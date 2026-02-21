快訊／五楊高架驚魂！35歲男突失控「我要下車」翻護欄墜落身亡

▲國道五楊高架驚險意外，一名乘客墜落不幸身亡。（圖／記者沈繼昌翻攝）



記者沈繼昌、黃宥寧、董美琪／桃園報導

國道一號五楊高架今（21）日下午發生嚴重墜橋事件。一輛計程車行經北向桃園路段時，車上35歲吳姓男子情緒突失控，要求駕駛停車讓他下車，隨後翻越高架護欄墜落至桃園市蘆竹區中正北路北上匝道。警消接獲通報後立即趕赴現場搶救，但吳男最終於17時23分在林口長庚醫院宣告急救無效，不幸身亡。

事件經過

16時30分左右，國道1號五楊高架北向49公里處，一輛計程車停靠路肩。當時54歲曾姓駕駛載著35歲吳男，原本行經路段前往台北振興醫院。吳男情緒突然激動，大叫要求下車，駕駛為避免衝突，將車輛靠邊停。未料吳男下車後翻越高架橋護欄，墜落至下方匝道路肩，國道警方與桃園市消防局迅速派遣人車前往處理。

▲男子在五楊高架橋上要求下車，隨即跳下護欄。（圖／記者沈繼昌翻攝）



救護過程

救護人員抵達現場時已有民眾先行實施DACPR（現場心肺復甦術）。現場醫護接手後進行CPR，並為傷者施予頸圈與長背板固定處置。傷者隨即被送往林口長庚醫院搶救，但經醫療團隊努力，仍於17時23分宣告急救無效。

本案由內政部警政署國道公路警察局第一公路警察大隊負責調查，桃園市政府消防局第三大隊蘆竹分隊執行現場救護。目前，國道警方仍釐清墜落原因，詳細經過有待進一步調查。

▼男子在五楊高架橋上要求下車，隨即墜下護欄。（圖／記者沈繼昌翻攝）



● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995