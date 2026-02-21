過年尾聲「最鼻酸一幕」　年輕人車上掉淚！阿嬤：又剩我一個人了

▲過年一結束，原PO心疼阿公阿嬤怎麼面對安靜。（圖／CFP）



網搜小組／劉維榛報導

過年團圓後的失落感！一名網友感嘆，每次過完年總會想到，阿公阿嬤要怎麼面對突然安靜下來的家？過年時熱鬧吵雜，收假後卻瞬間回歸平靜，反差令人鼻酸。文章曝光後，一票網友也心疼流淚回應，「阿嬤哭著說又要自己一個人了」、「阿公都帶著快哭的表情目送我們離開」。

一名網友在Threads發文感慨，過年期間長輩總是忙進忙出，準備年菜、紅包、零食，就算嘴上喊累，臉上卻是滿滿笑容，但隨著年假進入尾聲，孩子、孫子準備要離開時，兩老在門口送別的身影變得孤單。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，原PO不捨直呼，「每次過完年後都在想，阿公阿嬤要怎麼面對過完年後，突然變安靜的家裡？」

熱鬧與寂靜反差 最揪心一幕烙印在腦海裡

文章引發萬人共鳴，「阿嬤都是期待著過年，大家離開後，就期待著接下來的清明、端午、中秋，又到過年了，日復一日，年復一年」、「離開老家，是全巷子最晚離開的，安靜的讓人心酸」、「每次阿公都帶著快哭的表情目送我們離開，我也忍不住在車裡默默掉淚」、「我阿嬤在世的時候，每次大家離開老家，她都會哭著說又要自己一個人了」、「珍惜有阿公阿嬤的日子，真的是人生最美好的時光」。

但也有網友轉換思考安慰，「他們會不會其實鬆一口氣」、「有夠累，這群屁孩終於回去了」、「平常兩老的垃圾兩天倒一次沒問題，過年後兩天還倒不完」、「我服務的阿嬤們都說：快累死了終於回去了！所以不要擔心阿嬤 」、「連續幾天在阿公阿嬤家玩到12點，阿公的臉都陰沉到不行」。