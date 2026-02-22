　
    • 　
>
地方 地方焦點

收假超沒勁！醫傳授「收心3部曲」找回元氣　先減鹽糖讓腸胃休息

▲▼煩躁,工作,職場,壓力,筆電,煩心。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲連假收心常讓人感到煩躁不已。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者許宥孺／高雄報導

春節連假９天即將劃下句點，面臨收假，許多上班族經常提不起勁，中醫師建議，要讓身心快速歸位，不妨從「調飲食、穩作息、醒氣血」三步驟做起，給自己時間收心養氣，就能重拾活力與效率。

中醫師教你開工不憂鬱，元氣滿滿迎新春

陽明馬光中醫診所中醫師邱柏豪表示，連假結束後，許多人回到工作崗位卻整天昏昏沉沉、注意力不集中，甚至感到焦躁不安，這種現象在現代被稱為「假期後症候群」，從中醫角度來看，多半與放假節日期間作息紊亂、飲食過度、氣血運行不暢有關。

第一步：飲食清淡，醒脾祛濕

過年期間大魚大肉、甜食與酒精攝取過多，脾胃負擔沉重。中醫認為「脾為後天之本」，脾虛則易倦怠、嗜睡、頭重如裹。開工後的第一週，應讓腸胃「休息整頓」。

★ 收心飲食建議
● 減油減鹽，選擇清蒸、汆燙料理。
● 多吃蔬果與雜糧，如山藥、蓮子、薏仁、茯苓，有助健脾祛濕。
● 早晨一杯溫開水，少喝含糖飲料，以減少濕氣積聚。

▲開工收心。（圖／馬光中醫提供）

▲春節期間大魚大肉，復工前最好是飲食清淡些。（圖／馬光中醫提供）

第二步：調作息，靜心安神

假期熬夜追劇、旅遊奔波，生理時鐘混亂。中醫講「心神不寧，百病生焉」，若想回歸穩定作息，可從靜心與放鬆著手，能讓心神安定、睡得更沉，也讓隔天精神更集中。另外復工前幾天應提早入睡、固定起床時間，讓身體逐漸適應工作日的節奏，確保每天有7-8小時的充足睡眠。

★ 睡前調神三法
1. 靜坐調息：睡前靜坐 3-5 分鐘，專注呼吸，讓浮躁思緒平靜。
2. 溫水泡腳：以約40°C溫水泡腳15分鐘，可加足浴包或艾葉，泡腳能引血下行，溫暖肝脾腎三經，同時刺激足部穴位，達到舒緩疲憊、助眠的作用。
3. 按摩安神穴位：
● 內關穴（手腕橫紋上三指寬處）→安神定心、緩焦慮。
● 神門穴（手腕小指側橫紋上）→改善失眠、心悸。

▲開工收心。（圖／馬光中醫提供）

▲復工前幾天先調整好作息。（圖／馬光中醫提供）

第三步：醒腦開竅，提振精神
回到辦公室，最常聽到的就是「你怎麼還沒清醒？」這時可運用中醫穴位按摩與茶飲提神醒腦，讓耳聰目明。

★ 醒腦按摩三穴
● 百會穴：頭頂正中央，輕敲3分鐘可提神醒腦。
● 風池穴：後頸髮際兩側凹陷處，按揉3分鐘可舒緩肩頸僵硬。
● 合谷穴：拇指與食指間虎口處，常按可活絡氣血、提振精神。

▲開工收心。（圖／馬光中醫提供）

▲按壓穴位可以幫助醒腦。（圖／馬光中醫提供）

高雄馬光中醫春節過年調養假期症候群中醫養生提神陽明馬光中醫邱柏豪

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

