生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

快訊／財神降臨！初五大樂透一注獨得頭獎　獎落台南

▲▼大樂透,台彩,彩券,台灣彩券。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

▲大樂透自2月12日起至3月3日連開20天。（AI協作圖／記者董美琪製作，經編輯審核）

記者陳瑩欣、董美琪／台北報導

大樂透第115000022期21日（初五）晚間開獎，本期頭獎1億元在台南市仁德區後壁里中正路二段138之1號「滿福寶彩券行」開出，由一注獨得。

春節加碼獎項的部分，本期開獎結果，春節大紅包、小紅包各送出19組和50組，春節大紅包獎項開出的19組中，有13組為1注獨得100萬元獎金，5組由2注均分，每注各得50萬元，另有1組為3注均分，每注各分得333,333元，合計春節大紅包總中獎注數為26注。

春節小紅包獎項開出的50組當中，39組為1注獨得10萬元獎金、10組由2注均分，每注各得5萬元，另有1組由3注均分，每注分得獎金33,333元，合計本期春節小紅包獎項的中獎注數為62注。

活動截至本期為止累積開出大紅包組數為269組，剩餘211組，累積開出小紅包組數為424組，剩餘376組，明天（2月22日）將繼續加開大紅包及小紅包獎項。

▲▼115/02/21(六)大樂透獎號。（圖／台彩）

▲▼115/02/21(六)春節大樂透大小紅包獎號。（圖／台彩）

▲▼ 。（圖／）

大樂透第115000022期21日（初五）最新開獎號碼：

大樂透：12、13、17、27、41、48　特別號：46

春節大紅包：06、09、13、14、18、20、23、38、49
春節小紅包：39

今彩539：1、8、19、20、25

4星彩：5072

3星彩：867

明天（2月22日）雖然是星期天，今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩還是有開獎，民眾仍有機會把今彩539加碼的千萬頭獎、大樂透的億元頭獎、100萬元春節大紅包或10萬元春節小紅包帶回家。

詳細派彩公告仍需以台彩官網為主。

02/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／美最高法院推翻川普關稅　賴清德發聲了
被德國「禁賣」連官網都斷線　華碩、宏碁回應了
張蘭急飛台北探孫！　揭春節缺席原因
快訊／幸運爆棚！今彩539頭獎4注中「每注750萬」　獎落4
快訊／初五大樂透一注獨得！獎落「這縣市」
砸5200元掃進22張刮刮樂小賺200元　達人算完驚喊「台彩

