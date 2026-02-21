　
    • 　
>
明起連3天高溫飆30度！　228連假有雨降溫

▲▼初六天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

春節假期進入尾聲，全台各地至下周二（24日）前維持多雲到晴，僅東半部、恆春半島因迎風面有短暫陣雨情況，另提醒明晚至開工日北方海面有鋒面通過，基隆北海岸、大台北地區恐出現零星短暫雨。228連假則將迎來近期雨勢較強的一波降雨。

▲▼初六天氣。（圖／氣象署提供）

▲至下周二前須留意日夜溫差。

氣象署預報員曾昭誠指出，明（22）日至下周一（23）台灣北方海面有鋒面通過，雖不是很靠近，但基隆北海岸、大台北地區仍會有零星短暫雨；下周二（24日）晚上到周三（25日）東北季風增強，北部、東半部、恆春半島出現局部短暫陣雨，其餘地區皆為多雲天氣。

曾昭誠表示，下周四隨著東北季風減弱，降雨縮小至桃園以北、東半部及恆春半島，中部以北則因中層雲系通過有局部短暫雨，平地不受影響。

曾昭誠說，二二八連假開始將有另一波鋒面通過，降雨更廣泛，將是近期雨勢強度較強的時段，中部以北有局部短暫陣雨，僅南部平地下雨機率低，且鋒面通過時雨偏大，後又受到華南雲系移出影響，雲量偏多，3月3日前天氣都不會太理想。

▲▼初六天氣。（圖／氣象署提供）

▲未來一周溫度趨勢。

氣溫部分差異不大，即起至下周二全台白天高溫皆在25度以上、中南部約30度，夜晚清晨低溫則落在16至20度左右，日夜溫差大。

曾昭誠提醒，下周三起東北季風影響，北部、宜蘭地區白天高溫略降至20至22度，周四再回升到25度以上，周五因鋒面通過雲多有雨，北部、宜蘭地區白天降至25度，低溫則剩15至17度，周六迎東北季風北部高溫再降至20度，南部約25度上下。

