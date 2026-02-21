　
國際

美關稅跌到剩8.3%！台灣稅率排全球第5　20大進口國一次看

▲▼川普宣布對等關稅政策。（圖／路透社）

▲ 川普去年4月宣布對等關稅政策。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國最高法院20日做出重大裁決，認定總統無權依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）加徵關稅，使得美國對全球進口商品的加權平均關稅稅率一口氣從15.4%驟降至8.3%，降幅達7.1個百分點。

國際貿易監測組織Global Trade Alert指出，這項裁決使所有依IEEPA名義課徵的關稅全數失效，包括適用《美加墨協定》以外全球進口商品的10%基準關稅及針對特定國家加碼課徵的附加稅，例如對中國額外徵收的10%、對歐盟課徵的20%等。

緊急關稅與下限機制全數廢除

透過緊急行政命令實施的關稅同樣宣告無效，包括針對中國芬太尼問題祭出的緊急附加費、針對加墨邊境安全議題課徵的緊急關稅，以及原本用以防止其他關稅工具將實際稅率壓低至IEEPA水準以下的關稅下限機制，全都隨著最高法院宣判而廢除。

但依《貿易擴張法》第232條課徵的鋼鐵、鋁、銅、木材及汽車零組件等產品25%關稅仍然有效；針對中國商品依《貿易法》第301條加徵的各項關稅也繼續維持；最惠國待遇基本稅率（HTS/MFN Baseline Rates）同樣不受影響，包括《美墨加協定》與《美韓自由貿易協定》。

中國稅負仍居首位　越南台灣在後

▲▼ 川普對等關稅被推翻後稅率變化。（圖／翻攝自Global Trade Alert）

▲ 川普對等關稅被推翻後各國稅率變化。（圖／翻攝自Global Trade Alert，點擊可放大）

判決前後的變化顯示，美國前20大進口來源國的關稅負擔普遍大幅減輕。中國雖仍是稅負最重的國家，但平均關稅已從判決前的36.8%降至21.2%；越南以10.4%排名第2，成為前20大來源國中僅次於中國的高關稅國。接下來依序為日本9.9%、泰國9.7%，台灣則以9.6%排在第5位，判決前為14.6%。

從關稅結構看來，第232條關稅已成為多數國家面臨的主要稅負來源。以台灣為例，對美出口商品承受的第232條關稅達8.8%，最惠國基本稅率僅0.7%；中國則是同時背負11.2%的第301條關稅、7.5%的第232條關稅，加上2.5%的基本稅率。

巴西降幅大　緬甸寮國稅負驟減

各國關稅降幅差異顯著，前20大進口來源國中降幅最大的巴西達19.6個百分點，中國降了15.6個百分點，印尼、印度與越南分別減少14.9、14.1與11.2個百分點。台灣與日本降幅同為5.0個百分點，屬中等水準。而在所有貿易夥伴中，緬甸降幅最高達38.4個百分點，寮國也減少36.0個百分點。

產業影響兩極　IEEPA支撐產業稅率大降

產業層面影響方面，原本就以第232條關稅為主的鋼鐵、鋁與汽車產業稅率降幅不大；但過去高度仰賴IEEPA關稅的產業，隨著法源被最高法院否決，稅率出現劇烈下滑。

02/20 全台詐欺最新數據

一起讀判決／川普可以自己漲關稅嗎？

一起讀判決／川普可以自己漲關稅嗎？

2026 年 2 月 20 日大年初四，美國聯邦最高法院以 6–3 作成判決，認定川普總統在就任不久對外國商品加徵關稅違法，以下是這個判決的介紹。

關稅違法川普續出招　3月底訪中與習近平談判

關稅違法川普續出招　3月底訪中與習近平談判

擊斃3人！　美軍東太平洋再轟運毒船

擊斃3人！　美軍東太平洋再轟運毒船

川普啟動備案「301調查」　美財長曝這招更狠

川普啟動備案「301調查」　美財長曝這招更狠

對等關稅違法台灣該怎辦？　前藍委列3重點：美國最在意維持承諾可信

對等關稅違法台灣該怎辦？　前藍委列3重點：美國最在意維持承諾可信

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船
北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

