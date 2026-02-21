　
社會 社會焦點 保障人權

狂偷工地店家「機車戴口罩」躲查緝　新竹警比對監視器逮人

記者黃宥寧／新竹報導

以為用口罩遮住車牌就能隱形？新竹縣竹北及新埔地區接連發生多起工地與店家遭闖入的竊盜及搶奪案。犯嫌持工具囂張破壞門窗與設施後大肆搜刮，造成地方民眾財物損失慘重。新竹縣竹北警分局獲報後組成專案小組，透過縝密追查，終於將這名自認「天衣無縫」的遮牌大盜逮捕歸案。

警方調查指出，該名涉案男子心思狡猾，為了躲避監視器與警方追緝，犯案時皆騎乘機車，並刻意在行進間用「黑色口罩」將機車車牌遮得嚴嚴實實。然而，凡走過必留下痕跡，竹北派出所專案小組擴大調閱案發地點周邊的大量監視器畫面，透過影像耐心比對，並將相關資料交叉查證，逐步拼湊出犯嫌的真實身分與活動軌跡。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲新竹大盜連偷工地店家，難逃竹北警鷹眼。（圖／記者黃宥寧翻攝）

在充分掌握事證後，竹北警方報請新竹地檢署指揮偵辦，隨後持拘票與搜索票直搗犯嫌住處執行搜索，當場將人逮捕到案。全案訊後依涉嫌搶奪、竊盜等罪嫌，移送新竹地方檢察署偵辦，成功拔除這顆讓地方頭痛的治安毒瘤。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲竹北連環竊盜搶奪犯，自認天衣無縫仍栽了 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

年節期間，竹北警分局也特別提醒，這段期間民眾採買頻繁，而工地與店家在夜間人潮減少時，最容易成為宵小眼中的肥羊。警方呼籲民眾務必檢視並加強門窗防護，貴重物品切忌外露；工地也應落實夜間巡查與監視設備的維護。若發現任何可疑人事物，請第一時間撥打110報案。警方承諾將持續強化巡邏與查緝，全力防制犯罪，讓鄉親能安心過個好年。

