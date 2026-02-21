　
國際

擊斃3人！美軍東太平洋轟炸運毒船　「南方之矛」已奪148命

▲▼ 。（圖／翻攝自X／Southcom）

▲ 美軍再度打擊運毒船。（圖／翻攝自X／Southcom）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美軍20日於東太平洋海域針對涉嫌毒品走私的船隻發動空襲，造成船上3名人員當場死亡。這是川普政府「南方之矛行動」本周內第2起致命攻擊，自去年9月以來累計死亡人數攀升至148人。

南方司令部證實發動「致命動能打擊」

美國南方司令部在社群平台X發文證實，「在指揮官唐諾文上將（Francis Donovan）指示下，南方之矛聯合特遣隊對一艘由指定恐怖組織運營的船隻實施致命動能打擊。」

聲明指出，「情報確認該船沿著已知毒品走私路線航行，並從事毒品走私活動。」美方公布的16秒影片顯示，遭襲船隻在海面上瞬間陷入火海，造成船上3人死亡，行動中並無美軍人員受傷。

本周第2起攻擊　川普稱進入「武裝衝突」狀態

綜合《衛報》等外媒，美軍本周稍早才在東太平洋與加勒比海對3艘疑似運毒的船隻發動攻擊，導致11人喪生，成為今年單次死傷最慘重的行動之一。總統川普此前宣稱，美國與拉美毒梟正處於「武裝衝突」狀態，強調必須升級打擊手段以遏止毒品流入。

律師批「明目張膽違法」　實際效益惹疑

但這類軍事行動引發國會與法律專家激烈質疑，美國公民自由聯盟（ACLU）律師史坦（Jeffrey Stein）與安德斯（Christopher Anders）去年12月聯合聲明批評，「根據美國及國際法律，動用軍事力量殺害僅涉嫌犯罪的平民是明目張膽的違法行為。」

批評者指出，許多過量服藥致死事件的芬太尼主要透過墨西哥陸路走私進入美國，質疑海上攻擊的實際效益。更具爭議的是，軍方曾對第一發攻擊後倖存的生還者進行二次打擊，民主黨議員與法律學者痛批此舉形同謀殺，甚至構成戰爭罪行。

02/20 全台詐欺最新數據

美軍攻擊毒品走私南方之矛川普政策國際爭議

