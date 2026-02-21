姪女磕頭賺到30斤銀磚壓歲錢　驚呆陸全網狂喊認親：舅舅還有我

記者任以芳／綜合報導

山東臨沂上演「壓歲錢鬧劇」在社群平台引發廣泛關注。大年三十深夜，一名舅舅在酒過三巡後，竟從車內搬出一塊重達30斤、價值超過30萬元人民幣的純銀銀磚，當場送給5歲的外甥女作為壓歲禮，隨後孩子懵懵懂懂跪地磕頭收下，這段過程被拍成影片後引發網民熱議。

「來，給舅舅磕個頭，這塊銀磚就歸你了！」大年三十晚上，山東臨沂一戶人家的年夜飯桌上，喝醉酒的的舅舅突然起身，從車裡搬出一塊沈甸甸的「大鐵塊」，重達30斤、價值超30萬元的銀磚。（台幣約140多萬）

看似「財大氣粗」的戲碼，在短短24小時內大反轉。大年初一清晨，孩子的父母在冷靜思考後一致認為，這份厚禮並非驚喜，而是「燙手山芋」。

▲ 30斤銀磚當壓歲錢？舅舅酒後豪送30萬，5歲外甥女磕頭差點「暴富」。（圖／翻攝 點時）

邵女士（孩子母親）表示，這塊銀磚按目前白銀市價計算，總值高達30多萬元，別說一個5歲孩子承受不起，對於普通家庭而言，保管如此昂貴的貴重物品不僅存在安全風險，更可能引發不必要的家庭矛盾。

家長主動找到舅舅並婉言謝絕，「心意領了，但這銀磚太貴重，孩子受不起。」酒醒後的舅舅也意識到自己先前的舉動確實有些「誇張，隨即爽快收回原物，改送出一塊價值千元的小銀磚作為替代，成功讓一場尷尬的豪贈化解為溫馨的儀式感。

影片被邵女士上傳至社交平台後，迅速引爆「壓歲錢內卷」的討論。在現今壓歲錢金額動輒數千甚至送金條的趨勢下，這對父母的行為獲得大陸網民點贊。

許多人認為，壓歲錢的本意是「壓祟」，象徵驅邪避災與平安吉祥，若金額高到成為負擔或攀比的工具，祝福便會變了調。