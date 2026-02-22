重案回顧／「麥脆雞包衛生紙」模擬！洪淨戴手套、挑車尾大開殺戒

▲洪淨特地戴手套防滑，且為了避免後方被偷襲，從車尾開始大開殺戒。（圖／資料照）



記者黃資真／台中報導

2024年5月21日上午11時14分，20歲的洪淨帶3把刀在中捷車廂隨機砍人，造成17歲呂姓少年、27歲長髮哥許瑞顯受傷賤血，引發全台譁然。而洪淨之謹慎也令人毛骨悚然，他自承為了模擬殺人手感，案發前還拿刀砍「衛生紙包的麥脆雞」進行練習。

檢方調查，洪淨因家庭、求學因素，而對社會產生不滿，在4月間即預謀由殺人讓全國民眾看到自己，選定於大眾捷運車廂內犯案，且刻意選在鄭捷殺人案10周年之際動手，更能加強社會大眾對其行兇行為及廢死議題之關注而犯案。

因此，洪淨案發前一天特地從台南北上，入住台中的汽車旅館，庭審時洪淨自承透過以衛生紙包覆麥脆雞的方式，用菜刀猛砍，模擬殺人手法，且為了避免殺人時刀子飛出去，準備了手套，又擔心兩隻手都戴手套太引人注目，因此只戴右手，選擇從最後一節車廂走過去，是為了確保被背後不會遭攻擊。

法官認為，洪淨計畫周詳，甚至揮砍時皆是瞄準受害者要害，被眾人壓制30秒後才鬆開刀子，可見其行兇意志甚堅。但考量審理期間洪淨多次表示對自己的所作所為感到懊悔，也與長髮男和解，因此依2個殺人未遂罪、恐嚇危害公眾罪，合併判處10年有期徒刑。

▲洪淨一審被判處10年有期徒刑。（圖／資料照）