高雄冬樂園發威！「超人力霸王」小提燈詢問度爆表　限2天免費領

▲高雄推出超人力霸王小提燈。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

今年「高雄冬日遊樂園」選定橫跨老中青三代的日本知名IP「超人力霸王」為主題，更因應主題推出初代超人力霸王小提燈，特別設計靈活關節，讓其可呈現站立、直立及飛行等多種英勇姿態，一推出詢問度就超高。一般民眾可於2月27日、28日下午4時，至高雄港18號碼頭領取，每人限領2盞，數量有限，送完為止。

陳其邁表示，會選定「超人力霸王」作為主題，是因去年花蓮光復鄉堰塞湖事件後，見到很多超人挺身而出，深受感動。陳其邁說，超人精神就是能夠捍衛正義、不畏困難，在需要的時候挺身而出。

▲▼高雄超人力霸王小提燈免費發送。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲「超人精神一馬當先」一元紅包造型吸睛。（圖／記者賴文萱攝）

這次眾所矚目的小提燈，以經典人物「初代超人力霸王」，象徵希望與勇氣。提燈更特別設計靈活關節，讓其可呈現站立、直立及飛行等多種英勇姿態，兼具創意與收藏價值，也期盼能串聯不同世代共同的記憶與樂趣。

為讓學童歡度元宵節，高雄市國小、幼兒園及特殊學校學童，將於開學後由學校統一發放超人力霸王小提燈；一般民眾則可於2月27日、28日下午4時，至高雄港18號碼頭領取，每人限領2盞，數量有限，送完為止。