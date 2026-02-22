2026懶人理財「個位數存錢法」　不傷荷包養成儲蓄體質的必學祕訣

▲過年發紅包、領年終後如何守住錢包？專家推薦「個位數存錢法」，每天只需挪動1至9元，就能在新的一年輕鬆積少成多。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

農曆新年假期到來，在領完紅包或發完年終獎金後，許多人開始規劃新一年的理財大計。對多數人來說，存錢常被視為一項累人的苦差事，不是要犧牲各類生活享受，例如戒掉最愛的手搖飲或外送，不然就是得對著複雜的記帳APP與嚴格的預算表傷腦筋。正因如此，國外網站《Bustle》分享，近期TikTok上興起一股追求簡單理財的風潮，其中「個位數存錢法」便因其門檻極低而引發熱烈討論。

這項由創作者@budgetbrojoe最早提出的理財策略，核心概念非常簡單：每天檢查銀行往來帳戶餘額的最後一位數，並將該金額轉入儲蓄帳戶。他在那支獲得超過11萬次點讚的熱門影片中表示：「每天這樣做，你幾乎感覺不到負擔。」光是透過這個方法，他一年就累積了1,248美元（約新台幣4萬元）。

留言區對此好評不斷，有網友大讚：「這簡直是天才！」也有人表示：「我超愛這個方法，既實際又容易達成。」事實也確實如此，「個位數存錢法」不僅好記，也意味著你每天轉出的金額只會落在1到9元之間，對日常超支的風險極低。如果你想在現有的理財計畫之外額外多存一點錢，這也是個絕佳的輔助手段。

以下由理財專家來解析這項技巧的精妙之處，以及它如何能真正幫助你養成儲蓄習慣。

「個位數存錢法」操作指南

具體做法如下：在每天結束時登入網銀，查看往來帳戶餘額的最後一個數字，並將同等金額轉入儲蓄帳戶。例如，若餘額為15,749元，就轉出9元；若餘額為32,895元，則轉出5元。

你可以根據自己的節奏，在手機設定提醒每天、每週或每兩週操作一次。特許專業會計師兼理財策略師Cindy Kumar指出，這是一種聰明且不費力的理財習慣養成術。由於每次轉帳金額都不會超過9元，大腦幾乎不需要進行複雜的思考或心理建設。

「個位數存錢法」的優點

這項技巧最大的優點在於它完全不像在「犧牲」。Kumar接受訪問時表示：「多數人無法堅持存錢，是因為覺得過程太痛苦，或總覺得在放棄某些生活品質。而這個方法微小到足以持續進行，只要持之以恆，就會產生強大的威力。」

對於剛開始學習理財、預算有限，或是曾被其他嚴苛存錢法壓力搞到崩潰的人來說，這個方法特別管用。Kumar補充道：「它將龐大的理財目標分解成一個個隨手可得的小勝利，能建立使用者的自信心與穩定性。」

別小看每天這幾塊錢，長期累積下來的金額相當驚人。若以每日平均存4元估算，一年就能多出約1,460元。Kumar表示：「這筆錢可以當作旅遊基金、緊急預備金，或是讓你感到安心的現金緩衝。」

此外，這也能與其他理財策略並行。Kumar建議：「你依然可以執行自動扣款轉帳或使用零錢轉存款APP，這項技巧只是給你額外的推動力，並讓你不再害怕查看戶頭餘額。」

存錢最難的一步往往是養成規律。在新的一年，理財的重點不在於追求完美，而在於透過更有意識的行動來管理金錢。趁著年節假期，不妨從這小小的個位數開始，為自己在新的一年存下一份豐碩的理財賀禮。