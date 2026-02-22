台灣也有奇異果！苗栗大湖有生產　9成熟才採收香甜可口

▲國產奇異果9成熟才採收，果實甜度、香氣和口感均達最佳狀態，苗栗農改場指風味可以完勝進口。圖為苗栗區農業改良場外觀。（圖／苗栗區農業改良場提供）

記者楊永盛／苗栗報導

奇異果屬於低GI食物、熱量低且營養密度極高，被譽為「營養小金礦」，國人多食用紐西蘭進口奇異果，但苗栗大湖等高海拔地區也有生產；因在果樹上9成熟再採收，果實甜度、香氣和口感均達最佳狀態，苗栗農改場指風味可以完勝進口。

根據統計，國產奇異果（獼猴桃）產量稀少，年產量收成約在100至140公噸間，遠低於每年超過數萬公噸的進口量（多來自紐西蘭），僅佔市場不到1%。奇異果樹喜好冷涼環境，國產奇異果主要種植在苗栗大湖、新竹尖石及台中梨山等高海拔地區，產季集中在夏秋之際，採行友善環境的栽培方式，甚至不使用化學農藥與肥料，造就獨一無二的天然風味與安心品質。

苗栗區農改場說，台灣的奇異果風味能勝過進口，主要是進口奇異果需長途運輸，必須在7到8分熟時就提前採收，台灣奇異果可以等果實到9分熟，甚至完全成熟才採收，這時的奇異果糖度更高、果肉更細緻，酸甜比例也更完美。

▲苗栗區農業改良場外觀。（圖／記者楊永盛攝）

苗栗場表示，台灣奇異果的採收時間與銷售模式不同，購買時果肉仍保有硬度，建議民眾可將其與會釋放乙烯的蘋果或香蕉一起放入紙袋中，置於室溫下，僅需1至3天，奇異果就會變軟，達到最佳口感；轉熟後若未立即食用，應儘速放入冰箱冷藏，低溫能延長保鮮期約1至2週，讓風味與口感保持在最佳狀態。

苗栗場指出，隨著消費者對在地農產品的關注度提升，台灣奇異果也逐漸受到重視，民眾在選購時可以優先選擇支持在地小農，不僅能品嚐到最新鮮、最美味的奇異果，減少長途運送產生的碳足跡，也能支持台灣農業永續發展。國產奇異果9月中旬陸續進入盛產期，民眾可在實體通路或透過網路平台購買，感受這份台灣獨有的美味。