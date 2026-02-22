　
    • 　
>
缺錢困境不只來自外在　作家：未被察覺的「財富印記」卡關

▲千元鈔、鈔票（圖／ETtoday資料照）

▲財富卡關可能跟內在的「財富印記」有關。（圖／ETtoday資料照）

記者林育綾／綜合報導

很多人以為財富問題跟家境、市場環境、投資判斷、制度條件等有關，但美國暢銷作家「財富印記管理學」創辦人金．卡洛斯（Jim Carlos Ph.D）提出截然不同的觀點，他認為人們之所以長期陷入金錢匱乏，關鍵並不在外在條件，而在於內在早已形成、卻未被察覺的「財富印記」。

金．卡洛斯曾撰寫《有錢人不一樣的財富印記》暢銷，如今推出續作《有錢人不一樣的財富印記2：啟動你的全方位富裕劇本》，書中指出，人們習慣用理性分析、經濟模型，來理解財富與世界運作，但這些「外在工具」只能處理表象，無法觸及問題根源。

他形容，大腦所形成的既有思維模式，反而會誤導人們將責任推向環境、他人或制度，忽略自身「內在狀態」對人生選擇與結果的深層影響，因為真正左右財富流動的，並非短期策略，而是長期累積在意識與行為中的內在設定。

延續前作概念，他提出「清理印記」是走向富裕的起點，人的思想、情感與行為，會在生命歷程中累積成深層印記，其中以「負債印記」、「賀爾蒙印記」與「祖先印記」最容易限制財富自由。這些印記不只存在於個人，也可能附著於居住空間、土地之中，影響身處其中的人，形成難以察覺的匱乏循環。

他主張，財富可視為一種「流動的能量」，而非單純的金錢數字，高次元的致富邏輯，並非建立在競爭與掠奪，而是源於「信任、共享與愛的流動」。

金錢本身是中性的工具，最終呈現的樣貌，取決於「人們如何與它互動」。當人們理解財富的因果與循環法則，放下對匱乏的執著，金流才可能進入良性循環。

▲▼有錢人不一樣的財富印記2：啟動你的全方位富裕劇本。（圖／商周出版）

▲《有錢人不一樣的財富印記2：啟動你的全方位富裕劇本》。（圖／商周出版提供）

《有錢人不一樣的財富印記2》也將這套觀點延伸至事業經營與人生選擇，像是企業或個人在面臨困境時，與其急於制定外在策略，不如「回頭檢視內在能量狀態」，透過清理印記，讓決策回到更清明的狀態。作者並以多個案例說明，當人們轉換視角、鬆動舊有設定後，關係、事業與家庭狀態也隨之出現改變。

金．卡洛斯（Jim Carlos Ph.D）為「財富印記管理學」的創立者，原任教於美國大學，後專注於歐美與亞洲的神性管理諮商，並發展出「三大印記清理法」，協助個人與企業重新理解財富與人生結構。《有錢人不一樣的財富印記2》由商周出版，引導讀者從內在層次切入，重新思考「富裕」的定義與可能性。

