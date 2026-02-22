　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

張文案4／捷運站內「衝鋒槍」惹議！提高見警率是安心劑還是作秀

▲▼保安警察大隊霹靂小組自今日起進駐支援，並荷長槍巡邏車廂。（圖／桃園捷警隊提供）

▲張文案後，保大霹靂小組持長槍確保機捷台北車站及全線重要節點的安全。（圖／桃園捷警隊提供）

記者葉品辰／台北報導

張文案發生後，台北市警政署立即下令，全市大眾運輸節點進入高度警戒模式。從12月20日起，北車、台北車站、市政府站及板南線主要車站均派駐配備長槍、防暴盾牌的特勤警察，並增設臨時監控與封鎖管制點。目擊者表示，原本平日僅有穿制服巡邏的警力，突然出現大量特勤警察，配備衝鋒槍與防暴裝備站在車站入口與月台口。部分民眾直言「看到這麼多武裝警力站崗，心理上有安全感，但也覺得好像要開戰了」。

基層員警的疲於奔命

實際派駐前線的基層員警表示，增加警力雖能短期穩定民心，但對警力分配與長期勤務造成極大負擔，基層員警的部分巡邏工作改由長時間站崗替代。也有民眾直言，員警站在那裡確實有阻嚇作用，但隨機殺人事件的特性是求死型，長槍擋不住他們突如其來的衝撞。也就是說，物理上的阻力對孤狼型攻擊者效果有限，心理阻嚇作用才是主要目標。

短期內增加見警率雖能提供社會心理安定，但此措施成本高、警力透支，無法長期維持，捷運局與警局內部還需研擬更有效的警力輪替與巡邏策略，以兼顧安全與員警健康。

▲北市警局因應張文案強化治安維護。（圖／翻攝自台北市警察局交通大隊）

▲北市警局因應張文案強化治安維護。（圖／翻攝自台北市警察局交通大隊）

民眾反應兩極：安心還是作秀？

增加警力部署後，民眾意見兩極。部分捷運乘客表示，看到配備武器的警察站崗，「心理踏實許多」，特別是帶小孩出行的家庭。另一部分民眾則認為，平時捷運站警力稀少，只有出事才來擺陣，「這是作秀而非安全保障」。這種兩極反應也反映出社會對公共安全措施的信任仍存在裂痕。

北市警局回應，特勤站崗與日常巡邏不同，目的是心理安定與防範潛在模仿者，並非單純作秀。捷運公司則強調，警力增加是短期應對措施，未來將配合監控系統與警力輪替，提升長期防範能力。

AI監控與現場警力整合

張文案後，北市捷運也在部分車站測試AI異常行為辨識系統。系統能即時偵測乘客奔跑、揮手或倒地動作，並即時告警給監控中心。捷運公司指出，AI監控可補足人力不足、視線死角與人潮擁擠的問題，但仍需結合現場警力做出實際應對。

警方表示，AI系統的警示可加速反應時間，但最終仍需人力介入。此次張文案的事件中，若有類似技術輔助，警方推測可能縮短「消失的一小時」的追蹤時間，但無法完全替代現場巡邏與心理阻嚇作用。

社會反思：警力能否長期提供安全？

短期內增加見警率確實對民眾有心理安定效果，但長期而言，孤狼型攻擊的不可預測性，仍可能造成社會恐懼。武裝站崗無法阻止每一次突發事件，真正有效的安全策略，仍需結合監控系統、通報機制與民眾合作。社會討論也已延伸至公共安全制度：在維持自由出行的同時，如何平衡警力配置、成本與心理安定，是未來政策檢討的重點。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／南科意外！群創員工遭重物砸破頭　無呼吸心跳
很像感冒！　醫：出現「4症狀」快就醫
娶空姐又偷吃空姐！　副機師告華航慘吞敗
吳淡如氣炸！退休族被騙250萬　車手喊：沒錢賠
怒曝台遊客劣質行徑！　日旅館最新發文曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／南科群創光電意外！男員工遭重物砸破頭　當場無呼吸心跳

台中凌晨機車對撞！41歲男一度無呼吸心跳...重傷搶命中

張文案4／捷運站內「衝鋒槍」惹議！提高見警率是安心劑還是作秀

快訊／北市清晨傳搶案！計程車遭劫匪「整輛開走」　警鎖定2嫌

吳淡如氣炸！詐團「神鬼複製」騙走退休族250萬　車手喊：沒錢賠

娶空姐又偷吃空姐！　副機師告華航慘吞敗

姐妹花遭母親男友性侵　性防課脫口「我也有」揪淫狼

暗夜傳救命聲！彰化轎車衝撞民宅引爆大火　駕駛受困45%燒燙傷

嘉義男出門運動遭隨機攻擊「拿刀割頸」　兇嫌遭羈押

苗栗17歲老狗截肢猝死！飼主怒告獸醫　控虐待致死索賠200

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

車子烏來遊拋錨遇天價拖吊！10公里被索10萬　氣炸當街槓業者

花東海岸公路自小客衝撞電桿！車頭變形爛毀　女失去呼吸心跳受困

水豚悠閒漫步虎尾水道「走水路回娘家」畫面曝　民眾合力救援

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

快訊／南科群創光電意外！男員工遭重物砸破頭　當場無呼吸心跳

台中凌晨機車對撞！41歲男一度無呼吸心跳...重傷搶命中

張文案4／捷運站內「衝鋒槍」惹議！提高見警率是安心劑還是作秀

快訊／北市清晨傳搶案！計程車遭劫匪「整輛開走」　警鎖定2嫌

吳淡如氣炸！詐團「神鬼複製」騙走退休族250萬　車手喊：沒錢賠

娶空姐又偷吃空姐！　副機師告華航慘吞敗

姐妹花遭母親男友性侵　性防課脫口「我也有」揪淫狼

暗夜傳救命聲！彰化轎車衝撞民宅引爆大火　駕駛受困45%燒燙傷

嘉義男出門運動遭隨機攻擊「拿刀割頸」　兇嫌遭羈押

苗栗17歲老狗截肢猝死！飼主怒告獸醫　控虐待致死索賠200

快訊／南科群創光電意外！男員工遭重物砸破頭　當場無呼吸心跳

陳光復最新狀況曝！　綠黨部：生命徵象穩定、病況朝好轉方向發展

川普考慮「斬首」哈米尼父子！　五角大廈提供多項打擊伊朗方案

春訓台將接力亮相！莊陳仲敖挨轟　林維恩失2分、林昱珉1.2局飆2K

貓空樟樹步道賞魯冰花　象山105株櫻花迎春

台中凌晨機車對撞！41歲男一度無呼吸心跳...重傷搶命中

他脹氣「腹瀉便祕交替」　醫揪3大元凶：恐胃食道逆流

張文案4／捷運站內「衝鋒槍」惹議！提高見警率是安心劑還是作秀

運動幣3月1日開放使用！馬上領馬上動

變身蝙蝠俠與羅賓！牽起陪跑繩、簡佑翔成為吳宜容的眼睛

朴娜勑遭指控霸凌經紀人　調查現身全程笑容受訪

社會熱門新聞

快訊／男失控翻國道五楊高架護欄墜亡

彰化轎車撞民宅起火　駕駛45%燒燙傷

挑初五開工日開槍！醫美診所負責人中彈…供品桌一地血

娶空姐又偷吃空姐！　副機師告華航慘吞敗

嘉義男遭隨機攻擊　兇嫌遭羈押

快訊／台中知名吃到飽餐廳疑爆食物中毒

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

北市男「誤信假吳淡如」噴光退休金

新北女拋錨遇「天價拖吊」　不到10公里要10萬氣炸

17歲老狗截肢猝死　飼主怒告獸醫索賠200

酒店紅牌「3空」被捕！成植物人躺13年...最終判決曝

醫美負責人遭轟4槍　9年前曾陷借貸爭議

下體遭踢裂爆血現場曝！37歲媽淚控差點死在漢神巨蛋

姐妹花遭性侵　性防課上班脫口「我也有」

更多熱門

相關新聞

「比鄭捷張文還可怕」35歲裝潢工收押

「比鄭捷張文還可怕」35歲裝潢工收押

一名陳姓男子在TikTok社群發佈多則恐嚇言論，不僅經常稱自己「林北」，還撂話自己「認真講比鄭捷張文還可怕」、「路上玩折疊刀，永和人驚啥小？」高雄市警方網路海巡時發現這些貼文，今年2月前往北市松山區拘提陳姓男子，發現他有恐嚇前科，訊後依恐嚇公眾言論罪嫌將他移送，陳也遭新北地院裁定羈押。

臭豆腐倫居民惡夢　環保局重罰58.5萬元

臭豆腐倫居民惡夢　環保局重罰58.5萬元

北車「地底下藏旅館」神秘曝光　只供1類人入住

北車「地底下藏旅館」神秘曝光　只供1類人入住

網友PO文「張文是統戰」　法官裁定不罰

網友PO文「張文是統戰」　法官裁定不罰

即／派出所前砍2人　台南29歲足療師遭收押

即／派出所前砍2人　台南29歲足療師遭收押

關鍵字：

張文隨機殺人北車中山

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布將全球關稅從10%升至15%

快訊／8級強風要來了　今晚雨區擴大

新年聚餐喝「這杯」比肥肉更傷肝！

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

快訊／男失控翻國道五楊高架護欄墜亡

老婆約激戰！全職爸用1方式護婚姻

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

全台連下4天！　溼答答時間曝

抱1064張巨嬰ETF帳面虧32萬　內行曝配息已回本

很像感冒！　醫：出現「4症狀」快就醫

「一見面就試車」妹子暈船喊舒服！男隔天1句超渣

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

快訊／幸運爆棚！今彩539頭獎4注中

即／豪華商務機空中漏油！　緊急轉降高雄

嘆台灣關稅付出未來卻換沒保障結果　粉專：台積電是不是白送了？

更多

最夯影音

更多
導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面