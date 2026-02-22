　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

士林官邸鬱金香展26日登場！11萬朵浪漫花海拍到飽　5展區超唯美

▲士林官邸鬱金香展2/26浪漫登場。（圖／取自台北市政府網站）

▲士林官邸鬱金香展2/26浪漫登場。（圖／取自台北市政府網站）

記者鄭佩玟／台北報導

春季到來漸漸回暖，許多人都會趁著好天氣規劃出遊行程，士林官邸鬱金香展即將於2月26日登場，今年以「浪漫滿園」為主題，透過花藝將情人間的心意幻化成浪漫景致，打造5大主題展區，並攜手與士林在地市定古蹟神農宮合作，在神農宮廟埕前設計鬱金香展微型展區。

士林官邸鬱金香展為春節假期後的第一個花展活動，今年度延續民眾期待，2月26日至3月8日浪漫登場，以超過11萬株帶有繽紛色彩的鬱金香規劃5大浪漫展區。園藝管理所王淑雅主任表示，公園處特別選用來自荷蘭以及日本的鬱金香，透過種植技術的改良與冷藏處理的輔助，使屬於溫帶植物的鬱金香在亞熱帶的臺灣綻放絢麗色彩，而園藝景觀上採用層次堆疊的手法展現草花設計感。

▲士林官邸鬱金香展2/26浪漫登場。（圖／取自台北市政府網站）

展期間橫跨「元宵節」，同時也象徵古代的情人節，今年持續與地方合作，鄰近的市定古蹟士林神農宮歡迎信徒們前來祈求月下老人賜姻緣線；廟埕廣場也將點上平安燈祈福燈區與鬱金香微型展區相互輝映，3月8日前每日上午9點至4點到神農宮，於個人FB打卡分享相關照片，即贈黑豆牛蒡茶1瓶，數量有限兌完為止。

北市府也建議民眾，若想前來參拜，可以選擇在2月25日大年初九適逢傳統天公生或是2月28日鞭春牛迎新春，而3月3日元宵節會舉辦「弄土地公」，是擁有百年歷史具有文化傳承的活動。

▲士林官邸鬱金香展2/26浪漫登場。（圖／取自台北市政府網站）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
30歲員工被砸頭死亡　群創發聲：深感遺憾
老高被爆離婚！小茉神隱…「4手同框」拜年照網熱議
川普第一反應曝光！關稅案被推翻　反問一句怒火中燒
黃國昌首合體「家樂福員工」：我當他最強後盾
川普動用沉睡50年法條！　全球關稅恐陷「無限輪迴」
中壢小姊妹刮中百萬！　眼框泛紅緊握對方

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

士林官邸鬱金香展26日登場！11萬朵浪漫花海拍到飽　5展區超唯美

過年不用飛日本　陳琬惠推薦宜蘭泡溫泉、嚐一碗心意滿滿平安粥

川普再掀15%關稅戰！日韓表態續履約　台「先談成232條款」獲優勢

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

陳光復最新狀況曝！　綠黨部：生命徵象穩定、病況朝好轉方向發展

韓國瑜高雄助選「雙面刃」？　柯志恩搶中間票、勝敗變數為陳其邁

神明示警！　邱毅：「寶貝災星」正淘空台灣

違憲早已注定　川普關稅鬧劇、台灣的理性選擇與現實政治的殘酷

川普加徵關稅　卓榮泰：將積極與美溝通，確保232最惠國待遇

快訊／美最高法院推翻川普關稅　賴清德：確保台灣取得最佳待遇不變

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

車子烏來遊拋錨遇天價拖吊！10公里被索10萬　氣炸當街槓業者

花東海岸公路自小客衝撞電桿！車頭變形爛毀　女失去呼吸心跳受困

水豚悠閒漫步虎尾水道「走水路回娘家」畫面曝　民眾合力救援

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

士林官邸鬱金香展26日登場！11萬朵浪漫花海拍到飽　5展區超唯美

過年不用飛日本　陳琬惠推薦宜蘭泡溫泉、嚐一碗心意滿滿平安粥

川普再掀15%關稅戰！日韓表態續履約　台「先談成232條款」獲優勢

「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

陳光復最新狀況曝！　綠黨部：生命徵象穩定、病況朝好轉方向發展

韓國瑜高雄助選「雙面刃」？　柯志恩搶中間票、勝敗變數為陳其邁

神明示警！　邱毅：「寶貝災星」正淘空台灣

違憲早已注定　川普關稅鬧劇、台灣的理性選擇與現實政治的殘酷

川普加徵關稅　卓榮泰：將積極與美溝通，確保232最惠國待遇

快訊／美最高法院推翻川普關稅　賴清德：確保台灣取得最佳待遇不變

過完年…爸媽「一個人隨便吃」竟是衰弱警訊！營養師揭3恐怖後果

川普關稅哪些違法？拿得到退款嗎？　4大QA一次看懂

駕車撞前岳父家起火！彰化恐怖男過年兩度鬧事　45%燒燙傷進加護

群創南科廠30歲男員工遭「重物砸頭」身故　公司：深感遺憾

龍恩春訓傷退　蔡其昌：已第一時間聯繫、初檢無骨折也無大礙

明天要上班上學！如何快速收心？5個方法讓你無痛回歸日常

AI助理下載量翻倍　ChatGPT年營收破千億史上最快

老高離婚逃稅傳言齊發！小茉神隱…「4手同框」拜年照網解讀反擊

手搖飲店員「手上有2特徵」拒買！前稽核員曝內幕：轉頭買別家

農曆年後綠植如何除舊佈新？達人親授春季護理「5大祕訣」讓室內盆栽重獲新生

暖男劉冠廷合照不給她蹲　楊貴媚：可以啦！我有代言固X伸

政治熱門新聞

嘆台灣關稅付出未來卻換沒保障結果　粉專：台積電是不是白送了？

快訊／美最高法院推翻川普關稅　賴清德：確保台灣取得最佳待遇不變

神明示警！　邱毅：「寶貝災星」正淘空台灣

川普加徵關稅　卓榮泰回應了

違憲早已注定　川普關稅鬧劇、台灣的理性選擇與現實政治的殘酷

陳光復最新狀況曝！　綠黨部：生命徵象穩定、病況朝好轉方向發展

幕後／川普關稅遭否決　台灣擬比照日本「投資計畫不變」原因曝

金釵遭打敗　黃國昌合體陳彥廷：當他後盾

經濟學人：普丁越來越難取得俄烏戰爭勝利　陷入自己造成的困境

川普再掀15%關稅戰！日韓表態續履約　台「先談成232條款」獲優勢

政院昔用珍奶讚關稅談判「有為有守」　媒體人酸：還喝得下去？

趙少康：台美關稅協定沒法律效力應立即反悔　立院誰敢通過我就告誰

被點名2028卻不急出手　藍營人士解析蔣萬安「真實個性」的政治節奏

綠議員初選陷「土城大戰」！立委之子強勢參選　現任憂亂拳打死老師傅

更多熱門

相關新聞

最美議員拜年「胸前挖洞」！1心機選民狂哀號

最美議員拜年「胸前挖洞」！1心機選民狂哀號

有「最美議員」封號的嘉義市議員顏翎熹，春節期間不忘和粉絲拜年，幾乎天天都有影片向大家送上祝福。畫面一出掀暴動，因為她的服裝幾乎都是低胸或挖洞設計，藏不住傲人上圍、深邃事業線。有趣的是，字幕常常剛好卡在關鍵位置，讓不少人笑喊「字幕很礙眼」，意外掀起熱議。

中壢孝順年輕姊妹向貔貅許願「還學貸」　幸運刮中百萬

中壢孝順年輕姊妹向貔貅許願「還學貸」　幸運刮中百萬

快訊／北市清晨傳搶案！計程車遭劫匪「整輛開走」

快訊／北市清晨傳搶案！計程車遭劫匪「整輛開走」

丹丹漢堡休6天今天開工了　人多到路邊排排站

丹丹漢堡休6天今天開工了　人多到路邊排排站

明起連3天高溫飆30度！　228連假有雨降溫

明起連3天高溫飆30度！　228連假有雨降溫

關鍵字：

台北鬱金香士林官邸花季春節走春

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布將全球關稅從10%升至15%

全台連下4天！　溼答答時間曝

很像感冒！　醫：出現「4症狀」快就醫

快訊／8級強風要來了　今晚雨區擴大

新年聚餐喝「這杯」比肥肉更傷肝！

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

快訊／男失控翻國道五楊高架護欄墜亡

老婆約激戰！全職爸用1方式護婚姻

日旅館怒曝台遊客劣質行徑！　最新發文曝光：平常心繼續營運

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

抱1064張巨嬰ETF帳面虧32萬　內行曝配息已回本

「一見面就試車」妹子暈船喊舒服！男隔天1句超渣

快訊／幸運爆棚！今彩539頭獎4注中

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

即／豪華商務機空中漏油！　緊急轉降高雄

更多

最夯影音

更多
導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面