重案回顧／二審開庭洪淨下跪道歉！　受害少年「輪迴說」原諒他

▲洪淨判處9年9月定讞。（圖／資料照）



記者黃資真／台北報導

2024年5月21日上午11時14分，20歲的洪淨帶3把刀在中捷車廂隨機砍人，造成17歲呂姓少年、27歲長髮哥許瑞顯受傷。一審判處10年，案經上訴二審，台中高分院考量與呂男也達成調解，改判9年9月，2025年8月上訴三審定讞。

案件上訴台中高分院審理時，洪淨當庭念出自己的手寫信，表示「自己不敢離世，才會說要模仿鄭捷、判死刑，感謝父母沒放棄自己，活著就有希望，會好好面對被害者」，甚至下跪致歉。

最後法官考量，洪男犯後對於客觀犯行均坦承不諱，並表達懊悔之意，除了許男外，也與呂男達成調解，因悔悟而力謀賠償被害人呂男損害之犯後態度，應可作為有利之量刑考量，恐嚇危害公眾罪1年6月、對許男的殺人未遂罪6年8月不變，對呂男的殺人未遂減為7年6月，合併執行9年9月。

庭後呂父受訪提到兒子選擇原諒，是因為有人跟兒子聊到輪迴說，認為你這輩子沒跟他和解，下輩子也是欠你的，你願意原諒他，這輩子的恩怨可能就了結了，兒子才想說跟他和解，希望原諒他。

洪淨再度上訴三審，2025年8月29日，最高法院認為用法無違誤，駁回上訴，全案定讞。

▲洪淨因因家庭、求學因素，而對社會產生不滿，決心殺人犯案。（圖／資料照）