比肥肉還傷肝！醫師點名喝「這杯」是頭號殺手　下肚瞬間累積

▲過年聚餐，不喝酒也可能得脂肪肝，真正元兇是過多糖分。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）



網搜小組／董美琪報導

隨著新春團圓餐桌陸續開戰，有不少人認為「只要不喝酒，就不會傷肝」。然而，年後體檢報告往往讓人傻眼：「中度脂肪肝」。俠醫楊智鈞指出，肝臟受傷的真正元兇，往往不是肥肉，而是「糖」。

過年餐桌上的隱形殺手：果糖

許多人飯後習慣喝手搖飲、果汁，或吃甜水果以為養生。心臟外科醫師楊智鈞提醒，這些含高果糖的食物，幾乎全部進入肝臟代謝，長期累積會快速形成脂肪肝。尤其是一杯全糖手搖飲，肝臟就像過年的國道一樣瞬間癱瘓，無法即時處理的糖會直接轉化為脂肪堆積。

脂肪肝的危險：慢性發炎到肝硬化

脂肪一旦囤積在肝臟中，減少熱量或運動並不容易消除。肝臟不像皮下脂肪，可以輕易動用，若長期忽略，脂肪肝可能引發慢性發炎，進而演變成肝纖維化甚至肝硬化，一旦硬化，將無法回復。

俠醫楊智鈞建議幾個簡單方法，降低肝臟負擔：

飲料斷捨離：果汁、汽水、手搖飲全部換成無糖茶或白開水，是最關鍵的一步。

用餐順序調整：先吃蛋白質（魚、雞、豆類）與蔬菜，再吃精緻澱粉（年糕、炒飯）。

飯後動一動：避免坐著打牌或追劇，拉家人一起散步30分鐘，可提升胰島素敏感度。