幕後／川普關稅遭否決　台灣擬「投資計畫不變」原因曝

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）



記者杜冠霖／台北報導

美國聯邦最高法院20日裁定總統川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收對等關稅「違法」。在野黨也呼籲撤回撤回ART協議。而日本、韓國皆在第一時間宣布，不影響接下來對美投資計畫。相關經貿人士透露，台灣做法就和日韓大致相同，而台灣先把232條款的最惠國優惠爭取到，是很重要成果，而不管美國政策怎麼調整，美國行政部門的法律和行政工具還有許多，如果藉此官司想打折扣，只會把自己推到更多的不確定當中。

美國最高法院大法官20日以6比3的票數，對川普依據1977年IEEPA，對全球課徵高關稅判決違法。該判決指稱，該法律「並未授權總統徵收關稅」。對於美國和他國在這些關稅下所談判達成的貿易協議是否仍算數，川普表示，其中許多協議依然有效，雖然有些會失效，但將被其他關稅取代。

韓媒報導指出，韓國內閣會議稍早結束，針對韓美協議之國會程序，決定不受影響持續推進，將韓美貿易協議如期送交國會通過。日本政府高層今天表示，美國最高法院裁定總統川普對等關稅無效，不會影響日本在美國的第一輪投資計畫。

對於日韓處理方式，涉外人士說明，核心概念都是，無論美國這個最主要的出口國政策怎麼改變，關鍵是要確保和主要競爭國間的競爭態勢不要受到衝擊。

對於關稅後續應對，涉外經貿人士指出，對台灣來說也一樣，不管美國政策怎麼調整，會基於什麼理由調整，關稅談判的來由，就是因為美國試圖透過談判解決貿易逆差問題，並且期待在下一階段的全球經貿中爭取到更多的投資和合作，台灣要思考的是怎麼確保自己在這波政策變化中，持續站在相對優勢的位置上，不管是關稅不管是投資條件，不管是其他經貿條件上，就和日本韓國做法一樣。

該人士舉例，在主要競爭國之前，台灣先把232條款的最惠國優惠爭取到，這部分涉及台灣出口美國比例超過七成到八成之間。就是很重要的成果。

至於官司部分，涉外經貿人士坦言，這一直都是個可能變數，本來就是各種研判重要因素之一，但如果從法律面和行政面，美國行政部門的法律和行政工具有許多，不只現在祭出的122條款，更有USTR說的301調查、338條款等等，如果藉口這項判決而在與美方行政部門談判時打算迴避、打折扣，只會把自己推到更多的不確定當中，例如南韓。

對於有學者呼籲，應該在判決後才繼續談判的說法。該人士表示，聽起來就對美國的相關體制和法律很陌生，就以美國19日才宣布，台灣去年對美的貿易順差是前年的一倍，如果台灣把自己放在成為美國眼中更大的逆差來源作為談判基礎時，那樣的風險更不可測。

至於國民黨重啟談判說法，他無奈表示，只要看看日韓第一時間的態度，就可以知道，「外行到令人捨不得多說一句」。