闆買千張大樂透送員工
魏嘉賢突宣布參選花蓮縣長　挑戰傅崐萁人馬
最美議員拜年「胸前1心機」！選民狂哀號：字幕別鬧
快訊／老高首發聲！　回應2大傳聞
醫美老闆遭轟4槍！　槍手身影曝光
連假最後一天！　刮刮樂剩餘獎項曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

圓山飯店系統遭入侵　顧客資料疑外洩「檢調調查中」

年後轉職或留守？從生命靈數看工作運：1號戒衝動、7號升遷旺

閒暇時滑手機可當作休息？　你可能不知道真正的休息是什麼！

春節最後1天各地溫暖好天氣　明開工「日夜溫差大」

國道5路段「嚴重超速」最頻繁　高公局函送警方重點取締

川普「仍有工具」！中經院長警告：台灣要準備好下一輪調查

「2026北橫櫻花散步地圖」賞櫻趣　浪漫北橫櫻花季將啟動

吃鼎泰豐排爆？一票推「台北2分店」　關鍵曝：20分鐘就入座

手搖飲店員「手上有2特徵」拒買！前稽核員曝內幕：轉頭買別家

農曆年後綠植如何除舊佈新？達人親授春季護理「5大祕訣」讓室內盆栽重獲新生

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

車子烏來遊拋錨遇天價拖吊！10公里被索10萬　氣炸當街槓業者

花東海岸公路自小客衝撞電桿！車頭變形爛毀　女失去呼吸心跳受困

水豚悠閒漫步虎尾水道「走水路回娘家」畫面曝　民眾合力救援

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

圓山飯店系統遭入侵　顧客資料疑外洩「檢調調查中」

年後轉職或留守？從生命靈數看工作運：1號戒衝動、7號升遷旺

閒暇時滑手機可當作休息？　你可能不知道真正的休息是什麼！

春節最後1天各地溫暖好天氣　明開工「日夜溫差大」

國道5路段「嚴重超速」最頻繁　高公局函送警方重點取締

川普「仍有工具」！中經院長警告：台灣要準備好下一輪調查

「2026北橫櫻花散步地圖」賞櫻趣　浪漫北橫櫻花季將啟動

吃鼎泰豐排爆？一票推「台北2分店」　關鍵曝：20分鐘就入座

手搖飲店員「手上有2特徵」拒買！前稽核員曝內幕：轉頭買別家

農曆年後綠植如何除舊佈新？達人親授春季護理「5大祕訣」讓室內盆栽重獲新生

菅野智之、菊池雄星報到！　日本武士隊宮崎開訓

新房太貴！想買「高雄40年套房」當退休宅　網點2問題搖頭

娶到植物控老婆「住家變森林」　男分享結婚前後驚人對比照爆紅

BMW「車貸剛繳完」就撞爛！　陸男燦笑合照：至少人沒事

別花太多時間在憎恨！《陽光女子》飆破6億登影史冠軍　網淚推3大金句：哭到暈

圓山飯店系統遭入侵　顧客資料疑外洩「檢調調查中」

澳洲軍艦連2日通過台海　共軍跟監警戒

與綠營合作？魏嘉賢突宣布參選花蓮縣長　挑戰傅崐萁人馬

台灣脫口秀OG認曾萌退意　壯壯感性曝背後辛酸「竟然有人在意我」

快訊／台中海鮮餐廳初六火警！廚師臉部雙手燙傷送醫

【川普又點名台灣】回應法院關稅裁決：貿易協議仍有效

生活熱門新聞

全台連下4天！　溼答答時間曝

快訊／8級強風要來了　今晚雨區擴大

新年聚餐喝「這杯」比肥肉更傷肝！

老婆約激戰！全職爸用1方式護婚姻

「一見面就試車」妹子暈船喊舒服！男隔天1句超渣

迴轉壽司店為何都提供熱綠茶？　內行曝原因

最美議員拜年「胸前挖洞」！1心機選民狂哀號

快訊／幸運爆棚！今彩539頭獎4注中

即／豪華商務機空中漏油！　緊急轉降高雄

最強小火鍋是哪一家？　網公開心中第一名

逛百貨公司！超多人「跳過1層樓不逛」　大票人點頭

手搖飲店員「手上有2情況」　前稽核員：拒買

老高爆逃稅罰18億遭扣留？網不信狂打臉

全台有雨！　2波溼答答時間曝

更多熱門

相關新聞

跟著「2026北橫櫻花散步地圖」　賞櫻去

跟著「2026北橫櫻花散步地圖」　賞櫻去

桃園市政府風景區管理處1日表示，復興區北橫的櫻花品種非常多，包含:山櫻花、枝垂櫻、八重櫻、香水櫻、昭和櫻、富士櫻，以及千島櫻等，粉色浪漫從即日起至3月下旬北橫櫻花季期間，皆美不勝收，歡迎十方遊客，跟著北橫賞櫻地圖沿著台七線進入桃園復興區，找出最喜歡的櫻花秘境。

最新北橫賞櫻地圖24個櫻花景點必收

最新北橫賞櫻地圖24個櫻花景點必收

北橫明池路段土石崩落　緊急封路搶修

北橫明池路段土石崩落　緊急封路搶修

谷關老牌溫泉會館爆非法營業！遭重罰還推專案　

谷關老牌溫泉會館爆非法營業！遭重罰還推專案　

鳳凰颱風過境　桃園景點陸續恢復正常運作

鳳凰颱風過境　桃園景點陸續恢復正常運作

關鍵字：

北橫櫻花散步地圖北橫觀旅局

讀者迴響

熱門新聞

全台連下4天！　溼答答時間曝

快訊／川普宣布將全球關稅從10%升至15%

很像感冒！　醫：出現「4症狀」快就醫

快訊／8級強風要來了　今晚雨區擴大

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

新年聚餐喝「這杯」比肥肉更傷肝！

日旅館怒曝台遊客劣質行徑！　最新發文曝光：平常心繼續營運

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

抱1064張巨嬰ETF帳面虧32萬　內行曝配息已回本

快訊／男失控翻國道五楊高架護欄墜亡

老婆約激戰！全職爸用1方式護婚姻

「一見面就試車」妹子暈船喊舒服！男隔天1句超渣

迴轉壽司店為何都提供熱綠茶？　內行曝原因

最美議員拜年「胸前挖洞」！1心機選民狂哀號

快訊／幸運爆棚！今彩539頭獎4注中

更多

最夯影音

更多
導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面