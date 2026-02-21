　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

醫美老闆開工團拜遭槍擊！爭議背景曝光　借錢反遭黑道吞千萬

▲▼ 大安區某醫美診所負責人遭槍擊，中彈畫面曝光。（圖／網友三重溜的滑提供，下同）

▲大安區某醫美診所蕭姓負責人在團拜時遭槍擊，腿部中彈血流如注。（圖／網友三重溜的滑提供）

記者黃宥寧、葉品辰／台北報導

台北市大安區仁愛路一家醫美診所今(21)日中午12時40分驚傳槍響，正值開工團拜之際，65歲蕭姓負責人疑因經營糾紛，遭不明男子尾隨後連開4槍，其中1槍擊中右小腿，當場血流如注，另有2名員工遭流彈波及輕微擦挫傷，警方正全力追緝開槍歹徒，而蕭姓男子先前就多次捲入企業經營權之爭，這次再度疑因經營權爭議登上新聞版面，甚至險些喪命。

據了解，蕭姓男子早年活躍於電子產業投資圈，是股市大金主，曾捲入多宗企業經營權爭議，業界甚至傳言，他與立委及情治單位關係密切，因此總能從爭議中平安脫身。

2016年間，曾曾借款新台幣1億元給經營「駿熠集團」的高姓友人周轉。後來高男因資金調度困難無力償還，只得將公司經營權轉讓給蕭男，而蕭接手後積極整頓體質，公司營運逐漸回穩，甚至成功上櫃，市場評價回升，也讓外界對這筆交易議論紛紛。

▲仁愛路醫美診所傳出槍擊案。（圖／記者黃宥寧攝）

▲地上遺留一灘蕭男中槍的血跡。（圖／記者黃宥寧攝）

不過，隨著公司轉型見效，高男心生不滿，雙方關係轉趨緊張，高男於是找來天道盟太陽會人士出面協調，對方多次率眾前往蕭男位於新北與台北的廠辦外舉牌抗議、施壓，高喊口號要求「出來面對」，蕭男為避免事態擴大，一度同意開立1000萬元支票作為和解金，希望結束糾紛。

然而，這筆款項卻在交付過程中傳出遭人攔截領走，資金流向引發爭議，甚至有幫派人士被指覬覦公司經營權，意圖介入公司運作。事件最終鬧上檯面，警方循線查辦，相關人員被依恐嚇取財、侵占等罪嫌移送。如今9年後再爆槍擊案，結果又疑與經營糾紛有關，但歹徒犯案動機有待警方進一步調查釐清。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
坐擁億元財產只穿平價服！網曝：這才是真富豪
HYBE女天團過年拋震撼彈！暫停演藝活動
連3天高溫飆30度！　228連假有雨
快訊／阿嬤載3幼孫賞花！　衝進櫻花林骨折受困
過年尾聲「最鼻酸一幕」　阿嬤：又剩我一個人了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

張文案3／鄭捷案後蝴蝶效應！回顧「隨機殺人元年」　劇本驚人相似

快訊／嬤載孫賞花！衝進櫻花林骨折受困　3童嚇壞消防鋸門救人

快訊／三貂角燈塔附近機車自撞！車身瞬間陷火海　騎士乘客送醫

小年夜到初五！南投森林大火狂燒29公頃　投水540噸終撲滅

快訊／駕駛下坡恍神！鏟翻路邊小貨車　壓爛自己車頂畫面曝光

醫美老闆開工團拜遭槍擊！爭議背景曝光　借錢反遭黑道吞千萬

19歲出國變美軍醫療兵！滯美男遭控逃兵　法院判無罪理由曝

超劣國中生「讓烏龜抽菸」照片曝　桃園動保處：最高可罰7萬5

墾丁渡假遭機師「掀衣狂吻」　情傷女拍門大叫：讓我出去！

日人高雄旅遊遇超劣小黃！繞路還索千元清潔費　觀光局長親回應

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

黑衣男圓鍬狂撬娃娃機！得手萬元躲巷子遭逮...竟是雙北通緝犯

合歡山一早下冰霰了！武嶺至松雪樓路段結冰　8時起限掛雪鏈通行

黃國昌大年初四走春又被嗆！　騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

桂林「九馬畫山」神壁畫曝光　傳說數出九匹馬必中狀元

大甲鎮瀾宮初四接神抽四季籤

張文案3／鄭捷案後蝴蝶效應！回顧「隨機殺人元年」　劇本驚人相似

快訊／嬤載孫賞花！衝進櫻花林骨折受困　3童嚇壞消防鋸門救人

快訊／三貂角燈塔附近機車自撞！車身瞬間陷火海　騎士乘客送醫

小年夜到初五！南投森林大火狂燒29公頃　投水540噸終撲滅

快訊／駕駛下坡恍神！鏟翻路邊小貨車　壓爛自己車頂畫面曝光

醫美老闆開工團拜遭槍擊！爭議背景曝光　借錢反遭黑道吞千萬

19歲出國變美軍醫療兵！滯美男遭控逃兵　法院判無罪理由曝

超劣國中生「讓烏龜抽菸」照片曝　桃園動保處：最高可罰7萬5

墾丁渡假遭機師「掀衣狂吻」　情傷女拍門大叫：讓我出去！

日人高雄旅遊遇超劣小黃！繞路還索千元清潔費　觀光局長親回應

美關稅跌到剩8.3%！台灣稅率排全球第5　20大進口國一次看

一起讀判決／川普可以自己漲關稅嗎？

《康熙》捧紅「3怪咖」經典人物！如花轉戰廟會　邱品叡家暴許純美

告別紙本傳真！高雄漁港進出港開放線上申請　省時省力攻略曝光

100元刮刮樂「老手玩法曝光」　彩券行員工：輸錢的人比較多

人多到路邊排排站！丹丹漢堡休6天「今天開工了」一票秒打卡

性感男神黑化！葛倫鮑威爾「狂殺7名繼承人」　《豪門殺人指南》強奪280億　

三語齊發深入部落　關山警打造年節宣導「零距離」網絡

柯震東、王淨、朱軒洋春節化身招財貓！　《功夫》走春迺夜市人潮炸裂

關稅違法川普續出招！3月底訪中會習近平　「稀土＋芬太尼」成焦點

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

社會熱門新聞

酒店紅牌「3空」被捕！成植物人躺13年...最終判決曝

即／北市大安區某醫美診所爆槍響！　負責人中彈送醫

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

挑初五開工日開槍！醫美診所負責人中彈…供品桌一地血

快訊／新竹女自焚未遂　3車遭波及

台南民宅大火　狗狗命危讓飼主崩潰

醫美診所負責人中彈！旁人攙扶癱坐血染紅褲

即／台東嫌犯搶警車逃逸　多輛警車追逐釀車禍

被毆、潑汽油　法官判3子女免養惡父　

孕婦如廁急產嬰掉進馬桶　臉朝上幸運獲救

永福橋小黃跨雙黃線　男騎士遭迎面撞死

父偷香水草莓要給女兒吃　園主急報警：剛噴藥恐中毒

新北女拋錨遇「天價拖吊」　不到10公里要10萬氣炸

嘉義倉庫傳惡火百萬賓士變廢鐵

更多熱門

相關新聞

醫美診所負責人中彈！旁人攙扶癱坐血染紅褲

醫美診所負責人中彈！旁人攙扶癱坐血染紅褲

台北市大安區仁愛路四段一處醫美診所今(21日)中午12時40分驚傳槍響！正逢開工團拜日，65歲蕭姓負責人卻疑似因經營糾紛問題，遭不明人士連開4槍，其中1槍擊中右小腿，而事發當下鮮血直流的畫面也曝光！

挑初五開工日開槍！醫美診所負責人中彈…供品桌一地血

挑初五開工日開槍！醫美診所負責人中彈…供品桌一地血

年初二開車回雲林！返鄉男跨雙黃線猛撞對向車釀3傷

年初二開車回雲林！返鄉男跨雙黃線猛撞對向車釀3傷

冰球賽槍擊　變性父射殺前妻與兒子

冰球賽槍擊　變性父射殺前妻與兒子

乳癌權威周佳正被撞死　司機判1年半緩刑5年

乳癌權威周佳正被撞死　司機判1年半緩刑5年

關鍵字：

台北槍擊醫美借貸

讀者迴響

熱門新聞

快訊／第4個刮刮樂頭獎2000萬台南開出　30歲夫妻初二回娘家喜迎

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

最強小火鍋是哪一家？　網公開心中第一名

川普宣布加徵10%全球關稅

今初五迎財神6禁忌「別說這字」　少做1事窮神恐上門

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

酒店紅牌「3空」被捕！成植物人躺13年...最終判決曝

全台有雨！　2波溼答答時間曝

3波鋒面接力！　「雨最大」時間曝

川普關稅被推翻！英、歐、加反應一次看

陳妍希離婚1年回台過年「不P了」

日本隊台灣餵球投手：怕被懷疑是間諜

美妝直播主「濾鏡突故障」真面目曝光…嚇掉14萬粉

即／北市大安區某醫美診所爆槍響！　負責人中彈送醫

更多

最夯影音

更多
花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船
北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面