　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

過年尾聲「最鼻酸一幕」　年輕人車上掉淚！阿嬤：又剩我一個人了

▲過年,團圓,拜訪,親戚,年夜飯,拜年,新年,慶祝,吃飯示意圖。（圖／CFP）

▲過年一結束，原PO心疼阿公阿嬤怎麼面對安靜。（圖／CFP）

網搜小組／劉維榛報導

過年團圓後的失落感！一名網友感嘆，每次過完年總會想到，阿公阿嬤要怎麼面對突然安靜下來的家？過年時熱鬧吵雜，收假後卻瞬間回歸平靜，反差令人鼻酸。文章曝光後，一票網友也心疼流淚回應，「阿嬤哭著說又要自己一個人了」、「阿公都帶著快哭的表情目送我們離開」。

一名網友在Threads發文感慨，過年期間長輩總是忙進忙出，準備年菜、紅包、零食，就算嘴上喊累，臉上卻是滿滿笑容，但隨著年假進入尾聲，孩子、孫子準備要離開時，兩老在門口送別的身影變得孤單。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，原PO不捨直呼，「每次過完年後都在想，阿公阿嬤要怎麼面對過完年後，突然變安靜的家裡？」

熱鬧與寂靜反差　最揪心一幕烙印在腦海裡

文章引發萬人共鳴，「阿嬤都是期待著過年，大家離開後，就期待著接下來的清明、端午、中秋，又到過年了，日復一日，年復一年」、「離開老家，是全巷子最晚離開的，安靜的讓人心酸」、「每次阿公都帶著快哭的表情目送我們離開，我也忍不住在車裡默默掉淚」、「我阿嬤在世的時候，每次大家離開老家，她都會哭著說又要自己一個人了」、「珍惜有阿公阿嬤的日子，真的是人生最美好的時光」。

但也有網友轉換思考安慰，「他們會不會其實鬆一口氣」、「有夠累，這群屁孩終於回去了」、「平常兩老的垃圾兩天倒一次沒問題，過年後兩天還倒不完」、「我服務的阿嬤們都說：快累死了終於回去了！所以不要擔心阿嬤 」、「連續幾天在阿公阿嬤家玩到12點，阿公的臉都陰沉到不行」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
坐擁億元財產只穿平價服！網曝：這才是真富豪
HYBE女天團過年拋震撼彈！暫停演藝活動
連3天高溫飆30度！　228連假有雨
快訊／阿嬤載3幼孫賞花！　衝進櫻花林骨折受困
過年尾聲「最鼻酸一幕」　阿嬤：又剩我一個人了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

100元刮刮樂「老手玩法曝光」　彩券行員工：輸錢的人比較多

人多到路邊排排站！丹丹漢堡休6天「今天開工了」一票秒打卡

春節收假返台爆量！金門機場候補逾500人　軍方出動C130疏運

明起連3天高溫飆30度！　228連假有雨降溫

過年尾聲「最鼻酸一幕」　年輕人車上掉淚！阿嬤：又剩我一個人了

丟衛生紙包裝「被老公阻止」　超讚1用途驚呆她！丟錯最高罰6千

AI時代大學競爭力　東海奪建築設計學群私校第一

新春慶典、櫻花季開跑　228連假觀光署活動一次看

不是富二代！吊車大王曾遭「鐵板削臉、鋼索割傷」：鬥死神N回

開飛航也能玩！他跪求「iPhone離線遊戲」　2神作被推爆：搭機必備

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

黑衣男圓鍬狂撬娃娃機！得手萬元躲巷子遭逮...竟是雙北通緝犯

合歡山一早下冰霰了！武嶺至松雪樓路段結冰　8時起限掛雪鏈通行

黃國昌大年初四走春又被嗆！　騎士揮手狂喊3次：臭俗辣嘿嘿嘿

桂林「九馬畫山」神壁畫曝光　傳說數出九匹馬必中狀元

大甲鎮瀾宮初四接神抽四季籤

100元刮刮樂「老手玩法曝光」　彩券行員工：輸錢的人比較多

人多到路邊排排站！丹丹漢堡休6天「今天開工了」一票秒打卡

春節收假返台爆量！金門機場候補逾500人　軍方出動C130疏運

明起連3天高溫飆30度！　228連假有雨降溫

過年尾聲「最鼻酸一幕」　年輕人車上掉淚！阿嬤：又剩我一個人了

丟衛生紙包裝「被老公阻止」　超讚1用途驚呆她！丟錯最高罰6千

AI時代大學競爭力　東海奪建築設計學群私校第一

新春慶典、櫻花季開跑　228連假觀光署活動一次看

不是富二代！吊車大王曾遭「鐵板削臉、鋼索割傷」：鬥死神N回

開飛航也能玩！他跪求「iPhone離線遊戲」　2神作被推爆：搭機必備

美關稅跌到剩8.3%！台灣稅率排全球第5　20大進口國一次看

一起讀判決／川普可以自己漲關稅嗎？

《康熙》捧紅「3怪咖」經典人物！如花轉戰廟會　邱品叡家暴許純美

告別紙本傳真！高雄漁港進出港開放線上申請　省時省力攻略曝光

100元刮刮樂「老手玩法曝光」　彩券行員工：輸錢的人比較多

人多到路邊排排站！丹丹漢堡休6天「今天開工了」一票秒打卡

性感男神黑化！葛倫鮑威爾「狂殺7名繼承人」　《豪門殺人指南》強奪280億　

三語齊發深入部落　關山警打造年節宣導「零距離」網絡

柯震東、王淨、朱軒洋春節化身招財貓！　《功夫》走春迺夜市人潮炸裂

關稅違法川普續出招！3月底訪中會習近平　「稀土＋芬太尼」成焦點

【這裡最發財】八路財神廟發財大砲初四開炸　民眾瘋搶現金

生活熱門新聞

最強小火鍋是哪一家？　網公開心中第一名

今初五迎財神6禁忌「別說這字」　少做1事窮神恐上門

全台有雨！　2波溼答答時間曝

3波鋒面接力！　「雨最大」時間曝

刮刮樂2秘訣曝光！「中獎率真的離奇高」　網吵翻

遊歐吃Buffet！台人1原因罵「全都不能吃」　導遊怒了

牙醫遭控「撞開佔位」喊冤：以訛傳訛

過年剩2天！網驚「等放8大連假」：又要跨年了

台灣人留負評　日本旅館反曝奧客行徑

墾丁人潮回來了！初三「大街人潮爆滿」畫面曝

老師有房「卻交不到女友」！全場搖頭：整個超怪

大樂透加碼「今5生肖好運」　招財數字一次看

台彩公布6超旺彩券行名單　台中這間最猛

超痛「2000元刮刮樂沒中」又繼續買！網揭真實心態

更多熱門

相關新聞

初五迎財神！「世界首尊財神正尊」在台中

初五迎財神！「世界首尊財神正尊」在台中

今日初五迎財神！台中市有一尊擁有1400多年歷史的「財神趙公明」正尊，就在北屯區廣天宮內，今日下午廟方進行最後一場發放1元紅包活動，吸引上千人到場排隊，大批民眾趕來補財庫，就連廟內香爐都旺到「發爐」，讓現場信徒驚呼不已。

還在清年菜！一票崩潰：除夕吃到初四

還在清年菜！一票崩潰：除夕吃到初四

嬤奉上紅包寵貓孫　當初最反對養貓

嬤奉上紅包寵貓孫　當初最反對養貓

超多人沒睡好？大票驚+1：初五「集體失眠」

超多人沒睡好？大票驚+1：初五「集體失眠」

民眾遭志工拿糖塞嘴　昌：民進黨支持者不理性

民眾遭志工拿糖塞嘴　昌：民進黨支持者不理性

關鍵字：

阿公阿嬤過年結束回家孫子孤單

讀者迴響

熱門新聞

快訊／第4個刮刮樂頭獎2000萬台南開出　30歲夫妻初二回娘家喜迎

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

最強小火鍋是哪一家？　網公開心中第一名

川普宣布加徵10%全球關稅

今初五迎財神6禁忌「別說這字」　少做1事窮神恐上門

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

酒店紅牌「3空」被捕！成植物人躺13年...最終判決曝

全台有雨！　2波溼答答時間曝

3波鋒面接力！　「雨最大」時間曝

川普關稅被推翻！英、歐、加反應一次看

陳妍希離婚1年回台過年「不P了」

日本隊台灣餵球投手：怕被懷疑是間諜

美妝直播主「濾鏡突故障」真面目曝光…嚇掉14萬粉

即／北市大安區某醫美診所爆槍響！　負責人中彈送醫

更多

最夯影音

更多
花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船

花蓮鯉魚潭天鵝船翻覆9歲童亡！目擊者吐：疑快艇經過掀浪釀翻船
北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

北港朝天宮國運籤「中下籤」！　廟方解籤：影射各黨派不要鬥爭

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

蓮潭市集光頭男亂潑汽油！隨機攔人狂嗆：罵我肖欸...遊客嚇壞

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

父偷1萬2香水草莓要給女兒過年吃　園主急報警：剛噴農藥恐中毒

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面