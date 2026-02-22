農曆年後綠植如何除舊佈新？達人親授春季護理「5大祕訣」讓室內盆栽重獲新生

▲農曆新年過後陽光漸強，正是為室內植栽調整位置、更換盆土的最佳時機，專業修剪與適度施肥能幫助綠色夥伴順利啟動春季生長期。（圖／取自免費圖庫pexels，下同）

記者張芳瑜／綜合報導

隨著農曆新年假期到來，春節陽光愈發和煦，室內盆栽彷彿也正跟著暖陽的節奏律動。經歷一整個冬天的蟄伏，多數植物已顯露生機，宣告春季生長期即將啟動，不久後便會展現出喧鬧般的充沛活力。國外網站《Treehugger》文章中的專家指出，自然界的植物雖能隨季節自主調節，但室內植栽更需人為協助才能順利接軌生長季，此篇文章整理了開春必備的護理秘訣，能讓人在年節中透過好好照料的過程使心愛的綠植煥然一新。

清潔葉片

在Bloomscape網站被譽為「植栽達人」的喬伊斯·馬斯特（JoyceMast）解釋，冬季期間室內盆栽容易堆積灰塵，這往往會成為昆蟲與病蟲害滋生的溫床。不妨趁著年假收尾前，花點時間用濕布輕輕擦拭葉面；這段呵護時光也是觀察植物健康狀況的最佳時機。

修剪殘葉

經歷過寒冬的休眠期，許多盆栽難免會有些「附帶損傷」，看到葉片發黃或枯萎請先別驚慌。為了讓植物將春天的能量精確傳遞給健康的部位，必須移除不健康的殘葉。馬斯特建議使用乾淨且鋒利的剪刀或修枝剪，修剪時每一刀之間都要用酒精消毒，將枯死或凋零的葉片徹底清除。

調整位置

由於一年四季陽光照射進室內的角度與強度不同，建議重新評估植物對光照的需求。有些植栽可能只需要稍微挪動，有些則可能需要移動到光線條件完全不同的角落，以應對春季光影的變化。

換盆作業

如果您發現植物的根部已經長出排水孔，或是土表能看見明顯的根系，代表原本的盆子已經住不下了。春季正是換盆的最佳時機，能為即將進入爆發成長期的植物提供更充裕的伸展空間。

補充養分

馬斯特建議適時為植物施肥，並可補充瀉鹽（Epsom salts）來提升鎂含量，因為缺鎂常是導致葉片發黃的主因。她的專業施肥步驟如下：

預濕土壤：切記不要在土壤乾燥時直接施肥。先澆水至排水孔流出水分為止，確保土壤均勻濕潤，並記得倒掉水盤中多餘的積水。

嘗試浸灌法：若土壤極度乾燥，可嘗試「底部灌溉法」。在水槽蓄水約五至十公分（視盆栽大小而定），將盆栽放入水中（不含水盤），讓水分從排水孔吸入。等待三十至四十五分鐘，直到土表微濕後再取出排水，稍作停留再放回水盤。

稀釋肥液：建議使用液體肥料，並加水稀釋至一半濃度（或參照包裝說明），避免過度施肥導致植物受損休克。

均勻澆灌：將稀釋後的肥液均勻地澆在土表，直到水分從底部流出即可。

趁著農曆年假之際，為家中的綠意進行一場深度大掃除吧！這不僅是除舊佈新的儀式感，更是為了讓這些綠色夥伴在接下來的一年裡，能以最飽滿的精神迎接新氣象。