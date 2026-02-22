義大醫療勇奪醫策會6項品質認證 　杜元坤：專業溫度守護南台灣

▲義大醫療去年勇奪醫策會6項品質認證，成績亮眼。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

義大醫療體系於 2025 年度醫策會品質認證中交出亮眼成績單，一舉奪下5項「疾病照護品質認證（DSC）」及「健康檢查品質認證」，義大醫療已累計通過高達 11 項品質認證，充分展現其以病人為核心、結合尖端醫療與人文關懷的卓越經營成果。

義大醫院在本次評選中，於腎臟病、關節置換、慢性阻塞性肺病（COPD）及頭頸癌等四項領域展現長年深耕的實力，均順利蟬聯認證。值得關注的是，義大癌治療醫院乳癌團隊今年首度叩關即獲得肯定，團隊不僅導入基因檢測與臨床試驗，更引進「微創超顯微淋巴管靜脈吻合術」，有效解決乳癌術後常見的淋巴水腫問題，讓病友在抗癌路上重拾生活品質與自信。

在預防醫學領域，義大醫院健康管理中心再度蟬聯認證肯定。中心強調「一日健檢，365天服務」，配置包括3T MRI（高磁場磁振造影）及640切CT等頂尖影像設備。最令民眾有感的是其極高的行政效率，9成以上的健檢報告可於當日完成，並由專科醫師親自解說，減少受檢者的等待焦慮。

義大醫院院長杜元坤表示，這6項認證是全體醫護團隊共同拼搏的成果，象徵著義大在臨床實證與病人安全上的不妥協。他強調，在追求智慧醫療與精準醫療的同時，義大始終堅持「醫療是有溫度的」，未來將持續發揮團隊力量，為南部民眾構築最堅實的健康防線。