　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北九份走春湧車潮　瑞芳警「超前部署」交通不卡關

▲新北市,九份老街入口。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北九份迎走春高峰，瑞芳警部署奏效交通順暢。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

今（21日）大年初五適逢春節連假出遊高峰，大量遊客湧入新北市九份老街走春踏青，周邊聯外道路車潮明顯增加。瑞芳警分局提前規劃交通疏導勤務，針對易壅塞路段加派警力指揮引導並實施彈性管制，在完善部署與即時調度下，全日交通維持順暢，確保民眾安心出遊、平安返家。

瑞芳警分局表示，因應春節連假觀光熱潮，事前已完成交通風險盤點，針對九份老街周邊以及台2線、102線等易壅塞路段，規劃交通管制與彈性調撥措施，同時加派警力於重要路口及停車場周邊執行指揮引導勤務。

警方指出，雖然初五人潮與車潮較平日大幅增加，但在完善勤務規劃與即時交通疏導下，全日交通運作順暢，車流行進平穩，未出現明顯壅塞情形。

不少前來走春的遊客表示，今年原本預期九份將出現塞車情況，實際抵達後發現交通動線清楚、員警引導明確，無論行車或停車皆相當順利，直呼「感謝警方努力，讓出遊心情不受車潮影響」。

瑞芳警分局強調，春節期間將持續依據即時車流狀況機動調整勤務配置，透過科技設備監控與現場警力雙軌並行，維持交通順暢與用路安全，讓民眾安心走春、平安返家。

警方也呼籲，前往熱門景點建議多加利用大眾運輸工具，並配合現場員警指揮與交通管制措施，共同維護良好交通秩序，讓春節山城之旅更加順心愉快。

【更多新聞】

►詐團愛車法拍！賓士G63越野車2／25基隆競標　投標要先付50萬

►2鼠天花板打架一起掉下來！客人狂逃　咖啡店老闆無奈：我也怕

►快訊／放棄角逐7連霸！新北議員周雅玲確定裸退...親揭轉換跑道

►基隆雨夜驚魂！轎車撞倒斑馬線「跑步」行人　驚險畫面曝光

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
比肥肉還傷肝！醫師點名喝「這杯」是頭號殺手　下肚瞬間累積
快訊／豪華商務機空中漏油！　緊急迫降高雄
快訊／財神來敲門了！初五大樂透開獎　獎號一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

國中生最愛書籍曝光！高雄39所國中獲「愛閱網」標章　 閱讀力升級

新北九份走春湧車潮　瑞芳警「超前部署」交通不卡關

國中生相約過年「談判」爆衝突　空氣槍、水果刀、球棒全上場

日本旅遊買起來！掃iPASS MONEY免海外手續費　藥妝最高抵10％

年節守護不打烊　都蘭警即時關懷迷途老翁

告別紙本傳真！高雄漁港進出港開放線上申請　省時省力攻略曝光

三語齊發深入部落　關山警打造年節宣導「零距離」網絡

同樂迎新春　台東縣府整合親子館資源打造幸福育兒環境

歡慶222營養師節　台東衛生局「健康食旅地圖」引領飲食轉型

沉浸式閱讀新體驗　台東圖書館親子閱讀區正式開放

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

黑衣男圓鍬狂撬娃娃機！得手萬元躲巷子遭逮...竟是雙北通緝犯

合歡山一早下冰霰了！武嶺至松雪樓路段結冰　8時起限掛雪鏈通行

黃國昌大年初四走春又被嗆！　騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

桂林「九馬畫山」神壁畫曝光　傳說數出九匹馬必中狀元

大甲鎮瀾宮初四接神抽四季籤

國中生最愛書籍曝光！高雄39所國中獲「愛閱網」標章　 閱讀力升級

新北九份走春湧車潮　瑞芳警「超前部署」交通不卡關

國中生相約過年「談判」爆衝突　空氣槍、水果刀、球棒全上場

日本旅遊買起來！掃iPASS MONEY免海外手續費　藥妝最高抵10％

年節守護不打烊　都蘭警即時關懷迷途老翁

告別紙本傳真！高雄漁港進出港開放線上申請　省時省力攻略曝光

三語齊發深入部落　關山警打造年節宣導「零距離」網絡

同樂迎新春　台東縣府整合親子館資源打造幸福育兒環境

歡慶222營養師節　台東衛生局「健康食旅地圖」引領飲食轉型

沉浸式閱讀新體驗　台東圖書館親子閱讀區正式開放

老翁晨運遭檳榔刀割頸！30歲男突失控攻擊　警現場逮人

青花菜別再水煮了！「最強3吃法」營養師激推：我就這樣吃

2026職場運開掛！TOP4星座貴人加持　升遷資源一次到位

老舊汽機車換電動車「最高領1.6萬」　環境部：已汰換12萬輛

明天開工卻完全不想睡？別躺了！先讓大腦降速培養睏意

馬景濤咆哮被超越！6男神「表情帝」堪稱螢幕最狂　林志穎堺雅人全上榜

快訊／空中漏油！豪華商務機「松山飛星國」出事了　緊急迫降高雄

航運業看對等關稅被判違法有利海空貨運　台美貿易協議應重談　

《全明星》徐謀俊同框2正妹姪女！　被讚「神基因」他嘆：開始擔心

廚師涉「刪單」監守自盜　螞蟻搬象1年得手10萬恐坐牢

【悲痛畫面】狗狗受困火海命危！飼主抱毛孩「嘴對嘴」搶命

地方熱門新聞

桃園桃小巴2月新增10條路線　免費乘車更便利

宜蘭非法民宿慘了！　累犯18間房遭重罰100萬勒令停業

腹瀉腹脹別輕忽！他罹多發性結腸癌「擴散腹腔」

中國醫療志工隊跨海金門義診

春節連假必訪！桃園觀光工廠多重好康

《Pokémon GO》再臨台南！6萬訓練家湧入黃偉哲啟動「超級之夜」光雕秀

打造最美城市綠帶！高雄培育「修樹職人」

國中生相約「談判」爆衝突　空氣槍、水果刀、球棒全上場

桃園清潔隊初四復工　守護城市環境獲肯定

小黑蚊剋星來了！水筆仔變身防蚊液

蘇俊賓各地宮廟參香發送福袋　毛小孩也有！

眼尖發現路倒男子　大武警即刻救援送醫化險為夷

桃園草莓生產場域35處　張善政走春採草莓

港務公司續推裝卸、洗車費優惠助攻淨零轉型

更多熱門

相關新聞

老屋裝電梯門檻降低！50％住戶同意就能申請

老屋裝電梯門檻降低！50％住戶同意就能申請

為打造高齡友善居住環境，新北市推出老舊公寓增設電梯補助方案，強調免經審議、也不必全體住戶百分百同意即可申請，每案最高補助達340萬元。市府希望降低門檻，加快改善老屋機能，讓長者與行動不便者上下樓更安全便利。

九份老街春節湧人潮　瑞芳警強化巡守防扒防詐

九份老街春節湧人潮　瑞芳警強化巡守防扒防詐

新北男童走失　金山警暖心安撫助母子重逢

新北男童走失　金山警暖心安撫助母子重逢

新北登山客受困三貂嶺　瑞芳警消聯手尋獲送醫

新北登山客受困三貂嶺　瑞芳警消聯手尋獲送醫

北海岸賞花新熱點　大鵬足湯「滿山園」春節亮相

北海岸賞花新熱點　大鵬足湯「滿山園」春節亮相

關鍵字：

新北市九份老街瑞芳警交通管制

讀者迴響

熱門新聞

快訊／第4個刮刮樂頭獎2000萬台南開出　30歲夫妻初二回娘家喜迎

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

最強小火鍋是哪一家？　網公開心中第一名

川普宣布加徵10%全球關稅

今初五迎財神6禁忌「別說這字」　少做1事窮神恐上門

酒店紅牌「3空」被捕！成植物人躺13年...最終判決曝

全台有雨！　2波溼答答時間曝

3波鋒面接力！　「雨最大」時間曝

陳妍希離婚1年回台過年「不P了」

日本隊台灣餵球投手：怕被懷疑是間諜

川普關稅被推翻！英、歐、加反應一次看

光電板廠志超、PCB廠宇環董座徐正民逝世　享壽72歲

美妝直播主「濾鏡突故障」真面目曝光…嚇掉14萬粉

更多

最夯影音

更多
花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船
北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面