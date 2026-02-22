　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

宜蘭奪冠！連2年蟬聯市區道路考評第一　狂掃6獎座

▲▼宜蘭蟬聯2年市區道路考評第一。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼宜蘭蟬聯2年市區道路考評第一。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府在市區道路維護與人行環境提升方面再度交出亮眼成績，於內政部「114年度市區道路養護管理暨人行環境考評計畫」中，一舉奪得6項獎座，並在整體評比中榮獲縣市型甲組甲等肯定，蟬聯縣市型甲組第一名殊榮。本次考評涵蓋「政策作為」、「道路養護」、「人行環境」、「街廓考評」及「學區考評」等分項，宜蘭縣均獲得縣市型甲組第一名，展現縣府在道路與人行環境改善上的卓越成果。

▲▼宜蘭蟬聯2年市區道路考評第一。（圖／宜縣府提供，下同）

▲▼宜蘭蟬聯2年市區道路考評第一。（圖／宜縣府提供，下同）

宜蘭縣不僅在本次考評中表現出色，更已連續九年於交通部公路養護評鑑中奪得全國第一名，顯示縣府在道路品質提升與養護管理方面的長期穩定成效。於今日縣務會議中，代理縣長林茂盛代表縣政府接受交通處的獻獎，並向各鄉（鎮、市）公所表示肯定，期許持續提升宜蘭整體道路與生活環境品質。

宜蘭縣政府近年以「以人為本、環境永續發展」為施政核心，積極推動道路品質提升與人行空間優化，致力於營造更安全、舒適、友善的步行環境。透過完善道路景觀、改善人行環境設施及導入人本設計，縣府進一步提升日常通行便利性。此外，宜蘭縣配合中央推動「永續提升人行安全計畫」，針對各鄉鎮重點道路進行系統化盤點，逐步強化行人設施、校園周邊步行安全及危險路口改善等措施。中央與地方協力推動下，宜蘭縣行人安全環境更臻完善，成功營造溫暖友善的人本完整空間。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大樂透頭獎1億2注均分　獎落「2縣市」
他匯錯帳戶「PO文求還錢」：要繳水電　真的找到人了
3天沒大便？營養師推必吃「最強清腸5水果」拉超順

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園南門市場浴火重生即將營運　全數點交周邊環境同步升級

宜蘭奪冠！連2年蟬聯市區道路考評第一　狂掃6獎座

星星之火足以燎原！永康營業場所角落起火　亂丟菸蒂惹禍

過年鬆一下！旗山勞工大學瑜珈專班「在地開課」　名師舒壓新選擇

精準掌握地界位置　竹山地政新增宗地資料及航照套疊地籍圖資服務

高雄冬樂園發威！「超人力霸王」小提燈詢問度爆表　限2天免費領

台東縣府推動職安衛輔導團　打造安心安全職場

房都拆了還要繳稅？南投稅務局提醒關鍵動作否則無法停止課稅

南投續辦竹產業推廣活動　「竹夢森活・與竹共鳴」228連假登場

南市五大守護安全「馬」上動起來　烈火小英雄體驗救援

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

車子烏來遊拋錨遇天價拖吊！10公里被索10萬　氣炸當街槓業者

花東海岸公路自小客衝撞電桿！車頭變形爛毀　女失去呼吸心跳受困

水豚悠閒漫步虎尾水道「走水路回娘家」畫面曝　民眾合力救援

米克斯闖禍被媽教訓反省思過　見奴才露齒偷笑：偶救兵來了

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

桃園南門市場浴火重生即將營運　全數點交周邊環境同步升級

宜蘭奪冠！連2年蟬聯市區道路考評第一　狂掃6獎座

星星之火足以燎原！永康營業場所角落起火　亂丟菸蒂惹禍

過年鬆一下！旗山勞工大學瑜珈專班「在地開課」　名師舒壓新選擇

精準掌握地界位置　竹山地政新增宗地資料及航照套疊地籍圖資服務

高雄冬樂園發威！「超人力霸王」小提燈詢問度爆表　限2天免費領

台東縣府推動職安衛輔導團　打造安心安全職場

房都拆了還要繳稅？南投稅務局提醒關鍵動作否則無法停止課稅

南投續辦竹產業推廣活動　「竹夢森活・與竹共鳴」228連假登場

南市五大守護安全「馬」上動起來　烈火小英雄體驗救援

快訊／大樂透頭獎1億2注均分　獎落台中、高雄

桃園南門市場浴火重生即將營運　全數點交周邊環境同步升級

TACO老招沒在怕？川普全球關稅升至15%　網笑「週一開盤大禮包」

黃志芳過年在台北天天登山健行　年初十要率八百多名員工上擎天崗

山豬過世2年　逸祥、香蕉「替他陪媽過年」：有些位置不能空著

009816好還是0050好？辣媽一句話點關鍵：先看「人生階段」

342萬人關注！他匯錯帳戶「PO文求還錢」：要繳水電　真的找到人了

以為是黃金！竊賊闖空門偷走寶盒　屋主傻眼：裡面是我2塊腎結石

DK讓二追三前進香港！T1第一賽段遭淘汰無緣參加First Stand

男廚拍男同事屁股「喊吃飯」　開玩笑觸犯性騷擾判拘40天

過年聚會玩什麼？ 跟著SEVENTEEN學酒桌遊戲

地方熱門新聞

桃園桃小巴2月新增10條路線　免費乘車更便利

煮食離火釀濃煙！台南大樓虛驚一場南消七大隊籲落實人離火熄

國中生相約「談判」爆衝突　空氣槍、水果刀、球棒全上場

桃園草莓生產場域35處　張善政走春採草莓

收假超沒勁！醫傳授「收心3部曲」找回元氣

沉浸式閱讀新體驗　台東圖書館親子閱讀區正式開放

宜蘭長照3.0新制　出院當天居家服務就到家

義大醫療勇奪醫策會6項品質認證守護南台灣

桃竹苗2月聯合徵才　春節後還有1場

星星之火足以燎原！永康營業場所角落起火亂丟菸蒂惹禍

北高雄楠仔坑運動中心即將營運

台南山上花園水道博物館「水語森林」「唧筒象」成走春新地標

金馬開工不開「火」玉井消防前進果菜市場強化防火宣導

台南防詐擴點、水務奪獎、沙崙落地打造AI城市

更多熱門

相關新聞

宜蘭長照3.0新制　出院當天居家服務就到家

宜蘭長照3.0新制　出院當天居家服務就到家

宜蘭縣政府於日前在縣民大廳舉辦「長照3.0 醫療到長照0時差 宜蘭Ready GO」活動，宣示全面推動長照3.0政策，整合醫療與長照資源，實現出院即服務的目標。活動由代理縣長林茂盛主持，並邀集醫院、醫事人員公會、長照服務單位及輔具中心等多方參與，共同打造完善的長照支持網絡。

從工安到心安　宜蘭職安新制懶人包

從工安到心安　宜蘭職安新制懶人包

宜蘭非法民宿慘了！　累犯18間房遭重罰100萬勒令停業

宜蘭非法民宿慘了！　累犯18間房遭重罰100萬勒令停業

宜蘭前社工詐欺案　8人投資損失破千萬

宜蘭前社工詐欺案　8人投資損失破千萬

林姿妙一審判12年6月　現身高院要法官還她清白

林姿妙一審判12年6月　現身高院要法官還她清白

關鍵字：

宜蘭縣政府114年度市區道路養護管理暨人行環境考評計畫奪得6項獎座

讀者迴響

熱門新聞

全台連下4天！　溼答答時間曝

很像感冒！　醫：出現「4症狀」快就醫

手搖飲店員「手上有2情況」　前稽核員：拒買

最美議員拜年「胸前挖洞」！1心機選民狂哀號

快訊／川普宣布將全球關稅從10%升至15%

全台最大我家牛排用餐「免費加灰塵」　女客氣炸

賈永婕「拒在蔣公展合照」！

抱1064張巨嬰ETF帳面虧32萬　內行曝配息已回本

日旅館怒曝台遊客劣質行徑！　最新發文曝光：平常心繼續營運

老高年收3億竟是副業！親揭小茉「驚人財力」

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

快訊／老高首發聲！　反擊「18億逃稅與離婚」傳聞

新年聚餐喝「這杯」比肥肉更傷肝！

快訊／8級強風要來了　今晚雨區擴大

更多

最夯影音

更多
導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面