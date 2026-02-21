　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

關稅違法川普續出招！3月底訪中會習近平　「稀土＋芬太尼」成焦點

▲▼美國總統川普、中國國家主席習近平。（圖／路透）

▲美國總統川普、中國國家主席習近平。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美國最高法院於當地時間20日裁定總統川普動用緊急權力課徵的多項關稅違法。在此之際，白宮證實川普將於3月31日至4月2日出訪中國，與中國國家主席習近平會面。這場川習會被視為攸關美中貿易戰走向，但法院重挫關稅政策後，也讓原本趨於穩定的美中關係再添變數。

根據《路透社》，白宮官員表示，川普即將展開延長訪問行程，預計與習近平在北京進行會談。此行原本被外界解讀為延續雙方先前達成的「貿易休兵」，避免彼此再度加碼關稅。不過，最高法院推翻川普依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）對多國商品課徵的關稅，尤其是針對中國輸美商品的20%關稅，被認定逾越權限，美中互動再生波瀾。

這20%關稅原本與「芬太尼流通」及「貿易失衡」等國家緊急狀態掛鉤。川普政府主張，全球性關稅措施是因貿易逆差「削弱美國製造業」所必須採取的手段。但法院裁決後，相關措施面臨調整壓力。至於依據301條款與232條款實施的部分對中關稅，仍繼續有效。

川普在記者會強調，他將推出新的全球性10%關稅，為期150天，但未明確說明是否恢復部分被推翻的對中關稅。談及即將到來的中國行，他語帶誇張地說，「那將會是一次瘋狂的行程」，還向來訪外國領袖表示，「我們必須辦一場中國歷史上前所未有的盛大場面。」

分析人士指出，法院裁決恐怕讓北京在談判桌上更具信心。華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）中國經濟專家甘迺迪（Scott Kennedy）直言，川普先前已在貿易戰中「轉為防守」，尤其面對中國以稀土等關鍵抗產供應作為籌碼的威脅，這次關稅更在法院判決面臨挫敗，恐讓北京當局坐實川普為弱勢的看法。

甘迺迪認為，中方目前傾向維持雙邊關係、讓緊張情勢不再升溫，同時樂見美方影響力相對下降。

報導提到，川普與習近平上次是去年10月在南韓面對面，當時達成貿易休兵共識，對敏感的台灣海峽議題著墨並不多。不過，習近平本月與川普通話時提及美國對台軍售。華府去年12月宣布對台規模達111億美元的軍售案，為歷來最大規模之一。

此外，川普透露，習近平在2月通話中表示將考慮增加大豆採購。中國是全球最大的大豆消費國，美國農民則是川普重要政治支持基礎。不過有分析認為，在關稅政策遭遇法律阻礙後，北京是否落實大規模採購承諾，仍有變數。

值得注意的是，川普自2025年1月展開第二任期後掀起全球貿易戰，對多國加徵關稅，引發盟友不滿。批評者認為，對所有國家全面加稅，反而讓中國在相對關稅壓力下受影響較小。

彼得森國際經濟研究所學者喬澤姆帕（Martin Chorzempa）分析，若對其他國家的有效稅率下降幅度大於中國，反而可能間接增加對北京的壓力，但對中國徵生的關稅多具備法律基礎和完善機制，「比對其他國家更具持久性」。

02/20 全台詐欺最新數據

國際熱門新聞

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

川普宣布加徵10%全球關稅

川普關稅被推翻！英、歐、加反應一次看

日本自駕出事！台灣一家5口3人重傷

美國最高法院裁定：川普對等關稅違法

美最高院裁定關稅違法　川普轟「恥辱」

又點名台灣「搶走晶片」　川普回應關稅裁決

81款耳機驗出「有毒物質」　滲入體內恐致癌

快訊／貿易協議仍有效？　川普：有些將被其他關稅取代

川普關稅違法「美股收紅」　台積電ADR大漲2.85%

川普政府「估需退5.5兆關稅」　各國大廠討錢

川普關稅被推翻　全球貿易恐再陷混亂

台旅客2星負評！日旅館罕見反擊揭真相

川普關稅違法　美零售聯盟坐等「拿回巨額稅金」

相關新聞

川普「後院保衛戰」　陸學者：團結表象或信任赤字

川普「後院保衛戰」　陸學者：團結表象或信任赤字

美國五角大廈上演了一場自冷戰結束以來，規模最為宏大的西半球軍事集結。在美軍參謀長聯席會議主席丹·凱恩（Dan Kane）的號召下，來自美洲34個國家的軍方高層罕見齊聚，試圖在「美國優先」的戰略框架下，重塑美洲的安全秩序。復旦大學美國研究中心教授張家棟分析指出，這場會議不僅是川普政府鞏固「戰略後院」的指標性動作，更隱含了對域外大國在拉美影響力的「軟性排他」意圖。即便會場營造出將領雲集的團結氛圍，美方仍需面對深重的歷史陰影與區域內國家的信任赤字，這場「後院保衛戰」的實質成效仍充滿挑戰。

政院昔用珍奶讚關稅談判「有為有守」　媒體人酸：還喝得下去？

政院昔用珍奶讚關稅談判「有為有守」　媒體人酸：還喝得下去？

川普啟動備案「301調查」　美財長曝這招更狠

川普啟動備案「301調查」　美財長曝這招更狠

對等關稅違法台灣該怎辦？　前藍委列3重點：美國最在意維持承諾可信

對等關稅違法台灣該怎辦？　前藍委列3重點：美國最在意維持承諾可信

川普關稅違法　傅崐萁：政院應重新確立談判底線

川普關稅違法　傅崐萁：政院應重新確立談判底線

讀者迴響

熱門新聞

快訊／第4個刮刮樂頭獎2000萬台南開出　30歲夫妻初二回娘家喜迎

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

最強小火鍋是哪一家？　網公開心中第一名

川普宣布加徵10%全球關稅

今初五迎財神6禁忌「別說這字」　少做1事窮神恐上門

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

酒店紅牌「3空」被捕！成植物人躺13年...最終判決曝

全台有雨！　2波溼答答時間曝

3波鋒面接力！　「雨最大」時間曝

川普關稅被推翻！英、歐、加反應一次看

陳妍希離婚1年回台過年「不P了」

日本隊台灣餵球投手：怕被懷疑是間諜

美妝直播主「濾鏡突故障」真面目曝光…嚇掉14萬粉

即／北市大安區某醫美診所爆槍響！　負責人中彈送醫

