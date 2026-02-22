宜蘭奪冠！連2年蟬聯市區道路考評第一　狂掃6獎座

▲▼宜蘭蟬聯2年市區道路考評第一。（圖／宜縣府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府在市區道路維護與人行環境提升方面再度交出亮眼成績，於內政部「114年度市區道路養護管理暨人行環境考評計畫」中，一舉奪得6項獎座，並在整體評比中榮獲縣市型甲組甲等肯定，蟬聯縣市型甲組第一名殊榮。本次考評涵蓋「政策作為」、「道路養護」、「人行環境」、「街廓考評」及「學區考評」等分項，宜蘭縣均獲得縣市型甲組第一名，展現縣府在道路與人行環境改善上的卓越成果。

宜蘭縣不僅在本次考評中表現出色，更已連續九年於交通部公路養護評鑑中奪得全國第一名，顯示縣府在道路品質提升與養護管理方面的長期穩定成效。於今日縣務會議中，代理縣長林茂盛代表縣政府接受交通處的獻獎，並向各鄉（鎮、市）公所表示肯定，期許持續提升宜蘭整體道路與生活環境品質。

宜蘭縣政府近年以「以人為本、環境永續發展」為施政核心，積極推動道路品質提升與人行空間優化，致力於營造更安全、舒適、友善的步行環境。透過完善道路景觀、改善人行環境設施及導入人本設計，縣府進一步提升日常通行便利性。此外，宜蘭縣配合中央推動「永續提升人行安全計畫」，針對各鄉鎮重點道路進行系統化盤點，逐步強化行人設施、校園周邊步行安全及危險路口改善等措施。中央與地方協力推動下，宜蘭縣行人安全環境更臻完善，成功營造溫暖友善的人本完整空間。