醫美老闆開工團拜遭槍擊！爭議背景曝光　借錢反遭黑道吞千萬

▲大安區某醫美診所蕭姓負責人在團拜時遭槍擊，腿部中彈血流如注。（圖／網友三重溜的滑提供）

記者黃宥寧、葉品辰／台北報導

台北市大安區仁愛路一家醫美診所今(21)日中午12時40分驚傳槍響，正值開工團拜之際，65歲蕭姓負責人疑因經營糾紛，遭不明男子尾隨後連開4槍，其中1槍擊中右小腿，當場血流如注，另有2名員工遭流彈波及輕微擦挫傷，警方正全力追緝開槍歹徒，而蕭姓男子先前就多次捲入企業經營權之爭，這次再度疑因經營權爭議登上新聞版面，甚至險些喪命。

據了解，蕭姓男子早年活躍於電子產業投資圈，是股市大金主，曾捲入多宗企業經營權爭議，業界甚至傳言，他與立委及情治單位關係密切，因此總能從爭議中平安脫身。

2016年間，曾曾借款新台幣1億元給經營「駿熠集團」的高姓友人周轉。後來高男因資金調度困難無力償還，只得將公司經營權轉讓給蕭男，而蕭接手後積極整頓體質，公司營運逐漸回穩，甚至成功上櫃，市場評價回升，也讓外界對這筆交易議論紛紛。

▲地上遺留一灘蕭男中槍的血跡。（圖／記者黃宥寧攝）

不過，隨著公司轉型見效，高男心生不滿，雙方關係轉趨緊張，高男於是找來天道盟太陽會人士出面協調，對方多次率眾前往蕭男位於新北與台北的廠辦外舉牌抗議、施壓，高喊口號要求「出來面對」，蕭男為避免事態擴大，一度同意開立1000萬元支票作為和解金，希望結束糾紛。

然而，這筆款項卻在交付過程中傳出遭人攔截領走，資金流向引發爭議，甚至有幫派人士被指覬覦公司經營權，意圖介入公司運作。事件最終鬧上檯面，警方循線查辦，相關人員被依恐嚇取財、侵占等罪嫌移送。如今9年後再爆槍擊案，結果又疑與經營糾紛有關，但歹徒犯案動機有待警方進一步調查釐清。