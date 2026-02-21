香港宏福苑7座大廈拆除不重建　港府68億收購方案「現金或換房」

▲香港宏福苑7座大廈火災後不適合居住，港府將拆除，未來不會重建住宅。（圖／路透社）



記者董美琪／綜合報導

香港大埔宏福苑去年11月26日發生持續43小時的大火，7座大廈嚴重焚毀，事件至今將近3個月，港府21日公布長遠安置方案，提出以現金收購居民房屋產權，或提供「以房換房」選項，拆除後不會原址重建。

現金收購方案 詳細價格曝光

港府官員說明，對未補地價房屋，每平方英呎收購價為港幣8000元（約每坪115.1萬台幣）；已補地價房屋每平方英呎則為港幣1萬500元。居民可將收購所得現金再購其他房屋。

宏福苑屬政府多年推出的資助房屋項目，售價低於市場價。未補地價的房屋仍欠折扣差額，收購價格較低；已補地價房屋則已繳清折扣差額，因此價格較高。

以房換房 住戶有多選擇

港府還提供「以房換房」方案，居民可在政府提供的多個資助房屋項目中選購。財政司副司長黃偉綸指出，若收購全部7座大廈逾1700戶產權，預計成本為68億元港幣，方案無強制性，認為對居民來說「相當具吸引力」。

黃偉綸比較指出，大埔區另一政府資助房屋將於2029年完工，每平方英呎價格約7000元，顯示宏福苑收購價相對較高。

宏福苑拆除原因及未來規劃

房屋局局長何永賢說，7座大廈經火災與滅火過程高溫灑水冷卻後，混凝土內產生大量微裂縫，日後滲水與腐蝕風險高，長期維修困難，雖無即時倒塌危險，但已不適合居住，將進行拆除。

黃偉綸表示，拆除後原址不會重建住宅，將改建為公園或社區設施，提升區域公共空間。