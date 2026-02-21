100元刮刮樂「老手玩法曝光」　彩券行員工：輸錢的人比較多

▲彩券行員工分享100元面額的玩法。（圖／記者呂佳賢攝）



網搜小組／劉維榛報導

刮刮樂到底該怎麼挑？一名彩券行女員工分享，100元刮刮樂不少人偏愛07、77、88等熱門尾數，不過賠錢機率偏高，基本還是靠運氣。她也曝光老玩家玩法，先從檯面上挑尾端一張來試手氣，沒中的話，可以連號買三張拼拼看，再沒中就直接換款式。文章引發網友熱議，「已經輸5000元了…才看到這篇文」。

一名女網友在Threads表示，她在彩券行打工發現有趣現象，以100元面額刮刮樂來說，大家喜歡選熱門的07、12、77、88、99、100等尾數號碼，「這些是真的容易中！」反觀冷門尾數像是31、39、61、73、84就別碰。

[廣告]請繼續往下閱讀...

若以去年的經驗來說，原PO坦言，其實買100元面額賠的機率會比較高，「小張的連很多號不容易中獎或是賺錢」，基本上中獎就是靠運氣。

不過仍想試試手氣的話，原PＯ大方分享「老玩家的玩法」，可先在檯面上挑「尾巴那張」來試手氣；如果沒中，最多就連三張一起買，再沒中就直接換款式；一旦中獎，就會趁著手氣轉戰200元或500元面額，「乘著運勢走」。

網反駁：冷門號39、73也中過獎

文章曝光後，網友紛紛熱議，「我已經輸5000元了…才看到這篇文」、「我剛買一張500元選尾數07的…直接摃龜欸」、「我選73中5000元欸」、「我這幾天挑尾數39都有中欸」、「100元的買整本大概只會回收6100至6200元左右」、「100元的我選冷門號就有中」、「不要帶太多現金去 ，會輸到脫褲」、「我昨天買3張100的中400元，今天買2張200的中500元，我就亂選的號碼」、「我是每年買73都中獎的人」。