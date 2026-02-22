三重男擁毒被盯上　後門開溜遭逮...車上搜出喪屍煙彈

▲警方埋伏拘提陳男，並在副駕駛座搜出喪屍煙彈。（圖／記者陸運陞翻攝）
記者陸運陞／新北報導
新北市永和警方鎖定，藏匿於新北三重的一名男子持有「喪屍煙彈」。警方向檢察官申請拘票前往查緝，警方於男子住處埋伏，沒多久男子從住家後門開車外出，警方立即將其攔下，將其拘提並附帶搜索，在副駕駛座搜出喪屍煙彈以及吸食器，並對其施行毒品唾液篩檢，呈現陽性反應，隨即將其帶回偵辦。
據了解，住在三重河邊北街的45歲陳姓男子，因涉及毒品案遭警方鎖定，警方1月2日持拘票前往埋伏查緝，下午4時許陳男從後門開車外出，警員立即上前攔下，並出示拘票表明來意，陳男只好乖乖配合，警員執行附帶搜索時，在副駕駛座上的黑色手提包內，搜出一顆煙彈以及電子主機一台。
▲因毒品案遭拘提的陳男，從後門開車想溜卻被埋伏警方攔下。（圖／記者陸運陞翻攝）
警方對煙彈進行檢驗，確認含有依托咪酯成分，隨後警方對陳男進行唾液篩檢，呈現依托咪酯及K他命雙重陽性反應。陳男坦承在開車前有吸食2樣毒品，警方立即查扣相關毒品，並依毒品罪移送新北地檢署偵辦，另施用毒品後駕車行為，則待尿液檢測報告結果出爐，函送新北地檢署偵辦。
▲陳男因涉及毒品案遭拘提，又因毒駕遭法辦。（圖／記者陸運陞翻攝）
