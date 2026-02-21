國中生相約過年「談判」爆衝突　空氣槍、水果刀、球棒全上場

▲台南街頭發生少年聚眾衝突事件，警方到場壓制並帶回相關人員，並查扣空氣手槍、水果刀及球棒等證物，全案依法送辦。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市街頭驚傳少年亮槍案件！兩名國中生日前在校內走路發生擦撞，竟心生嫌隙，相約於春節期間「談判」解決，不料雙方各自找來友人助陣，10多名少年齊聚學校門口，一言不合爆發衝突，甚至有人掏出空氣手槍射擊，場面一度失控，市警五分局獲報後迅速趕抵現場，將相關人等一舉帶回偵辦。

台南市警五分局指出，雙方少年因細故心生不滿，相約見面後發生糾紛衝突。過程中有人持空氣手槍射擊，並出現持水果刀及球棒等危險物品情形，已明顯危害現場秩序與公共安全。警方到場後立即控制局面，查扣空氣手槍、水果刀及球棒等證物，並將涉案少年全數帶回釐清案情。

五分局和緯所副所長林敏祥說明，本案涉及妨害秩序、傷害及違反《社會秩序維護法》等情事，另因當事人均為少年，後續依《少年事件處理法》函送台南地院少年法庭審理。警方將持續追查是否尚有其他涉案人員，並釐清衝突細節。

警方也呼籲，少年遇有糾紛應循正當管道處理，切勿因一時衝動相約聚眾滋事，甚至攜帶危險物品助陣，否則不僅觸法，也可能為自己的人生留下難以抹滅的紀錄。家長與校方亦應加強關懷與輔導，共同防範類似事件再度發生。