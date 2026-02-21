關稅違法川普續出招！3月底訪中會習近平　「稀土＋芬太尼」成焦點

▲美國總統川普、中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國最高法院於當地時間20日裁定總統川普動用緊急權力課徵的多項關稅違法。在此之際，白宮證實川普將於3月31日至4月2日出訪中國，與中國國家主席習近平會面。這場川習會被視為攸關美中貿易戰走向，但法院重挫關稅政策後，也讓原本趨於穩定的美中關係再添變數。

根據《路透社》，白宮官員表示，川普即將展開延長訪問行程，預計與習近平在北京進行會談。此行原本被外界解讀為延續雙方先前達成的「貿易休兵」，避免彼此再度加碼關稅。不過，最高法院推翻川普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對多國商品課徵的關稅，尤其是針對中國輸美商品的20%關稅，被認定逾越權限，美中互動再生波瀾。

這20%關稅原本與「芬太尼流通」及「貿易失衡」等國家緊急狀態掛鉤。川普政府主張，全球性關稅措施是因貿易逆差「削弱美國製造業」所必須採取的手段。但法院裁決後，相關措施面臨調整壓力。至於依據301條款與232條款實施的部分對中關稅，仍繼續有效。

川普在記者會強調，他將推出新的全球性10%關稅，為期150天，但未明確說明是否恢復部分被推翻的對中關稅。談及即將到來的中國行，他語帶誇張地說，「那將會是一次瘋狂的行程」，還向來訪外國領袖表示，「我們必須辦一場中國歷史上前所未有的盛大場面。」

分析人士指出，法院裁決恐怕讓北京在談判桌上更具信心。華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國經濟專家甘迺迪（Scott Kennedy）直言，川普先前已在貿易戰中「轉為防守」，尤其面對中國以稀土等關鍵抗產供應作為籌碼的威脅，這次關稅更在法院判決面臨挫敗，恐讓北京當局坐實川普為弱勢的看法。

甘迺迪認為，中方目前傾向維持雙邊關係、讓緊張情勢不再升溫，同時樂見美方影響力相對下降。

報導提到，川普與習近平上次是去年10月在南韓面對面，當時達成貿易休兵共識，對敏感的台灣海峽議題著墨並不多。不過，習近平本月與川普通話時提及美國對台軍售。華府去年12月宣布對台規模達111億美元的軍售案，為歷來最大規模之一。

此外，川普透露，習近平在2月通話中表示將考慮增加大豆採購。中國是全球最大的大豆消費國，美國農民則是川普重要政治支持基礎。不過有分析認為，在關稅政策遭遇法律阻礙後，北京是否落實大規模採購承諾，仍有變數。

值得注意的是，川普自2025年1月展開第二任期後掀起全球貿易戰，對多國加徵關稅，引發盟友不滿。批評者認為，對所有國家全面加稅，反而讓中國在相對關稅壓力下受影響較小。

彼得森國際經濟研究所學者喬澤姆帕（Martin Chorzempa）分析，若對其他國家的有效稅率下降幅度大於中國，反而可能間接增加對北京的壓力，但對中國徵生的關稅多具備法律基礎和完善機制，「比對其他國家更具持久性」。