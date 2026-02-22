傑克船長來了！《神鬼奇航》鬼盜船開進高美館　電影交響氣勢磅礡

▲《加勒比海盜 神鬼奇航：鬼盜船魔咒》電影草地音樂會將於3月7日、8日在高美館登場。（圖／Disney Concerts授權，高雄春天藝術節提供）



記者許宥孺／高雄報導

高雄春天藝術節邁入第17年，年年推出音樂、舞蹈、戲劇等精彩節目，備受親子家庭喜愛。今年電影草地音樂會將驚喜呈現《加勒比海盜：神鬼奇航—鬼盜船魔咒》，3月7日、8日將在高雄市立美術館草坡登場。高雄市交響樂團將於現場演奏經典配樂，大銀幕同步放映全版點映，讓觀眾再次回味這部風靡全球的海盜歷險故事。

《加勒比海盜：神鬼奇航：鬼盜船魔咒》電影改編自迪士尼樂園經典遊樂設施「加勒比海盜」，由強尼・戴普（Johnny Depp）精湛詮釋傑克・史派羅船長一角，成功塑造影史最具代表性的角色之一；奧蘭多・布魯(Orlando Bloom）飾演鐵匠威爾・特納，與綺拉・奈特莉(Keira Knightley)飾演的伊莉莎白・史旺攜手展開冒險，並由曾獲奧斯卡金像獎最佳男主角肯定的傑佛瑞・洛許(Geoffrey Rush)等實力派演員共同演出，成就本片的經典且傳奇的地位。

▲《加勒比海盜 神鬼奇航：鬼盜船魔咒》傑克・史派羅船長與鐵匠威爾杜納。（圖／高雄春天藝術節、財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會提供）



該部電影也獲得奧斯卡金像獎多項提名，包括最佳男主角、最佳化妝與髮型設計、最佳混音、最佳音效剪輯及最佳視覺效果，並於英國電影學院獎嶄獲獎項，在全球影壇大放異彩，成為影壇上史上最賣座的海盜電影之一，並因其成功深受全球觀眾喜愛，電影與其配樂更是風靡全球。

▲《加勒比海盜 神鬼奇航：鬼盜船魔咒》伊莉莎白・史旺被綁架。（圖／高雄春天藝術節、財團法人高雄市愛樂文化藝術基金會提供）



電影配樂更是〈加勒比海盜 神鬼奇航〉系列享譽全球的重要靈魂。由榮獲奧斯卡獎與葛萊美獎的作曲家漢斯・季默及其製作團隊，為整個系列打造氣勢磅礡、主題鮮明的音樂語彙，透過銅管樂器與管弦編制，全面提升冒險電影配樂的冒險、史詩格局。此次高雄市交響樂團將於大銀幕同步放映電影的同時，現場演奏經典不朽的配樂，為觀眾帶來一場視聽震撼的音樂盛宴，向這部不朽的冒險傳奇致敬。

高雄市文化局表示，《加勒比海盜：神鬼奇航：鬼盜船魔咒》電影草地音樂會票價499元，同場次購買4張享9折優惠。針對青年族群也特別規劃「文化幣青年席」五折優惠（單張 250 元）及雙響套票，觀眾可洽OPENTIX售票網。