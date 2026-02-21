　
生活

人多到路邊排排站！丹丹漢堡休6天「今天開工了」一票秒打卡

▲▼丹丹漢堡。（圖／記者許宥孺攝）

▲丹丹漢堡。（圖／記者許宥孺攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

南部人氣速食「丹丹漢堡」餐點美味、價格實惠，是許多觀光客到訪必吃的美食，不過就有網友過年期間到中南部走春，本來滿心期待可以吃丹丹，沒想到店家從2月15日起公休六天，讓一票人崩潰，「我每年都為了丹丹回去，每年都吃不到」。但就在今（21）日，有網友開心曬出排隊買丹丹的照片，「現場人多到路邊排排站了！」

丹丹漢堡日前公告，「2026丹丹的春節休假日來了！！！2/15（日）～2/20（五）一共公休6天，2/21（六）初五丹丹就會跟著大家一起開工了！」隨著開工日到來，不少人紛紛曬出打卡丹丹的照片，「丹丹漢堡我來啦」、「不曉得為什麼，每次農曆春節伊始，都要早起來丹丹漢堡～才有過農曆新年的感覺～」「現場人多到路邊排排站了！」

過年回南部　想吃結果撲空

事實上，過年前有網友在Threads發文，春節期間到南部走走，原本計畫前往丹丹漢堡用餐，卻發現店家公告自2月15日開始公休六天，期待落空，「滿心期待想回味一下，結果撲空」

許多人見狀也哀號，「今天終於從日本回高雄的人，滿心歡喜想吃丹丹的說」、「丹丹在我家隔壁，我每年都提前一周回家過年，那天看大排長龍，都想說等沒人排隊再來買，然後他就休息了」、「多請假一天，事由：吃丹丹」、「想說中午繞過去買個午餐，結果發現休息」。

網友力挺　讚丹丹幸福企業

不過，也有網友認為，這樣的安排是幸福企業，「丹丹一如往常地見紅就休，算是一種幸福企業了」、「身為丹丹的員工覺得很欣慰」、「以前在丹丹打工還會被call回去支援除夕，現在已經變更幸福了嗎」、「這樣很不錯~讓員工過年好好休息」。

值得注意的是，不只是丹丹漢堡，鼎泰豐老闆也希望底下員工也能回家過年，所以從2017年起全台門市在除夕與初一公休，今年也是一樣（休2/16、2/17），已經連10年這兩天都不營業。海底撈火鍋近年來全台各店在除夕與初一都會休息，初二恢復正常營業，今年也是一樣公休2天，餐廳感謝每位海底撈夥伴過去一年的辛勞。

02/20 全台詐欺最新數據

丹丹漢堡春節休假排隊

