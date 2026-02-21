　
政治

幕後／川普關稅遭否決　台灣擬「投資計畫不變」原因曝

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜冠霖／台北報導

美國聯邦最高法院20日裁定總統川普援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收對等關稅「違法」。在野黨也呼籲撤回撤回ART協議。而日本、韓國皆在第一時間宣布，不影響接下來對美投資計畫。相關經貿人士透露，台灣做法就和日韓大致相同，而台灣先把232條款的最惠國優惠爭取到，是很重要成果，而不管美國政策怎麼調整，美國行政部門的法律和行政工具還有許多，如果藉此官司想打折扣，只會把自己推到更多的不確定當中。

美國最高法院大法官20日以6比3的票數，對川普依據1977年IEEPA，對全球課徵高關稅判決違法。該判決指稱，該法律「並未授權總統徵收關稅」。對於美國和他國在這些關稅下所談判達成的貿易協議是否仍算數，川普表示，其中許多協議依然有效，雖然有些會失效，但將被其他關稅取代。

韓媒報導指出，韓國內閣會議稍早結束，針對韓美協議之國會程序，決定不受影響持續推進，將韓美貿易協議如期送交國會通過。日本政府高層今天表示，美國最高法院裁定總統川普對等關稅無效，不會影響日本在美國的第一輪投資計畫。

對於日韓處理方式，涉外人士說明，核心概念都是，無論美國這個最主要的出口國政策怎麼改變，關鍵是要確保和主要競爭國間的競爭態勢不要受到衝擊。

對於關稅後續應對，涉外經貿人士指出，對台灣來說也一樣，不管美國政策怎麼調整，會基於什麼理由調整，關稅談判的來由，就是因為美國試圖透過談判解決貿易逆差問題，並且期待在下一階段的全球經貿中爭取到更多的投資和合作，台灣要思考的是怎麼確保自己在這波政策變化中，持續站在相對優勢的位置上，不管是關稅不管是投資條件，不管是其他經貿條件上，就和日本韓國做法一樣。

該人士舉例，在主要競爭國之前，台灣先把232條款的最惠國優惠爭取到，這部分涉及台灣出口美國比例超過七成到八成之間。就是很重要的成果。

至於官司部分，涉外經貿人士坦言，這一直都是個可能變數，本來就是各種研判重要因素之一，但如果從法律面和行政面，美國行政部門的法律和行政工具有許多，不只現在祭出的122條款，更有USTR說的301調查、338條款等等，如果藉口這項判決而在與美方行政部門談判時打算迴避、打折扣，只會把自己推到更多的不確定當中，例如南韓。

對於有學者呼籲，應該在判決後才繼續談判的說法。該人士表示，聽起來就對美國的相關體制和法律很陌生，就以美國19日才宣布，台灣去年對美的貿易順差是前年的一倍，如果台灣把自己放在成為美國眼中更大的逆差來源作為談判基礎時，那樣的風險更不可測。

至於國民黨重啟談判說法，他無奈表示，只要看看日韓第一時間的態度，就可以知道，「外行到令人捨不得多說一句」。

關稅川普美台貿易日本經貿策略行政院經貿談判民進黨韓國高市早苗

