姐妹花遭母親男友性侵　性防課脫口「我也有」揪淫狼

▲男子性侵同居女友的2個女兒，甚至還讓姊姊懷孕墮胎。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新北男子阿文（化名）對同居女友的兩個女兒伸出狼爪，多次性侵姊妹花，受害姊姊因此懷孕墮胎後，因為上性侵害防治宣導課程時，喃喃自語「我也有」，同事得知後鼓勵報案。阿文辯稱2姊妹情緒不好誣陷他，但法院根據姊妹倆供詞，一審將他重判12年6月，案經上訴高等法院二審維。可再上訴。

判決指出，阿文從2013年起，就與女友交往、同居，並與女友的2名女兒共同居住在新北市鶯歌區。2名女兒長大後亭亭玉立，阿文於2020年間，先趁著晚間進入姊妹共用的房間內，對妹妹性侵得逞。2022年4、5月間，阿文又在姊妹的房間內，性侵姊姊得逞。

姊姊受辱後沒多久，就發現月事沒來，6月15日請母親陪同到婦產科檢查發現懷孕，決定手術拿掉胚胎，母親當時以為姊姊是跟男友偷嘗禁果才懷孕，完全沒有懷疑自己的同居人阿文。

到了2023年1月初農曆過年前，阿文又進入姊妹的房間，威脅姊姊若不配合就要傷害母親，姊姊不得已，遭性侵得逞後搬離，過了半年，公司上性侵害防治宣導課程時，姊姊喃喃自語說「我也有...」，同事聽聞後大驚，鼓勵姊姊報警，全案因此爆發。阿文遭檢警逮捕，並提起公訴。

一審新北地院審理時，阿文否認犯罪，辯稱自己跟兩姊妹感情很好，兩姊妹還曾經親手寫感謝卡片送給他；另外也說自己的孫子出生後，本來想將孫子帶進住處，但遭兩姊妹排斥，所以兩姊妹情緒不好，誣陷他性侵。但法院比對兩姊妹供詞，認定阿文確實性侵兩姊妹共3次得逞，新北地院將阿文重判有期徒刑12年6月。

案件上訴第二審，高等法院審理時阿文仍舊否認犯罪；另外兩姊妹的母親也出面作證，宣稱阿文很疼愛兩姊妹，會帶兩姊妹去過年、需要什麼都買給她們、小孩子念書沒錢也是阿文想辦法給的。但高院審理後，還是認定阿文有罪，考量犯後仍飾詞否認，高院維持一審的刑度，仍判處阿文有期徒刑12年6月。

保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 尊重身體自主權，請撥打110、113。

(三) 性侵害就是犯罪，請撥打110、113。