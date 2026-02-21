　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／台中知名吃到飽餐廳疑爆食物中毒　多人上吐下瀉發燒

▲▼救護車,快訊,命案,死亡,消防局,送醫,命危,救援,示意,救護車示意圖,示意圖救護車。（示意圖／ETtoday資料照）

▲一家五口初一吃百匯全中鏢，急診吊點滴。（示意圖／ETtoday資料照）

記者董美琪／綜合報導

台中市南屯區大型海鮮自助百匯餐廳春節期間驚傳疑似食物中毒事件。一名網友在社群平台發文指稱，一家五口於2月17日大年初一中午前往台中知名餐飲集團旗下吃到飽餐廳用餐，返家後陸續出現不適症狀，最終全數掛急診並被診斷為食物中毒，已向主管機關通報並提告求償。對此，台中市政府食品藥物安全處證實，已啟動調查並完成現場稽查與採樣，檢驗報告最快兩周內出爐。

當事人表示，當天上午11時15分與家人共進午餐，隔日下午開始出現嘔吐、腹痛、腹瀉與發燒等情形。症狀持續未緩解，至19日大年初三全家人一同前往醫院急診室治療，並接受點滴處置。家屬指出，不僅身體受創，原本春節期間可領取的加班費與全勤獎金也因此落空，認為損失難以彌補。

投訴人透露，餐廳方面僅提出五人合計6000元慰問金作為補償，無法接受相關處理方式，已向台中市食安處反映，並著手提出民事及刑事告訴，希望釐清責任歸屬。

食安處說明，21日接獲陳情後，立即依疑似食品中毒案件程序辦理，派員赴供餐場所進行環境查核與檢體採集，包含食品與相關食餘樣本，後續將送實驗室化驗。若檢出病原菌，將依違反《食品安全衛生管理法》裁處6萬元以上、2億元以下罰鍰；如人體檢體與食品檢體驗出相同致病菌株，將依同法第49條規定移送司法機關偵辦。

食安處強調，案件仍待檢驗結果確認，呼籲業者務必落實餐飲衛生管理，確保消費者飲食安全。

▼台中知名百匯爆食安疑雲。（圖／Threads網友提供）

▲▼台中知名百匯爆食安疑雲。（圖／Threads網友提供）

快訊／台中知名吃到飽餐廳疑爆食物中毒　多人上吐下瀉發燒
