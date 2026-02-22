電動代步車「壓到腳」吵起來！西門町街頭糾紛　警到場降溫

▲雙方表示各自解決不追究。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃彥傑／台北市報導

台北市萬華區西門町商圈日前晚間發生一起街頭糾紛。萬華分局西門町派出所接獲報案，指成都路上有人發生爭執，警方隨即趕往現場了解狀況。

警方到場後發現，起因是一名蔡姓男子騎乘電動代步車時不慎壓到洪姓男子的左腳，洪男隨即與同行的趙姓友人上前理論，雙方一度情緒激動，引發口角衝突。

警方隨後介入協調，耐心聆聽雙方說法，並說明相關權利與處理方式，在警方勸說下，雙方情緒逐漸緩和，最終和平散去，未再擴大衝突。