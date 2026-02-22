「2026北橫櫻花散步地圖」賞櫻趣　浪漫北橫櫻花季將啟動

▲桃園市復興區北橫櫻花季即將展開，圖為去年櫻花盛開美景。（圖／市府觀旅局提供）

記者沈繼昌／桃園報導

隨著冬季進入尾聲邁入春季，桃園市復興區北橫櫻花季節即將展開，市府觀旅局指出，位於復興區北橫沿線櫻花品種眾多，包括山櫻花、枝垂櫻、八重櫻、香水櫻、昭和櫻、富士櫻及千島櫻等，粉色浪漫從1月下旬至3月下旬皆能觀賞各式櫻花盛開，盛情邀請大眾跟著北橫賞櫻地圖沿著台七線進入桃園復興區，找出您最喜愛的櫻花秘境。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲北橫山櫻花、枝垂櫻率先綻放，揭開北橫櫻花季序幕。（圖／市府觀旅局提供）

觀旅局表示，台灣原生種山櫻花開時呈現深緋紅色、花形為下垂鐘形，在角板山行館、東眼山櫻花大道、羅馬公路、比亞外、上高義及爺亨一帶均有種植，盛開時滿樹桃紅特別討喜；枝垂櫻枝條柔軟自然下垂，盛開時形成粉紅瀑布，主要種植在復興區詩朗道路，兩種櫻花品種預估在1月下旬陸續綻放，預期2月初邁入盛開期，桃紅與粉紅櫻花輪番盛開，為北橫櫻花季提前暖身。

▲2月中旬至3下旬北橫櫻吹雪，浪漫不間斷。（圖／市府觀旅局提供）

北橫的2月上旬至3月下旬非常熱鬧，包括復興區詩朗道路的八重櫻、富士櫻與吉野櫻，爺亨道路的吉野櫻與富士櫻預估2月上旬迎來盛開期，緊接著2月中旬開始比亞外昭和櫻、卡維蘭部落吉野櫻與八重櫻、光華櫻花故事林道與下巴陵拉拉山遊客中心的昭和櫻、中巴陵櫻木花道周邊的八重櫻、昭和櫻，以及上巴陵中心路的富士櫻熱烈綻放；2月底至3月中下旬上巴陵中心路及拉拉山遊客中心則是千島櫻，千島櫻花期較晚，千島櫻的盛開代表一年一度的北橫櫻花季即將結束。

此外，從1月下旬開始到3月底桃園復興區北橫櫻吹雪盛開無間斷，想賞花遊客，歡迎跟著賞櫻地圖規劃一日遊或二日遊，上山感受櫻花季的浪漫、北橫山林的自在與靜謐。

▲巴陵地區櫻花花況預估可參考「2026北橫櫻花散步地圖」。。（圖／市府觀旅局提供）

觀旅局局長陳靜芳強調，春節期間計畫前往復興區巴陵地區一帶賞花民眾，市府團隊參考歷年花況資訊，推出「2026北橫櫻花散步地圖」，想賞花遊客可至「桃園市政府風景區管理處」或「探索北橫」粉絲專頁下載最新賞櫻地圖，欲知道最新花況資訊，可關注「桃園市政府風景區管理處」臉書粉專，自今年2月起每週更新最新櫻花花況資訊。