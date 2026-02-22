張文案4／捷運站內「衝鋒槍」惹議！提高見警率是安心劑還是作秀

▲張文案後，保大霹靂小組持長槍確保機捷台北車站及全線重要節點的安全。（圖／桃園捷警隊提供）

記者葉品辰／台北報導

張文案發生後，台北市警政署立即下令，全市大眾運輸節點進入高度警戒模式。從12月20日起，北車、台北車站、市政府站及板南線主要車站均派駐配備長槍、防暴盾牌的特勤警察，並增設臨時監控與封鎖管制點。目擊者表示，原本平日僅有穿制服巡邏的警力，突然出現大量特勤警察，配備衝鋒槍與防暴裝備站在車站入口與月台口。部分民眾直言「看到這麼多武裝警力站崗，心理上有安全感，但也覺得好像要開戰了」。

基層員警的疲於奔命

實際派駐前線的基層員警表示，增加警力雖能短期穩定民心，但對警力分配與長期勤務造成極大負擔，基層員警的部分巡邏工作改由長時間站崗替代。也有民眾直言，員警站在那裡確實有阻嚇作用，但隨機殺人事件的特性是求死型，長槍擋不住他們突如其來的衝撞。也就是說，物理上的阻力對孤狼型攻擊者效果有限，心理阻嚇作用才是主要目標。

短期內增加見警率雖能提供社會心理安定，但此措施成本高、警力透支，無法長期維持，捷運局與警局內部還需研擬更有效的警力輪替與巡邏策略，以兼顧安全與員警健康。

▲北市警局因應張文案強化治安維護。（圖／翻攝自台北市警察局交通大隊）

民眾反應兩極：安心還是作秀？

增加警力部署後，民眾意見兩極。部分捷運乘客表示，看到配備武器的警察站崗，「心理踏實許多」，特別是帶小孩出行的家庭。另一部分民眾則認為，平時捷運站警力稀少，只有出事才來擺陣，「這是作秀而非安全保障」。這種兩極反應也反映出社會對公共安全措施的信任仍存在裂痕。

北市警局回應，特勤站崗與日常巡邏不同，目的是心理安定與防範潛在模仿者，並非單純作秀。捷運公司則強調，警力增加是短期應對措施，未來將配合監控系統與警力輪替，提升長期防範能力。

AI監控與現場警力整合

張文案後，北市捷運也在部分車站測試AI異常行為辨識系統。系統能即時偵測乘客奔跑、揮手或倒地動作，並即時告警給監控中心。捷運公司指出，AI監控可補足人力不足、視線死角與人潮擁擠的問題，但仍需結合現場警力做出實際應對。

警方表示，AI系統的警示可加速反應時間，但最終仍需人力介入。此次張文案的事件中，若有類似技術輔助，警方推測可能縮短「消失的一小時」的追蹤時間，但無法完全替代現場巡邏與心理阻嚇作用。

社會反思：警力能否長期提供安全？

短期內增加見警率確實對民眾有心理安定效果，但長期而言，孤狼型攻擊的不可預測性，仍可能造成社會恐懼。武裝站崗無法阻止每一次突發事件，真正有效的安全策略，仍需結合監控系統、通報機制與民眾合作。社會討論也已延伸至公共安全制度：在維持自由出行的同時，如何平衡警力配置、成本與心理安定，是未來政策檢討的重點。