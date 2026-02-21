新北九份走春湧車潮　瑞芳警「超前部署」交通不卡關

▲新北九份迎走春高峰，瑞芳警部署奏效交通順暢。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

今（21日）大年初五適逢春節連假出遊高峰，大量遊客湧入新北市九份老街走春踏青，周邊聯外道路車潮明顯增加。瑞芳警分局提前規劃交通疏導勤務，針對易壅塞路段加派警力指揮引導並實施彈性管制，在完善部署與即時調度下，全日交通維持順暢，確保民眾安心出遊、平安返家。

瑞芳警分局表示，因應春節連假觀光熱潮，事前已完成交通風險盤點，針對九份老街周邊以及台2線、102線等易壅塞路段，規劃交通管制與彈性調撥措施，同時加派警力於重要路口及停車場周邊執行指揮引導勤務。

警方指出，雖然初五人潮與車潮較平日大幅增加，但在完善勤務規劃與即時交通疏導下，全日交通運作順暢，車流行進平穩，未出現明顯壅塞情形。

不少前來走春的遊客表示，今年原本預期九份將出現塞車情況，實際抵達後發現交通動線清楚、員警引導明確，無論行車或停車皆相當順利，直呼「感謝警方努力，讓出遊心情不受車潮影響」。

瑞芳警分局強調，春節期間將持續依據即時車流狀況機動調整勤務配置，透過科技設備監控與現場警力雙軌並行，維持交通順暢與用路安全，讓民眾安心走春、平安返家。

警方也呼籲，前往熱門景點建議多加利用大眾運輸工具，並配合現場員警指揮與交通管制措施，共同維護良好交通秩序，讓春節山城之旅更加順心愉快。