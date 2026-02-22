　
閒暇時滑手機可當作休息？　你可能不知道真正的休息是什麼！

▲玩手機,滑手機,打手遊。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

▲現代人走到哪滑到哪，一休息就自動切換成滑手機模式。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

作者：腦科學家、心理學家兼臨床心理師 金賢

●精選書摘

你所不知道的「真正的休息」
阻礙我們休息的原因有很多種，有些人是因為罪惡感或焦慮，或者不知道如何休息；也有很多人是因為錢不夠花，所以把休息當成一種奢侈，覺得自己不能休息。其實，在我們的日常生活中，處處都有休息的機會，談論如何解決這些會妨礙休息的因子之前，我想先聊聊幾個「休息的特徵」，有利於更明確地定義真正的休息。

1.休息並不一定是被動的狀態
我們常常覺得休息是「什麼都不做」，以數字來比喻的話，就是一種近乎於「零」的狀態，這也導致我們直覺認為休息是一種被動的狀態，很浪費時間。

但其實，主動去做一件事也是一種休息。例如冥想練習，是讓我們專注在某個能為我們帶來平靜的對象上，進而讓心靈達到放鬆效果。此時大腦產生的α波具有緩解緊張的效果，還可以促進我們的創造力、想像力、記憶力等認知功能。也就是說，需要專注力的主動性行為，有助於恢復元氣。

除此之外，有意識、有目的的休息，才能帶來正面效果。即使不做任何事，這段放空的時間也不會是「休息」，往往只讓人覺得，我明明沒做什麼事，度過了一段悠閒時光，卻沒有獲得高品質的充電。誠如前述，很多人在擺脫忙碌的日常，獲得一段空檔的時候，就會滑手機或看電視。這種漫無目的、被動消耗時間的方式，往往無法帶來休息的成效。想獲得真正的休息，就應該在休息的時候安排一項活動，保留一段時間與空間，讓自己可以專注地投入其中。無法專心工作的時候，花了三十分鐘，毫無計畫、漫無目的地看著YouTube的影片；跟為了放鬆，花三十分鐘看自己想看的雜誌或出去散步，哪一個更能滋養你的心靈呢？我希望各位可以親自試試看。

2.休息提升創造力與想像力
很多人因為擔心休息會導致生產力下滑，而選擇省略休息這件事。但是，如果我們把人生比喻成一場拉力賽，休息就像是在完賽的過程中，繞去加點油。在這個重視工作知識與創意的現代社會下，適度的休息反而能提高產能。因為只有暫時放下工作，我們才有時間接觸其他資訊，從中獲得靈感，在現有的點子上添加新想法，創造出更新穎、更劃時代的點子。一項有趣的研究結果指出，公司裡最具創造力的人，通常是那些經常和同事們閒聊的人。在休息室裡的閒話家常（又稱「茶水間閒聊」〔water cooler conversations〕）其實不是偷懶，而是一種跳脫框架的思維與資訊交流，也是激發創造力的跳板。短暫的休息，也能直接轉換成創造力與生產力。

根據心理學的觀點，創造力也有一段不外顯的「潛伏期」。暫時從工作抽離，保留一段休息時間，反而會刺激潛在的想法，有更高的機率讓人文思泉湧（這個現象又稱為「孕育效果」〔incubation effect〕），暫時把注意力轉向其他地方，在接觸各種經驗與刺激的過程中，進而找到優化原有想法的契機。此外，當我們在休息，感覺自己什麼都沒做的時候，大腦內部由內側前額葉（medial prefrontal cortex）、頂葉（parietal lobe）、顳葉（temporal lob） 所組成的預設模式網路（def ault mode network）依然會持續運作，在無意識之間處理資訊，並在我們儲存的資訊裡尋找意義。這個神經網絡會在大腦沒有執行特定任務的情況下，選擇性地被活化，不只能發揮休息的作用，還能促進自我覺察、記憶整理、增強創造力等等，提升各種非常重要的大腦機能。也就是說，休息會賦予大腦主動充電的機會。

除了需要創意發想的工作以外，即便從事需要體力與耐力的工作，休息也非常重要，因為我們的身體必須儲備能量，才能在長期保持健康的狀態下持續勞動。

綜上所述，休息是為身體和大腦充電的動力來源，也是身體的重要燃料，可以幫助我們持續做著自己想做的事。

3.休息從小事開始
說到「休息」和「自我照顧」，很多人會聯想到豪華旅行，或者躺在飯店裡放空的「飯店式渡假」。

雖然這也是一種休息的形式，但是這種對於休息的想像，反而會在我們的心中築起一道與休息之間的隔閡。因為這種休息方式不僅不平易近人，而且聽起來就像是跟我們的生活毫無關聯，只存在於幻想中的故事。然而事實上，休息不需要花大錢，也不用光彩耀人，我們可以從很小的事情開始做起。

為了解釋這一點，我想先跟各位分享我自己的經驗。這個社會庸庸碌碌，以前的我跟大家一樣，總是很渴望休假，但每次下班後，我又陷入帶小孩和做家務的輪迴裡，根本找不到機會休息。雖然渴望休息，但我不敢從日積月累的工作中抽身；雖然想去旅行，但帶小孩去旅行似乎只是自討苦吃。某天，我幾乎來到了崩潰邊緣，在下班回家的路上，打開了常聽的Podcast，聽到了波雅．拉克希明（Pooja Lakshmin）的訪談，她是專門研究女性心理健康的精神科醫師。
她提出了一個很新穎的想法，她說：「真正的自我照顧應該從心裡開始做起」（Real self-care is an inside job）。她認為自我照護不是讓自己看起來多光鮮亮麗或做什麼豪華奢侈的事情，而是寬容待己，敞開心扉，好好照顧自己。

聽到這句話的時候，我就像漫畫的主角一樣，感覺腦子裡的燈泡突然亮了起來。在那之前，我都認為休息是穿著泳裝，躺在遊艇上曬太陽，或是去一間氣氛絕佳的SPA店按摩。但就像拉克希明博士所說的，不是只有這樣才叫做休息。陪孩子玩耍的時光、看YouTube學一道新的料理，都是一種休息啊。從那天起，我開始能用更貼近日常生活的方式休息。

更有趣的是，休息還可以幫助我們與內在連結。想好好休息，最重要的是進一步了解自己。在這個過程中，我們會與內心深處產生連結，越來越清楚知道自己想要什麼，形成一種正向循環，進而增進對自我的高度理解與提升自我價值。在忙碌的日常生活裡，實在很難停下來，深入了解自己的身心狀態，或者去思考自己是否過著理想的生活。工作讓我們的腦袋不斷運轉，如果可以給自己一些喘息的空間，從中抽離出來的話，會讓我們更容易察覺自己想要的是什麼，也能更有效率地照顧自己。

我們之所以很難養成這種「花點時間好好休息」的習慣，是因為日常生活中，總是會有更重要、更緊急的事情冒出來。我們的生活匆匆忙忙，必須要消化各種事情，有時候甚至會覺得，這些事情比休息更重要。但是在緊湊的日程中，如果我們能抱持著寬容的心態，允許自己短暫休息，就能在日常生活中，更輕鬆地感受到休息的美好。

《彈性界限》（圖／讀書共和國出版提供）

★本文經讀書共和國出版授權，摘自《彈性界限：結合腦科學x認知心理學x日常練習，建立心靈防護罩》

日本人氣身心科醫師教你不勉強自己的界限原則

日本人氣身心科醫師教你不勉強自己的界限原則

關於劃下界線、設定界線，或許有很多人並不清楚具體而言到底該怎麼做。因此在第一章，我打算先把重點放在說明有關設定界線的思考方式。簡單來說，在劃下界線之前可以先想想：「對誰？」、「自己可以接受到什麼程度？」

日本身心科醫師教2招判斷「不做也可以」

日本身心科醫師教2招判斷「不做也可以」

韓國知名心理師：界限讓你身心更平靜

韓國知名心理師：界限讓你身心更平靜

晚餐後「最佳散步時機」　調節自律神經又消疲勞

晚餐後「最佳散步時機」　調節自律神經又消疲勞

副業第一批客戶怎麼來？先從朋友、熟人開始找

副業第一批客戶怎麼來？先從朋友、熟人開始找

