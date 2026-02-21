美關稅跌到剩8.3%！台灣稅率排全球第5　20大進口國一次看

▲ 川普去年4月宣布對等關稅政策。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國最高法院20日做出重大裁決，認定總統無權依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）加徵關稅，使得美國對全球進口商品的加權平均關稅稅率一口氣從15.4%驟降至8.3%，降幅達7.1個百分點。

國際貿易監測組織Global Trade Alert指出，這項裁決使所有依IEEPA名義課徵的關稅全數失效，包括適用《美加墨協定》以外全球進口商品的10%基準關稅及針對特定國家加碼課徵的附加稅，例如對中國額外徵收的10%、對歐盟課徵的20%等。

緊急關稅與下限機制全數廢除

透過緊急行政命令實施的關稅同樣宣告無效，包括針對中國芬太尼問題祭出的緊急附加費、針對加墨邊境安全議題課徵的緊急關稅，以及原本用以防止其他關稅工具將實際稅率壓低至IEEPA水準以下的關稅下限機制，全都隨著最高法院宣判而廢除。

但依《貿易擴張法》第232條課徵的鋼鐵、鋁、銅、木材及汽車零組件等產品25%關稅仍然有效；針對中國商品依《貿易法》第301條加徵的各項關稅也繼續維持；最惠國待遇基本稅率（HTS/MFN Baseline Rates）同樣不受影響，包括《美墨加協定》與《美韓自由貿易協定》。

中國稅負仍居首位 越南台灣在後

▲ 川普對等關稅被推翻後各國稅率變化。（圖／翻攝自Global Trade Alert，點擊可放大）

判決前後的變化顯示，美國前20大進口來源國的關稅負擔普遍大幅減輕。中國雖仍是稅負最重的國家，但平均關稅已從判決前的36.8%降至21.2%；越南以10.4%排名第2，成為前20大來源國中僅次於中國的高關稅國。接下來依序為日本9.9%、泰國9.7%，台灣則以9.6%排在第5位，判決前為14.6%。

從關稅結構看來，第232條關稅已成為多數國家面臨的主要稅負來源。以台灣為例，對美出口商品承受的第232條關稅達8.8%，最惠國基本稅率僅0.7%；中國則是同時背負11.2%的第301條關稅、7.5%的第232條關稅，加上2.5%的基本稅率。

巴西降幅大 緬甸寮國稅負驟減

各國關稅降幅差異顯著，前20大進口來源國中降幅最大的巴西達19.6個百分點，中國降了15.6個百分點，印尼、印度與越南分別減少14.9、14.1與11.2個百分點。台灣與日本降幅同為5.0個百分點，屬中等水準。而在所有貿易夥伴中，緬甸降幅最高達38.4個百分點，寮國也減少36.0個百分點。

產業影響兩極 IEEPA支撐產業稅率大降

產業層面影響方面，原本就以第232條關稅為主的鋼鐵、鋁與汽車產業稅率降幅不大；但過去高度仰賴IEEPA關稅的產業，隨著法源被最高法院否決，稅率出現劇烈下滑。