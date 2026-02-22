美福倉儲大火　「未注意防範」判賠保險公司8千萬元

▲桃園美福倉儲2022年間發生大火，內部不少高級食材付之一炬。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者吳銘峯／台北報導

桃園市蘆竹區的美福冷凍倉儲廠房，2022年3月10日發生大火悶燒21天，許多客戶寄存的數千噸食材因此燒毀、報銷。其中知名冰淇淋品牌「哈根達斯」，也因此損失1億7千餘萬元，並由泰安保險公司全數賠付。泰安轉向美福倉儲求償8843萬餘元，一審判准。案經上訴，高等法院仍判准8843萬餘元。可上訴。

美福倉儲公司位於蘆竹區的冷凍倉儲廠房，2022年3月10日深夜10點多失火，現場為地上7層、地下2層的巨大密閉建物，樓高36公尺、長105公尺、寬67公尺，每層樓地板面積達6千平方公尺，部分樓層挑高12公尺。起火點在4樓4B冷凍庫北側東端處，消防隊第一時間趕來灌救，但火勢此時已非常猛烈，強力水柱從地面打不到4樓的起火點。

此外，大量貨架與物品也妨礙救火，各樓層也因此陸續燃燒、外牆夾層的隔熱泡綿也開始悶燒，火勢完全失控。美福倉儲2日後調來全台最大的鋼爪機，從32公尺高空撕開廠房外牆給消防隊灌水，分區撲滅殘火，消防隊動員2千多人次、255車次奮戰501小時，終於在21天後完全撲滅火勢，這也創下國內火場救火之最長時間紀錄。

這場大火除了燒毀廠房以外，廠房內許多廠商寄存的高價冷凍、冷藏食材也付之一炬，另外惡臭也引發周邊的環保問題。其中知名冰淇淋「哈根達斯」，母公司台灣通用磨坊公司當時也損失1億7,191萬8,964元。損失因為向泰安保險公司投保，泰安產險全數賠償。而泰安產險也依照保險代位求償的規定，向美福倉儲求償8,843萬5,605元。

法院審理時，美福倉儲拒絕賠償，辯稱本次火災根據吳鳳科大消防系鑑定結果，無法排除電氣因素以外其他因素引起火災之可能，所以美福倉儲已經善盡管理責任，不具過失，拒絕賠償。

但法院根據雙方簽訂契約，還是認為美福倉儲對於火災防範並未善盡管理人的注意義務，必須賠償。經過計算後，一審台北地院判決美福倉儲必須全數賠償8,843萬5,605元。案件上訴第二審，高院採信一審見解，認為美福倉儲確實未盡履約義務，因此駁回上訴。