獨／單親媽為子投資絕對能源百萬驚見負責人被收押　一度欲尋短轉怒告詐團

▲絕對能源吸金盤主嫌邱志豪開會畫面曝光。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

一名新北市單親媽媽也出面向《ETtoday新聞雲》記者出面指控，自己去年誤信「絕對能源」對外行銷「高利率特別股」與「DeFi借貸方案」投資，她幻想可以辦信貸投資致富，就可有更多時間照顧小孩，最終背負上百萬元債務。她表示，目前已與其他受害者聯繫，並在社群平台Threads籌組自救會，持續與潛在被害人聯絡、避免再有人遭到二度詐騙。

被騙走積蓄的單親媽媽透露，自己原本只是希望，為兩個年幼孩子多存一點未來的保障。當初是透過熟識人士介紹投資「特別股」高息方案，對方宣稱可穩定配息、逐步累積資產；後續又轉為以虛擬資產質押、參與DeFi借貸為名的投資模式，強調月息收益。

單親媽媽透露，當投資款項「卡住」情況時，群組中公司幹部、業務以洗白話術穩定投資者信心「被檢調找去當證人」很快就能恢復出入金企圖穩住投資人信心。她傻到乖乖相信，甚至向銀行申辦80萬元信貸繼續投資，每月背負房貸、信貸本息，生活壓力超大，讓她一度動了想帶著兩幼子輕生念頭。

直到後來透過邱男召開視訊會議表示有誠意收購債權，及後續邱男遭收押新聞報導，這名單親媽媽才意識到自己遭詐騙。她沉痛表示：當下「腦子一片空白」，自己一度情緒崩潰，甚至聽聞到已有投資被害人不堪身心壓力選擇尋短喪命，她一度崩潰萌生尋短念頭，後來所幸在朋友、家人安慰並提供經濟支持下，轉念提告捍衛自己權益。







▲理然法律事務所所長李欣庭呼籲投資絕對能源、絕對創新吸金盤民眾出面報案、提告維護自身權益。（圖／翻攝畫面）

絕對能源受害者自救會律師李欣庭指出，介紹投資的涉案業務楊獻智時具有新北居服員、保險業務員身分，利用工作關係與同事、客戶建立信任進行招攬。她認為，這類以熟人、同事身分為切入點的投資邀約，一般民眾更難拒絕。



被害單親媽媽沉痛表示：「我每天都在等。等錢回來。等事情結束。等一個我可以重新呼吸的那一天。我等到的，不是希望。而是真相。當我在視訊裡看到邱志豪的那一刻，我才知道，一切都是假的。所有的相信，都是假的。」



李欣庭也呼籲更多被害人保全手邊證據及匯款資料出面報警、提告，並遠離該公司後續宣稱的放款整合平台、收購虛擬幣、投資礦機等虛假邀約，避免陷入多重詐騙陷阱。



● 《ETtoday新聞雲》提醒您，請給自己機會：

自殺防治諮詢安心專線：1925；生命線協談專線：1995



