天冷回不了家！八旬嬤忘帶鑰匙急求救　天母暖警全程守候

▲北市士林區八旬嬤出門辦事慘遭反鎖屋外見警車如見救星。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

太暖！北市士林區1名8旬老婦外出返家時忘帶鑰匙，受困門外受凍多時，見巡邏警車經過急忙揮手求助，天母派出所員警魏兆嶸、詹沛宜立即停車關心，耐心安撫情緒並協助聯繫鎖匠開鎖，全程守候確保安全。待門鎖順利開啟，老婦終於安心返家，頻頻道謝。

天母派出所警員魏兆嶸、詹沛宜日前執行巡邏勤務，行經忠誠路段時，眼尖發現這名滿頭白髮的老婦人在路邊神色慌張地揮手。員警立刻停車上前關心，得知阿嬤因為沒帶鑰匙進不了家門，一個人在寒風中站了許久。面對員警的關懷，阿嬤情緒相當激動，言談間更一度紅了眼眶，顯然受到了不小的驚嚇。

▲天母派出所警員魏兆嶸、詹沛宜暖心助阿嬤返家。（圖／記者黃宥寧翻攝）

面對驚魂未定的老婦人，2名員警展現鐵漢柔情，化身「暖警孫輩」放慢語氣輕聲安撫：「阿嬤，不要急，我們陪妳，沒事的！」在警方溫柔的陪伴下，阿嬤的情緒才逐漸平穩。員警隨即協助聯繫附近的合法鎖匠到場開鎖，並全程在旁守候，確保阿嬤的安全。當大門順利打開那一刻，阿嬤臉上終於露出如釋重負的笑容，頻頻向兩位熱心的員警道謝。

士林分局也藉此機會呼籲，民眾出門前務必再三檢查是否攜帶鑰匙或感應磁扣，建議可將備用鑰匙交由鄰近可信賴的親友或鄰居保管，以備不時之需。若家中有年長者，家屬可多加留意長輩外出狀況，或協助評估安裝電子鎖等便利設施，避免類似受困屋外的狀況再次發生；民眾若遇緊急情況，皆可隨時撥打110尋求警方協助。