韓國瑜高雄助選「雙面刃」？　柯志恩搶中間票、勝敗變數為陳其邁

▲國民黨立委柯志恩再戰高雄市長。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

2026高雄市長選戰，將由民進黨立委賴瑞隆對決國民黨立委柯志恩，藍營地方人士指出，柯志恩的困境在於形象太過學者、不接地氣，立法院長韓國瑜當年選高雄的「氣口」，確實能吸引部分淺綠支持者，但對2026年高雄市長選舉來說，韓國瑜站台是「雙面刃」，且能否勝選最大的變數在於綠營到底多團結、市長陳其邁出多少力、夠不夠挺賴瑞隆？因此柯勝選關鍵最好是重新定位自己，不只是「藍營候選人」，必須說服選民「換人之後，高雄會更好」。

催化民進黨支持者的危機意識

對於賴瑞隆的出線，高雄地方直言完全符合選前觀察，即便在民進黨內初選最後關頭遭遇兒子在校爭議疑雲，但對綠營選民的影響有限，脫穎而出並不難理解。民進黨新潮流在高雄具備深厚的主場優勢與強大的選舉操盤能力，這對民進黨未來市長大選選情無疑是項利多，但後續重點仍落在賴瑞隆如何有效整合初選後的各方勢力。

藍營人士指出，賴瑞隆在面對「後陳其邁時代」的選舉情勢，必須花費更多力氣與民進黨內各大山頭協調政治資源的分配，確保戰力不因內耗而減損。回顧2018年民進黨初選，當時就因競爭過度激烈，陳其邁與林岱樺自家人殺到刀刀見骨，導致陳其邁出線後無法有效整合，最終在韓國瑜帶來的「韓流」旋風下失去執政權。他觀察，民進黨初選過程仍有煙硝味，同屬「新系」的賴瑞隆與許智傑曾傳出派系整合摩擦，以及力挺邱議瑩的湧言會與新系之間的過節，賴瑞隆能否在出線後把所謂「兄弟姊妹」的口號轉化為實質助選動力，值得觀察。

高雄市綠大於藍是基本常識，2018年選舉卻意外讓韓國瑜翻轉，是韓國瑜的「氣口」，真的能吸引部分淺綠支持者。國民黨輔選人士表示，對2026年的高雄市長選舉來說，韓國瑜到高雄市站台是「雙面刃」，韓國瑜肯定會被柯志恩視為她的選戰助選王牌，但同時也會催化民進黨支持者的危機意識，且高雄人對韓國瑜「落跑」選總統的怨懟心結難解，柯志恩的挑戰之一為何時請出韓國瑜來助選，得要三思，時機點跟造勢內容都很關鍵。

將選戰導向不只是藍綠對決

該人士指出柯志恩第二個挑戰，在於形象太過學者、不接地氣，若2026仍以藍綠對抗、意識形態動員作為主軸，恐怕難以突破高雄長期形成的選民結構，柯真正的機會在於重新定位自己，不只是「國民黨高雄市長候選人」，而是一位能提出不同治理想像的市長人選。把菁英學者形象轉化為具體政策願景，聚焦科技發展、教育、青年就業、貧富差距等議題，淡化全國政治對立的影子，將選戰導向不只是藍綠對決，更是一場關於治理城市未來路線的選擇，反而可能吸引中間選民的注意，去說服高雄選民「換人之後，高雄會更好」。

此外，賴瑞隆在初選過程中被爆料孩子涉霸凌案，去年底雖再發布與家長的共同聲明，稱雙方家長已充分溝通並釐清事實，「這是孩子之間的衝突事件，並非媒體所描述的霸凌案件」。但受害學生的家屬仍相當氣憤。國民黨地方人士認為，賴瑞隆此案未來肯定會成為選戰中的攻防議題，「就算柯志恩本人不方便講，但國民黨議員也會打」。據悉，柯志恩陣營已經準備好3月即將公布的政策宣傳，其中就包含校園安全、校園反霸凌宣導，砲打賴瑞隆的意味濃厚。

柯志恩3年前臨危受命投入高雄市長選舉，與實力堅強的陳其邁對戰，儘管不脫「砲灰」命運，卻戰得有聲有色，拿下52萬票，此次她背負國民黨高度期待捲土重來，不同於3年前的是，她以監督者姿態進擊綠營執政防線，特別是美濃大峽谷案涉及盜砂、獵地、廢棄物回填等長年盤根錯節的黑色產業鏈，挖出高雄長年綠營執政下的結構性問題，引爆高度關注。

此外，地方人士指出，高雄因老年人口死亡、台積電等高科技產業帶進外來人口，以及舊縣區與市區融合等影響，高雄市的人口結構已有所不同，「其實舊縣區也沒那麼綠了」，柯志恩的「地氣」雖不如韓國瑜，但她的「氣口」，卻可能吸引高科技產業菁英。究竟柯志恩最後能否獲得多數高雄選民青睞，答案尚待分曉。