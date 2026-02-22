收假超沒勁！醫傳授「收心3部曲」找回元氣　先減鹽糖讓腸胃休息

▲連假收心常讓人感到煩躁不已。（圖／取自免費圖庫pexels）



記者許宥孺／高雄報導

春節連假９天即將劃下句點，面臨收假，許多上班族經常提不起勁，中醫師建議，要讓身心快速歸位，不妨從「調飲食、穩作息、醒氣血」三步驟做起，給自己時間收心養氣，就能重拾活力與效率。

中醫師教你開工不憂鬱，元氣滿滿迎新春

陽明馬光中醫診所中醫師邱柏豪表示，連假結束後，許多人回到工作崗位卻整天昏昏沉沉、注意力不集中，甚至感到焦躁不安，這種現象在現代被稱為「假期後症候群」，從中醫角度來看，多半與放假節日期間作息紊亂、飲食過度、氣血運行不暢有關。

第一步：飲食清淡，醒脾祛濕

過年期間大魚大肉、甜食與酒精攝取過多，脾胃負擔沉重。中醫認為「脾為後天之本」，脾虛則易倦怠、嗜睡、頭重如裹。開工後的第一週，應讓腸胃「休息整頓」。

★ 收心飲食建議

● 減油減鹽，選擇清蒸、汆燙料理。

● 多吃蔬果與雜糧，如山藥、蓮子、薏仁、茯苓，有助健脾祛濕。

● 早晨一杯溫開水，少喝含糖飲料，以減少濕氣積聚。

▲春節期間大魚大肉，復工前最好是飲食清淡些。（圖／馬光中醫提供）



第二步：調作息，靜心安神

假期熬夜追劇、旅遊奔波，生理時鐘混亂。中醫講「心神不寧，百病生焉」，若想回歸穩定作息，可從靜心與放鬆著手，能讓心神安定、睡得更沉，也讓隔天精神更集中。另外復工前幾天應提早入睡、固定起床時間，讓身體逐漸適應工作日的節奏，確保每天有7-8小時的充足睡眠。

★ 睡前調神三法

1. 靜坐調息：睡前靜坐 3-5 分鐘，專注呼吸，讓浮躁思緒平靜。

2. 溫水泡腳：以約40°C溫水泡腳15分鐘，可加足浴包或艾葉，泡腳能引血下行，溫暖肝脾腎三經，同時刺激足部穴位，達到舒緩疲憊、助眠的作用。

3. 按摩安神穴位：

● 內關穴（手腕橫紋上三指寬處）→安神定心、緩焦慮。

● 神門穴（手腕小指側橫紋上）→改善失眠、心悸。

▲復工前幾天先調整好作息。（圖／馬光中醫提供）



第三步：醒腦開竅，提振精神

回到辦公室，最常聽到的就是「你怎麼還沒清醒？」這時可運用中醫穴位按摩與茶飲提神醒腦，讓耳聰目明。

★ 醒腦按摩三穴

● 百會穴：頭頂正中央，輕敲3分鐘可提神醒腦。

● 風池穴：後頸髮際兩側凹陷處，按揉3分鐘可舒緩肩頸僵硬。

● 合谷穴：拇指與食指間虎口處，常按可活絡氣血、提振精神。

▲按壓穴位可以幫助醒腦。（圖／馬光中醫提供）