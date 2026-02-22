　
社會 社會焦點 保障人權

張文案5／在下一把刀落下前…社會安全網能「接住」那些孤狼嗎？

▲▼逃兵犯張文縱火4起又無差別殺死三路人，同學回憶：很意外同學變這樣。（圖／民眾提供）

▲張文高中同學表示，過去的他個性較內向、孤僻，但也想不到會犯下如此大案。（圖／民眾提供）

記者葉品辰／台北報導

張文案與鄭捷案最大的共同點，在於嫌犯都是「沒前科、沒精神病就醫紀錄」的隱形人。這類孤狼型犯罪者，通常與社會脫節，事後詢問他們的親朋好友，多得到「安靜、沒什麼存在感」的回答，日常生活中並不引人注目，直到揮刀的那一刻才被社會發現。

警方調查顯示，張文在案發前長期失聯，與家庭及社會互動極少，靠臨時工維生，並在逃亡期間躲避監控。其背景揭示一個現象：社會安全網對於「非病患、非前科、但具敵意」的邊緣人幾乎沒有預防機制。

家庭與教育缺失的影響

警方與社福系統調查發現，張文在少年時期曾有教育與家庭支持不足的情況。犯案前，他與家人斷絕聯繫，缺乏穩定社交圈與心理支援。現行制度包括《家庭暴力防治法》與《兒童及少年福利法》，針對青少年及家庭危機提供干預機制，但對於成年邊緣人、失聯青年或妨害兵役通緝者，相關追蹤資源有限。張文案提醒社會，孤狼型犯罪者往往是長期社會疏離的結果，單靠事後警力無法完全防範。

▲張文釀4死11傷，遺體今解剖，張父、張母下跪道歉了。（圖／記者黃彥傑攝）

▲張文幾乎與社會脫節、沒有朋友，與家人也失聯超過2年，慘案發生後張文父母出面道歉。（圖／記者黃彥傑攝）

社福與心理資源的介入困境

目前台灣社會對孤狼型犯罪者的防範，除警方巡邏與監控外，心理諮商與社福系統也扮演部分角色。然而，張文案顯示，對「非病患、無就醫紀錄」的邊緣人，社福機制幾乎無法介入。

警方資料指出，張文曾出現行為異常，但由於未觸犯重大刑事案件，也未被列入心理輔導追蹤名單。現行制度多根據已知風險個案介入，對隱形孤狼的早期察覺能力有限，難以在刀落下前阻止悲劇。

▲若日常生活中發現親友出現行為、思想異常，可即時通報社會安全網。（圖／翻攝自社會安全網）

▲若日常生活中發現親友出現行為、思想異常，可即時通報社會安全網。（圖／翻攝自社會安全網）

社會安全網的未來挑戰與行動

張文案及鄭捷案的事件提醒社會，孤狼型犯罪並非偶發，而是邊緣化個體累積的結果。公共安全的提升不只靠警察、特勤與監控系統，更需要結合鄰里關係、教育與心理支持。警方已加強監控死角排查、巡邏與社群舉報機制，而社福單位也開始檢討如何及早發現長期失聯或社會隔離者。民眾回憶張文案事件時表示，案發後心理壓力仍持續，仍有民眾感到草木皆兵，顯示社會恐慌難以短時間消退。

孤狼型犯罪的預防，需要社會各層面合作——教育、家庭、社福與公共安全系統。唯有建立完整的社會安全網，及早發現、干預可能崩壞的個體，才能在下一把刀落下前，真正「接住」那些消失的孤狼。

張文案5／在下一把刀落下前…社會安全網能「接住」那些孤狼嗎？

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

張文案5／在下一把刀落下前…社會安全網能「接住」那些孤狼嗎？

