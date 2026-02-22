　
地方 地方焦點

高雄楠仔坑運動中心完工！市府盼打造北高雄全齡化高品質健身空間

▲▼耗資6.1億元打造的楠仔坑運動中心。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲耗資6.1億元打造的楠仔坑運動中心。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

隨著北高雄半導體產業廊帶的蓬勃發展，高雄市政府積極落實「健康城市」政策，為楠梓地區打造優質的生活配套。工務局長楊欽富於今日宣布，鄰近楠梓交流道的「楠仔坑運動中心」已於去年11月20日順利完工。這座耗資6.1億元打造的全齡運動場館，不僅象徵著北高雄運動資源的進一步完善，更將配合後續的裝修與營運整備，預計於今（115）年6月正式對外營運，成為市民強身健體的新選擇。

楠仔坑運動中心在設計規劃上充分體現了以人為本的精神。館內設施規劃極為豐富，包含標準50公尺室內溫水泳池、SPA池、烤箱室，以及能滿足各類球類運動的多功能球場。為了推廣全齡運動，館內亦設置了專業的體適能中心與瑜珈教室，並配備充足的停車空間與完善的無障礙動線，確保不論是銀髮族、親子家庭或是身心障礙朋友，都能在安全友善的環境中享受運動。

▲▼耗資6.1億元打造的楠仔坑運動中心。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲楠仔坑運動中心內有50公尺室內溫水泳池、SPA池、烤箱室等設備。（圖／記者吳世龍翻攝）

在建築美學方面，新建工程處強調場館設計特別融入當地的「楠木樹林」意象，外觀線條簡潔明亮，內部則採用挑高大跨距設計。這種結構不僅展現了高水準的工程技術，更透過南北向的大面開窗，有效引入自然光線並將室外的綠意景觀延伸至室內，營造出通透且具有現代感的空間氛圍。總樓地板面積達8,932.9平方公尺的場館，完美結合了功能性與環境融合性，成為兼具工程品質與視覺層次的公共建築。

隨著智慧科技S廊帶聚落的成形與台積電設廠計畫帶動，楠梓地區的人口結構正朝向多元與年輕化轉型。運動發展局指出，為因應科技人才與新移入家庭對運動休閒的強烈需求，場館目前已順利完成招商，未來將由專業團隊提供多元的運動課程與教練指導，協助市民提升健康識能。楠仔坑運動中心的完工，無疑為這座正處於科技轉型中的城鎮，提供了兼具陽光與健康的高品質生活基石。

