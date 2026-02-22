木瓜有紅蜘蛛免驚　苗栗農改場導入天敵食蟎瓢蟲

▲為防治木瓜有紅蜘蛛，苗栗農改場研發天敵昆蟲「黑囊食蟎瓢蟲」，陸續田間釋放初步試驗，結果顯示可減少化學藥劑施用 。圖為苗栗區農業改良場外觀。（圖／記者楊永盛攝）

記者楊永盛／苗栗報導

台灣木瓜一年四季皆有生產，但「木瓜葉蟎（俗稱紅、白蜘蛛）」族群在每年3至4月密度便開始上升，危害嚴重時導致植株葉片黃化、乾枯，影響果品外觀和收成。農業部苗栗區農業改良場近期研發一種葉蟎的專食性天敵昆蟲「黑囊食蟎瓢蟲」，並建立大量飼養模式，陸續在嘉義、苗栗等地進行田間釋放初步試驗，結果顯示可減少化學藥劑施用，維護食品安全並確保農友收成。

苗栗農改場表示，木瓜苗於定植1~2週間，就可能零星感染葉蟎，通常自下位葉連接葉柄基部的區域開始發生，由於牠體型小且易於躲藏，危害初期難以發現，在乾燥炎熱的環境下，葉蟎繁殖一個世代僅需4天左右，農民常錯失防治關鍵期。

苗栗場說，部分農友頻繁施用化學藥劑，反而促使葉蟎快速產生抗藥性族群，但若適時運用天敵昆蟲主動搜尋、捕食害蟲的特性進行生物防治，可掌握防治先機，同時避免抗藥性問題。

▲食蟎瓢蟲成蟲(左)與三齡及初齡幼蟲(右)正在捕食二點葉蟎雌成蟎。（圖／苗栗農改場提供，下同）

該場研發的食蟎瓢蟲，壽命長達2個月以上，成蟲在常溫下每日可捕食150~300隻葉蟎，幼蟲具備優良捕食能力，成蟲會飛行擴散尋找危害密度高的葉蟎熱，此外，食蟎瓢蟲與捕植蟎類可相容共存，搭配進行共同防治效果更佳。

苗栗場指出，首次在嘉義水上鄉的慣行網室木瓜園，釋放食蟎瓢蟲防治木瓜葉蟎，因葉蟎發生嚴重，經該場隔週釋放瓢蟲成蟲共3,500隻，成功在田區建立瓢蟲族群，農友噴藥次數相較前期種植期間減少一半，並延後1個月施藥，防治效果顯著。

去年在苗栗縣後龍鎮的有機木瓜園預先導入食蟎瓢蟲，搭配定期移除苗床範圍雜草，成功使木瓜進入花期後的葉片防治，維持每片葉未滿5隻雌成蟎；目前該區木瓜順利進入結果期，農友無須進行任何資材防治或噴水處理，木瓜葉片及幼果狀況良好。

苗栗場指出，天敵昆蟲對不同種類的化學藥劑可能有感受性差異，例如阿巴汀及芬普尼對食蟎瓢蟲具有致死性，提醒農友若將天敵導入上述IPM管理，須於施藥後隔3至7天再進行釋放，避開對該天敵昆蟲具急毒性的藥劑，增加天敵族群於果園中的續存性。